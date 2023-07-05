В Ираке «Хезболла» захватила в заложники ученую Елизавету Цуркову

В Ираке террористическая группировка «Катаиб Хезболла» удерживает в заложниках российско-израильскую ученую Елизавету Цуркову. Цуркова с марта числилась пропавшей. В среду офис премьер-министра Израиля сообщил, что она жива, и израильские дипломатические службы делают все возможное для ее освобождения.

У Елизаветы Цурковой два гражданства – Израиля и России. Как сообщают израильские СМИ, она приехала в Ирак, чтобы вести исследования для диссертации, которую она пишет в Принстонском университете. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещен, Цуркова воспользовалась российским паспортом.

Как сообщает The Jerusalem Post, Цуркова много лет занимается исследованием вооруженного конфликта в Сирии. Некоторое время она возглавляла в Израиле НКО левого толка Gisha, которая занимается защитой прав палестинского населения.