В Иране четырех человек казнили за связи с израильской разведкой

В Иране в воскресенье были казнены четыре человека, которых признали виновными в сотрудничестве с израильской разведслужбой «Мосад». Об этом сообщило, в частности, местное информагентство Fars.

Власти Исламской республики на протяжении долгого времени обвиняют Израиль в тайных операциях на своей территории. Не так давно Тегеран обвинил израильские и западные спецслужбы в заговоре с целью развязывания гражданской войны в Иране, который сейчас охвачен одними из самых крупных антиправительственных выступлений со времен Исламской революции 1979 года.

В среду на этой неделе информагентство «Мехр» передало, что в Иране четверо арестованных приговорены к смертной казни «за сотрудничество с разведслужбами сионистского режима и похищения». Трое других получили тюремные сроки от пяти до 10 лет по обвинениям, включающим действия против нацбезопасности, похищения и незаконное хранение оружия. При этом иранские власти не представили никаких доказательств ни одного из предполагаемых преступлений, отмечает Associated Press.

Иран не признает еврейской государство и поддерживает антиизраильские вооруженные группы по всему региону, такие как радикальная палестинская группировка ХАМАС и ливанская «Хезболла».