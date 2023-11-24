В Иране тайно казнили участника прошлогодних протестов

В Иране тайно казнили участника прошлогодних антиправительственных митингов 21-летнего Милада Зохреванда. Об этом сообщает Персидская служба Би-би-си со ссылкой на источники. Правозащитная группа Hengaw также сообщила, что им поступила информация о казни.

Источники Би-би-си утверждают, что Зохреванда казнили 23 ноября на западе Ирана в тюрьме города Хамадан. Его обвинили в том, что он якобы убил офицера службы разведки КСИР Али Назари во время акции протеста. Сообщается, что Зохреванду было отказано в адвокате. Власти Ирана о его казни официально не объявляли. Источники Би-би-си также уточняют, что тело Зохреванда пока не вернули семье.

Hengaw сообщает, что Миладу Зохреванду отказали в последней встрече с родными. Правозащитники утверждают, что на скорейшем приведении приговора в исполнение настаивал Корпус стражей исламской революции.

Если информация о гибели Зохреванда подтвердиться, то он станет восьмым участником прошлогодних митингов, которого казнили.