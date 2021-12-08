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В Индии при крушении вертолёта погиб глава Штаба обороны Бипин Рават
Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават и еще 12 человек, включая его жену, погибли в среду при крушении вертолета на юге страны, в штате Тамилнад, недалеко от пункта назначения.
Один человек в катастрофе выжил, его госпитализировали с травмами.
Бипин Рават был первым в Индии руководителем Штаба обороны после того, как правительство учредило эту должность в 2019 году. Он считался одним из ближайших сторонников премьера Моди.
В Твиттере Нарендра Моди написал, что у Равата был богатый опыт, который он привнес в армию, и Индия никогда не забудет его «исключительной службы». Министр обороны Раджнатх Сингх, в свою очередь, назвал гибель генерала Равата «невосполнимой утратой для вооруженных сил и всей страны».
Вертолет Ми-17 российского производства с 63-летним генералом, его супругой и рядом других высокопоставленных чиновников на борту направлялся в штабной колледж в Веллингтоне.
Ми-17 разбился после того, как начал снижение. Катастрофа произошла в условиях тумана и плохой видимости. На кадрах с места крушения видны обломки воздушного судна и клубы дыма. Местные жители помогали потушить пламя.
Командование индийскими ВВС распорядилось о начале расследования причин катастрофы. Правительственный комитет по вопросам безопасности собрался на экстренное совещание под председательством премьер-министра Моди.
В задачу начальника индийского Штаба обороны входит координация действий всех трех видов вооруженных сил: военно-воздушных и военно-морских сил, а также сухопутных войск. Он должен поддерживать прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок, давать ему рекомендации по вопросам долгосрочного оборонного планирования и управления вооруженными силами. При этом начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС подчиняются начальнику Штаба обороны. Рават, среди прочего, отвечал за операции в индийской части Кашмира.
Другие новости дня
Президент Грузии поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца с избранием канцлером ФРГ. Об этом она написала в своем официальном микроблоге Twitter.
«Я искренне поздравляю и желаю успехов Олафу Шольцу, который приступил к обязанностям канцлера Германии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления наших связей и укрепления непоколебимого пути Грузии к европейской интеграции».
В Twitter Саломе Зурабишвили высказалась и о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.
«Для меня было честью работать с Ангелой Меркель в те годы, когда она исполняла обязанности канцлера, годы, когда связи между Грузией и Германией росли в геометрической прогрессии. Мы будем помнить ее роль в укреплении Европы, и я надеюсь, что она и продолжит вдохновлять следующие поколения женщин-лидеров в Европе».
Сегодня, 8 декабря, Бундестаг утвердил новое правительство Германии, сообщает SOVA. Новым канцлером стал социалист Олаф Шольц. Это правительство сменило кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах. В последних выборах Бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой – и ее партия проиграла.
Специалисты предсказывают Грузии два самых тяжелых месяца за всю пандемию
Декабрь и январь станут самыми тяжелыми месяцами для Грузии за все время ковид-пандемии. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы Иване Чхаидзе.
«Мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания гриппом, а также ожидаем, что в стране, вероятно, будет наблюдаться новая мутация, которая сама по себе еще больше усложнит ситуацию. Поэтому декабрь-январь, вероятно, будет самым тяжелым и серьезным испытанием в стране за все два года пандемии», - сказал Чхаидзе на пресс-конференции в медиа-центре «Мтавари», передает агентство «Новости-Грузия».
Профессор указал на то, что новый штамм коронавируса «омикрон» обладает способностью легко распространяться, то есть в стране увеличится число повторных заражений.
Чхаидзе отметил, что хотя неизвестно, когда штамм «омикрон» попадет в Грузию, но вскоре он станет доминирующим. «Омикрон» следует рассматривать как серьезную угрозу. Несколько дней назад он был распространен только в шести странах, а сегодня уже в 52 странах. Так что количество стран, где есть инфекция, очень быстро растет», - сказал Чхаидзе.
По словам профессора, «омикрон», в отличие от других штаммов коронавируса, не вызывает потери запаха или вкуса. «Для этого варианта характерно более простудное течение, не характерен кашель или продолжительная высокая температура, не характерны потеря запаха и вкуса. Его течение больше похоже на простуду, он вызывает головную боль, усталость в течение одного-двух дней», - сказал Чхаидзе.
