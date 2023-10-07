В Индии погибли более 40 человек из-за переполнения ледникового озера

В индийском штате Сикким из-за прорыва плотины, вызванного переполнением ледникового озера, погиб как минимум 41 человек, несколько десятков числятся пропавшими.

Около двадцати тысяч человек были вынуждены оставить свои дома. От наводнения пострадали сотни сёл, в том числе в соседней Бангладеш. Вода разрушила 15 мостов, размыла участки шоссе.

Озеро Южный Лхонак быстро расширялось из-за таяния ледников, отчасти вызванного глобальным потеплением. Согласно спутниковым снимкам, площадь озера на конец сентября составляла около 170 гектаров. После наводнения она уменьшилась более чем вполовину, потеряв больше ста гектаров.

Среди причин прорыва плотины ГЭС эксперты называют муссонные дожди – в начале октября осадков в регионе выпало в два раза больше нормы – и землетрясение в соседнем Непале, случившееся накануне.

Однако озеро было названо потенциально опасным ещё в 2019 году в отчёте, подготовленном Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Сикким. Эксперты уже тогда предупреждали, что оно способно прорвать плотины и нанести значительный ущерб жизни и имуществу.

Таких потенциально опасных озёр в штате Сикким как минимум четырнадцать.