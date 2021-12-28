В России прошли задержания соратников Алексея Навального

Бывшего координатора штаба Навального в Иркутске (признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Захара Сарапулова задержали после обыска у него в квартире. Об этом сообщает созданный Сарапуловым телеграм-канал "Иркутский инсайдер".

Причины и подробности задержания пока неизвестны. По словам активиста Алексея Тупицина, вероятнее всего, задержание связано с делом об участии в экстремистском сообществе, из-за которого несколько бывших координаторов штабов Навального покинули Россию. "Ему две недели назад говорили, чтобы он уезжал из России. Но он это проигнорировал, сказал, что будет до конца", – рассказал Алексей Тупицин.

Захар Сарапулов пытался принять участие в выборах депутатов Госдумы 2021 года от партии "Яблока", но ему отказали в регистрации за связь с организацией, признанной экстремистской.

В Томске полицейские задержали депутата городской думы и сторонницу Навального Ксению Фадееву. Об этом сообщило издание "ТВ2". По информации источников издания, её подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

У Фадеевой в доме проводится обыск. Сейчас активистка находится в здании Следственного комитета. По предварительной информации, Фадееву для допроса увезут из Томска в Москву.

Иван Жданов сообщает, что Сарапулову и Фадеевой вменяют "экстремизм" с использованием служебного положения. Это самая редко использующаяся статья, она предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.

Еще один обыск прошел в Бийске, сообщает "ОВД-Инфо" (организация признана "иноагентом") у матери бывшего координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина. Останин пока не вышел на связь.

В Энгельсе Саратовской области также задержан бывший СММ-редактор штаба Навального в Саратове Андрей Городецкий. Его задержали, когда он чистил снег у дома, везут в сторону Саратова.