В Ираке ракетному обстрелу подверглась база США

В Ираке в субботу подверглась ракетному удару американская военная база Айн-аль-Асад в Ираке. По сообщениям агентств, которые ссылаются на источники в военном ведомстве США и на иракских чиновников, по территории базы были выпущены не менее 15 ракет. По меньшей мере, две из них, как утверждается, взорвались на территории базы, остальные были сбиты.

Серьезно пострадал сотрудник сил безопасности Ирака. Несколько американских военнослужащих, по сообщению агентства Reuters, получили легкие травмы.

Американские военные предполагают, что обстрел был совершен с территории Ирака, предположительно одной из проиранских вооруженных группировок. Ответственность за него пока никто на него не взял.

С начала активных боевых действий в секторе Газа после нападения признанной в США и ЕС террористической группировки ХАМАС военные базы в Ираке и Сирии, которые используют военнослужащие международной коалиции во главе с США, регулярно подвергаются атакам проиранских группировок, всего таких атак было более 100. Речь идет о ракетных обстрелах или атаках дронов. Серьезного ущерба базам эти атаки не наносят, о гибели военнослужащих США в их результате не сообщалось. Американские силы в свою очередь наносили удары по объектам проиранских сил в Ираке.

В субботу обстрел произошел вскоре после того, как в результате авиаудара Израиля по Дамаску был убит высокопоставленный офицер иранского Корпуса стражей исламской революции и еще 4 члена Корпуса.