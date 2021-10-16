В колонии «никто не пострадал», сообщили власти Северной Осетии

Власти Северной Осетии сообщили, что в результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал. Уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев также отметил, что совместно с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, чтобы те высказали свои претензии. Такое сообщение опубликовало утром в субботу агентство ТАСС.

Ранее, вечером в пятницу, сообщалось, что в исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвовали, согласно неофициальным данным, около 600 человек. Спецназ, как сообщалось, готовился применить силу для восстановления порядка.

По словам родственников заключенных, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным.

Издание «База» приводит другую версию событий: согласно неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии.

Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимали участие около 600 человек. Издание сообщило, что во Владикавказ стягиваются подразделения силовых ведомств Осетии.

По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Агентству «Интерфакс» во ФСИН заявили, что беспорядки начались по зачину двоих заключенных, содержавшихся в штрафном изоляторе.