Профессор напомнил, что у Всемирной организации здравоохранения есть две рекомендации относительно борьбы с «омикроном» - увеличить темпы вакцинации и активно делать бустерные прививки.
Чхаидзе отметил, что в Грузии полностью игнорируется правило ношения масок, что еще больше усложняет пандемию. Как отметил Иване Чхаидзе, процент ношения маски достиг 22%, а должен составлять 70-80%.
По данным на 8 декабря, всего в Грузии вакцинировано 36% взрослого населения страны, в то время как в начале процесса вакцинации предполагалось привить минимум 60-70%.
За минувшие сутки в Грузии вакциной против коронавируса привились 11 943 человек.
Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности трех доз их вакцины против штамма «омикрон»
Компании «Pfizer» и «BioNTech» заявили, что по предварительным результатам лабораторных исследований, три дозы их вакцины могут нейтрализовать новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.
Согласно сообщению, антитела, продуцируемые двумя дозами вакцины, обладают относительно низким нейтрализующим потенциалом против нового штамма, в то время как способность защищать от «омикрона», продуцируемая тремя дозами вакцины, увеличивается в 25 раз.
Компании заявляют, что курс из трех доз их вакцины вырабатывает такую же защиту от нового штамма, как и две дозы против других вариантов коронавируса.
При этом в компании считают, что люди, вакцинированные двумя дозами вакцины, по-прежнему будут защищены от осложнений, связанных с новым штаммом коронавируса.
Абхазские власти сообщили о встрече с послом Китая в Сирии
В Дамаске, в посольстве КНР состоялась встреча посла Китая в Сирии Фен Бяо с абхазским послом в Сирии Багратом Хутаба. Об этом сообщили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Отметим, что это – не первая встреча абхазского дипломата с послами стран, признающих территориальную целостность Грузии. Весной текущего года сообщалось о встречах Баграта Хутаба с послами Пакистана и Йемена. В МИД Грузии тогда заявили, что «оккупационные режимы имитируют установление контактов» с иностранными дипломатами.
В абхазском МИДе после встречи с китайским послом заявили, что Абхазия и Китай «выступают единым фронтом в вопросе поддержки Сирийской Арабской Республики» и выразили надежду на то, что стороны «смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей».
Ведомство приветствует «основанный на справедливости, уважении интересов партнеров и нацеленный на положительный результат подход Китайской Народной Республики во внешней политике».
«Равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной Республики является фундаментом формирования более справедливого полицентричного миропорядка, где права всех народов уважают и ценят. Китайская Народная Республика, являясь одной из ключевых мировых держав, выбрала для себя роль созидательного участника международных отношений, твердо опирающегося в своей деятельности на общепризнанные нормы международного права, цели и принципы Устава ООН. Китай последовательно вносит свой вклад в установление мира и стабильности как на Ближнем Востоке, так и в других регионах путем участия в обеспечении гуманитарной и экономической безопасности стран и их граждан. Роль Китайской Народной Республики в содействии экономическому развитию дружественной нам Сирийской Арабской Республики будет ключевой наряду с ролью Российской Федерации и Исламской Республики Иран», – с таким комментарием выступил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. Абхазское посольство было открыто в Дамаске в октябре прошлого года. В Тбилиси тогда выразили уверенность, что Сирия «встанет на путь демократического развития» и отзовёт признание Абхазии.
У резиденции президента Грузии прошла акция с требованием освободить Саакашвили
У резиденции президента Грузии сегодня прошла акция с требованием освободить Михаила Саакашвили. Протестующие считают, что Саломе Зурабишвили должна помиловать экс-главу государства.
«Фактически, здесь находится институция с реальными рычагами воздействия. Саломе Зурабишвили может предпринять самые действенные шаги. Сегодня люди требуют встречи с ней. И важно, что они являются политическими оппонентами Миши, но требуют его освобождения. Хотя представители «Грузинской мечты» часто думают, что свободы для Миши хотят лишь его сторонники, это не так», – заявила один из организаторов акции, журналистка Нанука Жоржолиани.
Как пишет СОВА, сегодня президент Грузии иронично отреагировала на вопросы журналистов о том, намерена ли она помиловать Михаила Саакашвили. Утром представители СМИ встретили президента у ее резиденции. На вопросы журналистов Зурабишвили не ответила, переадресовав их уличной собаке по кличке Бомбора: «Бомбора, скажи им, давай».
Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать Михаила Саакашвили. 1 октября 2021 года, когда экс-президент был задержан после возвращения на родину, она напомнила о «режиме, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон». Спустя примерно месяц, 3 ноября, Зурабишвили сказала, что ее позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна: «Нет и никогда».
Президент Грузии выразила солидарность с Украиной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Украиной на фоне угрозы вторжения со стороны России. Глава государства сделала специальное заявление, передает издание СОВА.
«Я хотела бы отреагировать на тревожную ситуацию на границе с дружественной нам страной и членом «Ассоциированного трио» ЕС и подтвердить нашу полную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Хочу выразить солидарность с украинским народом, с которым нас связывает историческая дружба, а после восстановления независимости – общий путь по преодолению советского прошлого, построению нового современного государства и европейской интеграции. Я верю, что Украина справится с существующей напряженностью и угрозами, и никто и ничто не заставит ее сойти с избранного пути. Я также считаю, что мирным переговорам нет альтернативы и что достижение мира и стабильности отвечает интересам всех сторон», – отметила она.
Саломе Зурабишвили также выразила сожаление, что в последнее время грузинское общество больше озабочено «акциями узкого политического значения и местью друг другу», чем тем, что на ее взгляд, обязано делать: заинтересоваться происходящим вокруг страны – «будь то дальнейшее развитие событий после конфликта между двумя нашими соседями, или сегодняшняя ситуация, сложившаяся на украинской границе».
«Это то, что должно нас интересовать и волновать, поскольку мир и развитие для нас и нашего региона неразрывно связаны друг с другом», — заключила президент Грузии.
Инал Ардзинба: «Никакого заигрывания с Грузией у нас нет и не будет»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал заявления ряда оппозиционных политиков о том, что абхазский президент Аслан Бжания ориентируется на Грузию. Ардзинба говорит, что «никакого заигрывания с Грузией нет и не будет».
«Президент республики Абхазия, которого я давно знаю, прикладывает все усилия, чтобы отстаивать наши национальные интересы и никакой ориентации на Грузию точно нет. Подобные заявления считаю некорректными», – отметил он.
При этом Инал Ардзинба говорит, что ситуация с Грузией – «довольно чувствительная».
«Мы получаем постоянно открытую, закрытую информацию по поводу того, что планирует Грузия, что делает Грузия, что они разрабатывают. Я бы здесь выделил несколько очень тревожных моментов и хотел бы с нашим народом этим поделиться. Прежде всего, военный бюджет Грузии, который уже составляет порядка 300 млн долларов, или примерно 2% национального ВВП, что соответствует стандартам Североатлантического альянса (НАТО), куда Грузия так стремится попасть вместе с Украиной. Кроме того, в Чёрном море постоянно происходят военные учения Украины, Грузии и НАТО – это тоже тревожный момент. Кроме того, Грузия всячески пытается организовать на своей территории производство оперативно–тактических, разведывательных и ударных беспилотников. Зачем они это делают? Это тоже большой вопрос», – отметил он.
В интервью Абхазскому телевидению Инал Ардзинба затронул и тему работы иностранных спецслужб на территории Абхазии.
«Каковы цели этой незаметной работы? (Казалось бы, незаметной). Прежде всего это – дискредитация органов власти республики Абхазия, дискредитация нашей государственности и упразднение нашей государственности. Какой основной инструмент этой работы? Это, безусловно, дестабилизация общественно–политической ситуации, это информационные провокации. Поэтому в этой ситуации каждый из нас должен нести ответственность за то, что говорит и за то, что он делает. Посмотрите, что произошло в Карабахе. Неужели мы хотим пройти этот путь?» – добавил Ардзинба.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В США подготовлен закон об изучении в школах истории коммунизма
Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, поощряющий школы включать в учебные программы историю коммунизма. Документ представила на пресс-конференции конгрессвумен из Флориды Мария Салазар, родившаяся в семье кубинских эмигрантов, его разрабатывали 60 членов нижней палаты американского парламента.
По словам Салазар, треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40 процентов миллениалов "говорят, что мало знают о марксизме". Депутат считает, что школы должны дать жителям больше знаний предмета.
"Правда в том, что коммунизм – это рак, – заявила Салазар. — Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными и одинаково высланными".
"Американские учащиеся должны знать о советских ГУЛАГах... где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев, – заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса (цитата по "Голосу Америки"). — Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев. Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры".
