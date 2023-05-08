В Иране казнили двух человек по обвинению в богохульстве

Власти Ирана в понедельник казнили двух человек по обвинению в богохульстве. Смертный приговор им был вынесен за оскорбление святынь и пророка Мухаммеда. Признаки богохульства суд обнаружил в их постах в интернете.

Как сообщает иранское информагентство «Мизан» со ссылкой на пресс-службу суда, Юсеф Мехрад и Сардолла Фазели-Заре вели в социальных сетях аккаунты «антиисламской направленности». В частности, упоминаются их сообщения возведении хулы на Пророка, его мать и имамов, и пропаганде атеизма. Мехрад опубликовал в соцсетях видеоролик с сожжением Корана.

Суд считает, что Мехрад модерировал не менее 15 антирелигиозных каналов в интернете. У Фазели-Заре в телефоны нашли подписки на эти каналы. Оба обвиняемых признали свою вину.

Правозащитная группа Iran Human Rights резко осудила казнь Мехрада и Фазели-Заре.

«Это не только варварский акт средневековой жестокости, но и покушение на свободу самовыражения», – заявил её директор Махмуд Амири-Могхаддам.

По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году – 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.