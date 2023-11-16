В Испании социалист Педро Санчес сформирует правительство

В Испании лидер социалистов Педро Санчес получил поддержку большинства членов парламента для формирования нового правительства.

За кандидатуру Санчеса проголосовали 179 депутатов – в том числе представители каталонских сепаратистов. Представители консерваторов и ультраправые депутаты – в общей сложности 171 человек – проголосовали против.

Победа Санчеса в парламенте должна положить конец четырехмесячному политическому кризису, пишет El Pais. В мае лидер социалистов назначил внеочередные выборы после того, как его партия проиграла национальные и региональные выборы.

Для получения большинства голосов в парламенте Санчес должен был получить поддержку сепаратистских партий. СМИ отмечают, что самой сложными были переговоры с партией бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Он требовал амнистии для лиц, причастных к попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Ранее социалисты представили законопроект об амнистии для этих людей. В Испании прошли акции противников амнистии.