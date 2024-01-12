Подаренные церкви у Кремля мощи исчезли из хранилища в Италии

Мощи Николая Чудотворца, подаренные владельцем московского клуба «Мутабор» Михаилом Даниловым православному приходу рядом с Кремлем, исчезли с хранения в епархии католической церкви в Пьемонте. Переданный русскому храму сертификат об их подлинности мог быть поддельным. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на бывшего епархиального хранителя реликвий субдиакона Франко Черрути.

Подпись Черрути стоит на сертификате подлинности, который прилагался к мощам. Он заявляет, что не подписывал документ. Данилов говорил, что купил частицы мощей в Ватикане в 2023 году. В конце 2017 года Ватикан официально запретил продажу таких реликвий в рамках кампании по борьбе с коррупцией, которую ведет папа римский Франциск.

Черрути был хранителем реликвий епархии Новары до 2016 года. Ранее он занимал ту же должность в Ватикане. Его подпись стоит и под другими реликвиями, переданными храмам Русской православной церкви. Как пишет La Stampa, объяснений случившегося уже потребовали в Дикастерия богослужения — одном из министерств Ватикана.

Ранее Радио Свобода в расследовании удалось обнаружить несколько реликвий, переданных храмам РПЦ, подлинность которых удостоверял Черрути.

Наиболее известная из этих реликвий – частица Пояса Богородицы, переданная Казанскому собору в Санкт-Петербурге летом 2011 года предпринимателем и членом «Единой России» Вадимом Жимировым.

В 2017 году мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии оказались на подворье Покрово-Тервенического монастыря в Петербурге. Управляющая подворьем рассказывала в интервью, что реликвия была привезена епископом Тихвинским и Лодейнопольским Мстиславом (Дячиной).

В 2018 году Ливенская епархия в Орловской области получила в дар мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Их передал ей московский предприниматель Юрий Евдокимов (его полный тезка возглавляет Царицынский рынок в Москве).

Черрути активно сотрудничает с Русской православной церковью. Он участвовал в паломничествах с приходом РПЦ в Милане, установило Радио Свобода. В 2020 году он, как утверждают в приходе, помогал администрации Большого кладбища Милана перезахоронить останки умершего в 1962 года протоиерея Аполлона Сморжевского, которого, по его словам, несколько раз встречал в церкви в Буэнос-Айресе.

В комментарии La Stampa итальянский субдиакон заявил, что не считает тему с мощами важной. Жалоб на исчезновение мощей не было, поэтому оно не расследуется, пишет газета.