По его словам, законопроект призван гарантировать, что коммунизм "останется на свалке истории – там, где ему и место". "Школьники должны знать, что означает футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник", – добавил он.
- В июне губернатор-республиканец Рон Десантис подписал закон, требующий преподавания истории коммунизма в государственных средних школах штата. На церемонии подписания он отметил, что выпускники школ должны знать об опасности тоталитарных идеологий.
Инал Ардзинба: «Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать»
МИД самопровозглашенной республики Абхазия будет анализировать программы и проекты иностранных неправительственных и международных организаций перед их реализацией, – заявил глава ведомства Инал Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению. По его словам, особое внимание будет уделено грузинскому направлению.
«Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно», – сказал Ардзинба.
Он говорит, что в общей сложности 6-7 человек в министерстве «будут системно заниматься этой работой», которая «структурирована в соответствии с национальными интересами Абхазии».
«Мы будем анализировать документы и сведения по поводу финансирования этих организаций, целей финансирования, источников финансирования», – добавил руководитель абхазского ведомства.
Ранее в абхазском ведомстве заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идёт, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии.
На прошлой неделе Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций. Его заместитель Ираклий Тужба заявил после встречи, что «все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений гуманитарного сотрудничества будут реализовываться с учетом обязательного согласования» в абхазском МИДе.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Основатели «Рустави 2» не смогли вернуть себе телекомпанию
Тбилисский городской суд не удовлетворил иск основателей «Рустави 2» Давида Двали и Джарджи Акимидзе. Они требовали вернуть себе 60% акций телекомпании, которыми владели до 2004 года.
Двали и Акимидзе утверждают, что были вынуждены продать телевидение бизнесменам, лояльным к правящей тогда партии «Единое национальное движение».
Суд при этом посчитал, что нынешний владелец «Рустави 2» Кибар Халваши был добросовестным покупателем. Решением суда также снят арест на 60%-ную долю телекомпании.
Халваши вернул себе телекомпанию в 2019 году после трехлетнего процесса в судах Грузии и решения Европейского суда по правам человека. Основатели «Рустави 2» Давид Двали и Джарджи Акимидзе сразу же заявили о своих правах на канал.
Гаагский суд потребовал от Еревана и Баку предотвратить разжигание и распространение расовой ненависти
Международный суд ООН огласил свои решения по искам Армении и Азербайджана о применении безотлагательных мер в отношении друг друга.
Одним из требований Армении было немедленное освобождение удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.
Хотя суд отметил, что международное гуманитарное право устанавливает, что лица, взятые в плен каким-либо государством во время военных действий, должны быть освобождены, тем не менее, он не счел, что пленные или другие удерживаемые лица должны быть возвращены, поскольку Армения не представила доказательств того, что они удерживаются в Азербайджане на основании их национальной или расовой принадлежности.
Как пишет Радио Азатутюн, дела «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении» суд рассматривает в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Гаагский суд подчеркнул, что лица, удерживаемые в Азербайджане, не должны подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению из-за их национальной принадлежности, добавив, что все удерживаемые в Азербайджане лица должны быть защищены от насилия и телесных повреждений.
«Азербайджан обязан обеспечить безопасность всех взятых в плен людей, связанных с конфликтом 2020 года, принять все меры по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации, в том числе со стороны должностных лиц и государственных институтов в отношении лиц армянского происхождения, а также предпринять все необходимые шаги для предотвращения и наказания проявлений вандализма в отношении армянского культурного наследия, включая места поклонения, кладбища и т. д.», – заключила судья, председатель суда Джоан Донахью.
После небольшого перерыва Международный суд также огласил свое решение по иску Азербайджана о принятии неотложных мер против Армении.
Баку утверждал, что даже после войны Армения пресекает возвращение этнических азербайджанцев в места их бывшего проживания, поскольку заминировала территории и не предоставляет необходимые карты для разминирования.
Суд не считает, что Армения обязана предпринять шаги для оказания помощи Азербайджану в разминировании, и Комитет по ликвидации расовой дискриминации, по мнению суда, не должен предпринимать шаги для того, чтобы Армения больше не проводила минирование.
Суд также заявил, что Азербайджан не представил доказательств того, что предположительно совершенное Арменией минирование имело место «с целью лишить этнических азербайджанцев их прав».
В отношении Армении суд постановил: «Армения в соответствии с взятыми на себя обязательствами должна принять все меры по предотвращению разжигания и распространения расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и отдельных лиц, действующих на ее территории, направленной против этнических азербайджанцев».
