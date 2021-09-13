В иркутской колонии осуждённые объявили массовую голодовку

Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, вышел на свободу в Грузии. Как пишет Настоящее время, об этом сообщили его адвокат и источник, близкий к семье.

Следователь МВД Евгения Шишкина была застрелена в Подмосковье в октябре 2018 года. Исполнитель и посредник убийства уже отбывают сроки в колониях. Предполагаемый организатор дожидается суда по другому делу в московском СИЗО.

Иван Кочетков был задержан в Грузии по запросу Интерпола в мае 2020 года, сообщала Русская служба Би-би-си.

"Сейчас он находится на свободе", – сказал Настоящему Времени адвокат Ивана Кочеткова Георгий Кондахишвили. Источник Настоящего Времени, близкий к семье Кочетковых, подтвердил эту информацию. На вопрос, каков статус 24-летнего россиянина, адвокат и источник не ответили.

Не ответили на вопрос о статусе и в городском суде Тбилиси. Там Настоящему Времени сообщили, что "экстрадиционное дело [Кочеткова] находится в производстве прокуратуры". Надзорные ведомства Грузии и России, а также Министерство юстиции Грузии проигнорировали запросы редакции.

О том, что Кочетков вышел из заключения, пишет "Медуза" со ссылкой на анонимный источник в Следственном комитете, а также источник, близкий к следствию. Они утверждают, что Кочетков вышел из СИЗО под подписку о невыезде в связи с истечением предельного срока содержания под стражей (в Грузии он составляет девять месяцев).

Это значит, что Кочетков мог выйти из заключения еще в феврале 2021 года.

В России Кочетков по-прежнему в розыске, следует из информации на сайте МВД. Сейчас напротив его фамилии стоит пометка "переобъявлен".

Убийство в даркнете: как погибла Евгения Шишкина

Утром 10 октября 2018 года следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД Евгения Шишкина вышла из своего дома в поселке Архангельское Московской области и направилась к парковке. К женщине подбежал уроженец Санкт-Петербурга Абдулазиз Абдулазизов и выстрелил в нее не менее двух раз. От ранений Шишкина скончалась на месте.

Абдулазизова осудили на 14 лет. Посреднику убийства, петербуржцу Кириллу Грунскому, суд назначил 9,5 лет лишения свободы. Сейчас им 21 год и 19 лет соответственно.

Следствие считает, что заказчиком убийства был хакер Ярослав Сумбаев: посредника и исполнителя он нашел в даркнете, говорится в материалах уголовного дела, с которым ознакомилось Настоящее Время. Мотивом убийства могла быть месть: с 2013 года следователь занималась делом о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17,5 миллиона рублей ($500 тысяч по среднему курсу за этот период). По этому делу 31-летний Сумбаев проходит обвиняемым. В сентябре 2019 года Сумбаева экстрадировали из Грузии. Сначала ему предстоит суд по "билетному делу".

Что известно об Иване Кочеткове

Иван Кочетков – муж сестры Ярослава Сумбаева. Все трое: Иван, его жена Дарья и Ярослав – родом из Астрахани.

До переезда в Грузию Кочетков с женой снимал квартиру в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Оттуда до поселка Архангельское, где жила Евгения Шишкина, полтора часа езды. Кочетков проделывал этот путь как минимум четырежды, считают следователи.

По их версии, Кочетков парковался недалеко от дома Шишкиной и вместе с неустановленным соучастником собирал информацию об окружающей обстановке, расположении видеокамер и маршрутах передвижения следователя, обо всем докладывая Сумбаеву. На основе этих данных молодые люди составили пути отхода для киллера.

Следователи восстановили маршруты передвижения Кочеткова по базовым станциям, с которыми связывался его телефон, следует из материалов дела. Но утром 14 января 2018 года телефон Кочеткова был выключен. В эти часы Шишкиной сожгли машину.

Сразу после поджога она получила несколько сообщений с незнакомого номера, в том числе такое: "А вы неразговорчивая, это даже прекрасно, что вы молчите, значит, по делу все было сделано".

Кочетковы переехали в Грузию за девять дней до убийства Шишкиной, 9 октября 2018 года. В Грузии Кочетков мог стать вторым человеком в нелегальном наркобизнесе Сумбаева, писала BBC со ссылкой на источник, близкий к следствию. После ареста шурина Кочетков мог возглавить магазин.

Свой арест Кочетков отбывал в Глданской тюрьме на севере Тбилиси. Но Грузия по какой-то причине не стала рассматривать запрос Генпрокуратуры России. В результате он оказался на свободе.

Защитники Кочеткова и Сумбаева в Грузии и России настаивают на их невиновности.