В Иерусалиме палестинец открыл стрельбу у Стены Плача

В Иерусалиме в ночь с субботы на воскресенье палестинец открыл стрельбу по автобусу у Стены Плача. Ранения получили восемь человек, среди которых четверо американцев.

Среди пострадавших – 30-летняя беременная женщина. Она получила ранение в живот.

Нападавший с места происшествия скрылся. Через шесть часов после случившегося он сдался полиции и сложил оружие. По данным СМИ, это 26-летний палестинец Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что причастные к нападению «заплатят за вред, нанесенный мирным жителям».

Палестинские радикальные группировки ХАМАС, «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аль-Аксы» назвали действия палестинца «естественным ответом на преступления против палестинского народа».

Стрельба в Иерусалиме произошла через неделю после очередного обострения конфликта между Израилем и группировкой «Исламский джихад» в Секторе Газа.

В прошлые выходные израильская армия нанесла серию авиаударов по Газе, были убиты двое высокопоставленных лидеров группировки и еще около 10 бойцов «Исламского джихада».

По информации властей Израиля, они готовили нападения. По данным палестинских медиков, жертвами обстрела стали десятки мирных жителей Газы, в том числе дети. В ответ сторонники «Исламского джихада» выпустили по Израилю сотни ракет. Несколько десятков израильтян получили ранения.