Суд счел необходимым принять дополнительные меры в отношении обеих сторон, чтобы предотвратить дальнейшее обострение спора между ними.
«Обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или затянуть спор, еще больше затруднив для суда его разрешение», – заявила председатель Гаагского суда.
Спецслужбы Сербии передали Москве записи семинара российских оппозиционеров
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Об этом пишет сербская газета "Данас".
По данным издания, прослушку на мероприятии россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии. Во время следующего визита Вулина в Москву 3 декабря он подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Сербией в предотвращении "цветных революций", сообщало агентство "Регнум".
Как сообщает "Данас", в Сербии была создана "рабочая группа по борьбе с цветными революциями". В её деятельность, как утверждается, будет входить предотвращение массовых демонстраций, слежка за оппозиционными активистами, неправительственными организациями и независимыми журналистами.
Один из организаторов прослушанного семинара Владимир Кара-Мурза рассказал в фейсбуке, что на семинаре депутаты слушали лекции о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний.
"Как известно, бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно [это] почитать", — написал политик.
Федеральным канцлером Германии избран Олаф Шольц
Социал-демократ Олаф Шольц избран в среду федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении 16 лет.
В Германии федеральный канцлер является главой исполнительной власти, у президента полномочия носят преимущественно представительский характер. О назначении политика после выборов сентябре ранее договорились три партии — СДПГ, "Зелёные" и Свободная демократическая партия.
63-летний Шольц станет девятым канцлером ФРГ. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Он дважды был депутатом Бундестага - с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. Два года занимал пост министра труда в правительстве Германии, около 7 лет был был первым бургомистром Гамбурга, а с марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера, — напоминает DW.
Издание цитирует опрос YouGov, обнародованный 8 декабря, согласно результатам которого почти две трети немцев думают, что новый канцлер не пробудет на своём посту больше четырёх лет. 20 процентов респондентов предполагают, что возглавляемая Шольцем трехпартийная коалиция распадется еще до следующих выборов в Бундестаг, запланированных на 2025 год.
В Абхазии 14-летний подросток погиб в результате пожара
В результате пожара в Ткварчели погиб 14-летний мальчик. Как сообщается на сайте МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, сигнал о происшествии поступил в ведомство в 03 часа 38 минут.
На место происшествия выехали три пожарных расчета. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь полностью охватил квартиру по улице Ардзинба. По словам спасателей, подросток задохнулся от угарного газа. Частично выгорела и вторая квартира, расположенная рядом.
По предварительной версии, причиной пожара стал электронагревательный прибор.
Саакашвили включили телевизор – он решил не прекращать курс лечения
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в военном госпитале в Гори, возобновил курс лечения, о прекращении которого объявил накануне. Об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.
«Протест Михаила Саакашвили был вызван тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь он подвергается дисциплинарному взысканию в госпитале в Гори и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями. После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате», – сказал адвокат.
Он считает, что действия министерства юстиции и пенитенциарной службы в отношении Саакашвили можно расценить, «как продолжение бесчеловечного отношения к нему».
Ранее специальная пенитенциарная служба признала, что против Михаила Саакашвили начато дисциплинарное производство. Причина – повреждение кардиомонитора при заселении в палату тюремной больницы 8 ноября. При этом пенитенциарная служба назвала ложью заявление Саакашвили, в котором он утверждал, что против него проводятся «дисциплинарные меры».
На станциях метро в Тбилиси выставили арт-объекты
Три станции метро в столице Грузии на три дня стали выставочными площадками для более десятка художников — фестиваль «Tbilisi Metro Fest» представляет их работы прохожим.
С 6 по 8 декабря пассажиры, прибывающим на станции Марджанишвили, Руставели и Площадь Свободы, могут увидеть работы и инсталляции 15 грузинских и зарубежных художников, пишет агентство «Новости-Грузия».
Организаторы объяснили, что выбрали метро как «самый загруженный общественный транспорт Тбилиси», для проекта ArtUp — Street Gallery.
Проект описывается как «движение, создающее альтернативные, нетрадиционные выставочные пространства» в городах разных стран. Цель таких выставок — сделать произведения искусства доступными для зрителей в общественных местах.
На фестивале Tbilisi Metro Fest представлены работы тех, кто выставлялся впервые, а также уже известные в Грузии Masholand и Gagosh.
