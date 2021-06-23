В Ингушетии отменены дебаты о феминизме из-за угроз организаторам

В Назрани была отменена дискуссия о феминизме, запланированная ингушским молодежным клубом Argue на 26 июня. Организаторы получили угрозы. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали в самом клубе.

Организаторы попросили не называть их имена в целях безопасности. По их словам, сразу после того, как объявление о дискуссии было опубликовано в инстаграме, скриншот с ним разместил у себя телеграм-канал «Подвал Чечни». Анонимные авторы канала призвали сорвать мероприятие.

«Братья ингуши, разгоните этот гадюшник, или будете ждать, пока превратитесь в подобие Дагестана?» – говорилось в сообщении.

Авторы публикации предложили узнать точный адрес, где будет проходить дискуссия, чтобы явиться туда лично. После этого организаторам стали поступать угрозы расправой, убийством и с описанием того, как это будет сделано.

Организатор дискуссии сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии, что преследование в сети до сих пор продолжается. По ее словам, они с коллегами планируют подать в правоохранительные органы заявление о преступлении.