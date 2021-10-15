В исправительной колонии во Владикавказе произошел бунт

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвуют, согласно неофициальным данным, около 600 человек, спецназ готовится к штурму здания.

По словам родственников заключенных, которые передает издание Mash, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным. Издание утверждает, что в четверг один из осужденных зашил себе рот нитками.

Издание «База» приводит другую версию событий: согласно их неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии. Утверждается, что заключенные разбили камеры наблюдения, разломали внутренние двери на территории колонии и подожгли несколько зданий.

Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимают участие около 600 человек. Издание сообщает, что во Владикавказ стягиваются сотрудники силовых ведомств из всей Осетии, потому что во Владикавказе их недостаточно, чтобы взять колонию под контроль.

По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Собеседник журналиста утверждает, что ситуация находится под контролем. Причины бунта государственное агентство не приводит.