Также в метро появились работы Левана Амашукели, Нино Босикашвили, Тины Чертовой, Litvinenko, Мариам Качарава, Ники Кутелия, Элен Глазовой, BIIMO, Маки Зеделашвили, Гио Цквитинидзе, NINVELI, Нино Хундадазе и SARI KIMORO CLAN.
Более 4200 новых случаев коронавируса выявили в Грузии, 53 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 519.
За сутки в стране выявили 4226 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 130 тестов: PCR-тестов – 21 457, экспресс–тестов на антиген – 33 673.
Выздоровел еще 4091 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 875 806, выздоровевших – 817 963.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,67%, за последние 14 дней составляет 8,31%, за неделю – 7,96%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 943 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 264 582.
Энергоснабжение Абхазии было ограничено из-за аварии автотрансформатора
На «Ингури ГЭС» сегодня произошла авария автотрансформатора. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Из-за аварии энергоснабжение самопровозглашенной республики Абхазия временно осуществлялось с «Перепадной ГЭС-1», были введены ограничения на подачу электроэнергии.
Позже в «Черноморэнерго» заявили о ликвидации аварии и восстановлении энергоснабжения.
Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Он набрал 24 процента из более чем 9 миллионов голосов, подданых в ходе онлайн-голосования на титул человека или группы людей, оказавших наибольшее влияние на мир в 2021 году.
Противоречивый лидер, который намерен переизбраться в 2022 году, предстает перед растущим неодобрением его экономическими мерами, а также перед широкой критикой общества за принижение серьезности COVID-19 и проявление скепсиса к вакцинам, описала редакция Time Болсонару. Ранее 66-летний Болсонару отказался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД.
Болсонару постоянно высмеивает карантинные и прочие меры, принятые правительствами других стран для борьбы с распространением коронавируса. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. Он утверждает, что "его народ невосприимчив к этому "гриппчику" – поскольку половина из них и так постоянно живут в сточной канаве и ничего с ними не происходит". А всем, кто боится заболеть и не получить при этом никакой помощи, Болсонару посоветовал "прекратить ныть": "Достаточно этих соплей и завываний! Как долго мы еще будем плакаться? Нам всем прививают вирус страха!" – написал он в твиттере.
В октябре 2021 года аккаунт президента Бразилии на ютьюбе временно заблокировали за распространение фейков о COVID-19.
Второе место в онлайн-опросе Time занял бывший президент США Дональд Трамп, набравший 9 процентов голосов читателей. Российский политик Алексей Навальный занял четвёртое место в рейтинге читательских симпатий с 6 процентами голосов. Он расположился между занявшими третье место медицинскими работниками и оказавшимися на пятой строчке учеными—разработчиками вакцин от коронавирусной инфекции.
Результаты онлайн-опроса Time обычно не совпадают с выбором редакции. В 2020 году читатели Time отдали предпочтение работникам жизненно важных сфер услуг, а редакция — избранному тогда президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В этом году журнал объявит человека года 13 декабря.
Нуланд предположила, что Путин решил войти в историю и воссоздать СССР
Соединенные Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
«Есть опасения считать, что он [Путин] в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – сказала Нуланд.
По словам замгоссекретаря, Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако «Путин недооценивает европейских союзников», которые готовы противостоять «агрессии Кремля», пишет РБК.
Нуланд также сообщила, что за последние годы восприятие украинцами соседней страны значительно изменилось.
«Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев упал до 12% или около того», – отметила она.
Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с Путиным предупредил, что Соединенные Штаты усилят военную помощь Украине в случае вторжения России. Кроме того, он указывал на «решительные» санкции, которые могут последовать в случае эскалации.
Выпускница МГУ отказалась от выдвижения на пост регулятора банков в США
Выпускница МГУ, экономист Сауле Омарова, претендовавшая на пост главы управления валютного контроля министерства финансов США, отказалась от этой работы. Перед назначением она подверглась жёсткому допросу сенаторов от республиканской и демократической партии. Её сторонники заявили, что она столкнулась с ксенофобией.
55-летняя Омарова — уроженка Уральска в Казахстане, она училась в Москве. Она была лауреатом самой престижной Ленинской стипендии, ей в Советском Союзе отличали лучших учеников. В 1991 году она эмигрировала, сейчас она профессор Корнеллского университета, входящего в список лучших в мире сразу в нескольких авторитетных рейтингах.
