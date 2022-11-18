В Иране протестующие подожгли дом-музей аятоллы Хомейни

В Иране в ночь на пятницу протестующие подожгли дом лидера Исламской революции аятоллы Хомейни, который использовался в качестве музея.

Кадры поджога опубликовал телеграм-канал Azad İran.

Агентство Tasnim в пятницу опровергло информацию о поджоге и заявило, что музей по-прежнему открыт для посетителей. Позже агентство Reuters проанализировало опубликованные ролики и пришло к выводу, что на них изображен дом аятоллы Хомейни. Однако журналистам не удалось проверить, когда именно были сняты видео.

14 ноября суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику протестов, которого обвинили в поджоге правительственного здания в Тегеране. Суд классифицировал поджог здания как мухарибе – террористический акт. Два других отдела Революционного суда приговорили еще пятерых участников протеста к тюремным срокам от пяти до десяти лет за «собрание и сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушения общественного порядка».

Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства, которую задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны Тегеран.

Иранцы продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала протестов женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги «Смерть диктатору!» и «Хаменеи будет свергнут!», направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.