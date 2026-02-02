В Иране арестовали сценариста номинированного на «Оскар» фильма

В Иране 31 января арестовали одного из сценаристов номинированного на «Оскар» фильма «Простая случайность» и правозащитника Мехди Махмудиана, сообщает новостное агентство базирующейся в США независимой правозащитной организации Human Rights Activists in Iran (HRAI).

В чем обвиняют Махмудиана, пока неизвестно. Associated Press пишет, что его арестовали после того, как он и еще 16 человек 28 января подписали заявление, осуждающее Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и жестокое подавление режимом демонстраций протеста.

По данным иранских правозащитников, арестованы также двое других подписавших заявление — Вида Раббани и Абдулла Момени.

Режиссер фильма «Простая случайность» Джафар Панахи осудил арест Махмудиана. «Мехди Махмудиан — не просто правозащитник и узник совести; он — свидетель, слушатель и редкое моральное присутствие — присутствие, отсутствие которого сразу же ощущается как внутри тюремных стен, так и за их пределами», — сказал он.

Панахи также подписал заявление от 28 января. В нем, в частности, говорится: «Массовое и систематическое убийство граждан, которые смело вышли на улицы, чтобы положить конец незаконному режиму, представляет собой организованное государственное преступление против человечности».

В Иране, по данным HRAI, по состоянию на первое февраля подтверждена гибель 6842 человек в ходе протестов, проверяются еще 11 280 случаев; более 11 тысяч человек пострадали. Другие источники приводят другие данные, однако во всех сообщениях речь идёт о тысячах жертв.

В воскресенье администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана опубликовала имена 2986 погибших. Расхождение с ранее предоставленными данными о 3117 погибших, как говорится в заявлении властей, связано с тем, что личности 131 погибшего еще не установлены, а в некоторых случаях персональные данные не совпадали со сведениями в базе регистрации населения.