Кандидатуру Омаровой на пост регулятора американской банковской системы должны были согласовать сенаторы. На рассмотрении банковского комитета она подверглась жёсткому перекрёстному допросу. От неё требовали подтвердить выход из комсомольской организации. Сенатор Пэт Туми потребовал от неё предоставить её дипломную работу, озаглавленную "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале".
Номинировавший Омарову президент Байден заявлял, что Омарова подверглась личным выпадам со стороны сенаторов, которые "выходили за рамки приличий". "Я предложил должность Сауле из-за ее глубоких познаний в области финансового регулирования и ее давней карьеры в частном и государственном секторах", — сказал он Байден.
Сторонники экономиста считают, что критика в её адрес может быть связана с её происхождением и тем, что она женщина.
В то же время экономические издания писали, что озабоченность банковского сектора вызвали её взгляды не отрасль. Она выступала за отмену вкладов в частных американских банках и открытие счетов американцам в Федеральной резервной системе. Газета Wall Street Journal озаглавила материал о ней "Регулятор банков, который ненавидит банки".
Против Саакашвили начато дисциплинарное производство
Специальная пенитенциарная служба признала, что против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начато дисциплинарное производство. Причина – повреждение кардиомонитора при заселении в палату тюремной больницы 8 ноября.
При этом пенитенциарная служба назвала ложью заявление Саакашвили, в котором он утверждает, что против него проводятся «дисциплинарные меры», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Распространенная информация об ограничении встреч с ним, и лишении телевизора, является ложью и наносит ущерб имиджу ведомства в обществе», – говорится в заявлении пенитенциарной службы.
Саакашвили заявил, что прекращает курс лечения до тех пор, «пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей» к нему. Политик считает, что министерство юстиции и входящая в него пенитенциарная служба решили отомстить ему после того, как Служба Государственного инспектора признала нарушением публикацию видео и фотоматериалов, в которых фигурирует заключенный экс-президент.
Пенитенциарная служба же подчеркивает, что дисциплинарное производство «не имеет ничего общего с решением Государственного инспектора» и было начато 29 ноября со стороны директора учреждения №18, после того как выяснилось, что Саакашвили повредил находящийся в палате кардиомонитор. Стоимость поврежденной вещи составляет менее 150 лари (в противном случае ему грозила уголовная ответственность).
Также пенитенциарная служба заявляет, что на данный момент осужденный экс-президент беспрепятственно пользуется правом встреч как с членами семьи, так и с лечащим врачом.
В оборонный бюджет США не включены санкции в отношении «СП-2»
Американские законодатели включили меры по противодействию России в законопроект об оборонном бюджете на 2022 год. Текст проекта был опубликован после завершения видеоконференции президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Законопроект включает в себя положение о выделении Украине 300 миллионов долларов на оборонные нужды, сообщили агентство Reuters и "Голос Америки".
Военные расходы США в следующем году составят 770 млрд долларов. В бюджет заложено повышение зарплаты военнослужащих на 2,7%, реформирование системы военного правосудия для борьбы с преступлениями на сексуальной почве, а также несколько инициатив по устранению геополитических угроз.
В окончательный текст законопроекта не было включено положение о санкциях США в отношении трубопровода "Северный поток - 2". Республиканцы настаивали на включении этой меры, поскольку, как они считают, трубопровод нанесет вред европейским союзникам.
Обвиняемый в убийстве Хангошвили может получить в Германии пожизненный срок
Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили. В связи с этим издание Die Zeit пишет, что Хангошвили, бывший полевой командир во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее российские власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме.
Расследователям издания The Insider, независимой группы Bellingcat и журнала Der Spiegel удалось установать, что убийцей Хангошвили является Вадим Красиков, служивший в спецподразделении ФСБ "Вымпел". Он же, как отмечают расследователи, виновен в двух заказных убийствах бизнесменов в России.
Красиков, приехал в Германию с паспортом на имя Вадим С., был арестован 24 августа 2019 года — на следующий день после убийства Хангошвили.
В августе этого года, на одном из последних заседаний берлинского суда над убийцей Зелимхана Хангошвили, выступил свидетель обвинения — близкий родственник арестованного. Он не только опознал Красикова, но и дал показания о том, что тот ранее служил в диверсионно-разведывательной группе Минобороны РФ.
Судебное разбирательство длится около 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей. Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен до конца года.
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией».
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом «бандитских разборок». Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
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