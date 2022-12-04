В Иране упразднена полиция нравов, заявил генпрокурор страны

В Иране упразднена полиция нравов. Об этом заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Решение принято на фоне массовых протестов, продолжающихся уже больше двух месяцев.

«Полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием», - добавил генпрокурор.

Монтазери также сообщил, что правительство может пересмотреть закон, предписывающий женщинам обязательное ношение хиджаба. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается совместно парламентом и министерством юстиции, решение может быть вынесено через одну-две недели.

Ранее официальные лица Ирана не допускали возможности, что требования протестующих могут быть выполнены. В разжигании беспорядков иранские власти обвиняли США, Израиль, связанные с ними «террористические и сепаратистские группы», а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке.

Полиция нравов, официально называвшаяся «патрулем поведения», была основана в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде. Ее сотрудники следили за соблюдением иранцами, в первую очередь женщинами, «правил скромности» и ношением хиджаба. Иранки многократно свидетельствовали о грубости и оскорблениях со стороны патрульных.