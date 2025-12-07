В Индии в результате пожара в ночном клубе погибли 25 человек

Как минимум 25 человек погибли, еще шесть получили ранения в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа. Клуб Birch by Romeo Lane находится в поселке Арпора, недалеко от популярного пляжа.

Известно, что 14 погибших были сотрудниками заведения, еще четыре человека – туристами. Личности остальных пока не установлены.

Как пишет The Times of India со ссылкой на очевидцев, пожар начался около полуночи – в этот момент в клубе находились около ста человек. Полиция штата полагает, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Глава правительства Гоа Прамод Савант заявил, что выдан ордер на арест владельца клуба, а менеджер заведения и другие лица уже задержаны. Он также добавил, что распорядился провести расследование и выяснить, соответствовало ли здание нормам пожарной безопасности.