В Ираке «Хезболла» захватила в заложники ученую Елизавету Цуркову

В Ираке террористическая группировка «Катаиб Хезболла» удерживает в заложниках российско-израильскую ученую Елизавету Цуркову. Цуркова с марта числилась пропавшей. В среду офис премьер-министра Израиля сообщил, что она жива, и израильские дипломатические службы делают все возможное для ее освобождения.
У Елизаветы Цурковой два гражданства – Израиля и России. Как сообщают израильские СМИ, она приехала в Ирак, чтобы вести исследования для диссертации, которую она пишет в Принстонском университете. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещен, Цуркова воспользовалась российским паспортом.
Как сообщает The Jerusalem Post, Цуркова много лет занимается исследованием вооруженного конфликта в Сирии. Некоторое время она возглавляла в Израиле НКО левого толка Gisha, которая занимается защитой прав палестинского населения.
- «Катаиб Хезболла» – иракское крыло шиитского движения «Хезболла», действующего во многих странах Ближнего Востока и признанного террористическим в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте.
- МИД России о ситуации с Цурковой не высказывался.