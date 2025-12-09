В Ивановской области упал военно-транспортный самолёт Ан-22

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-22. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сообщается, на борту находились семь человек, данных о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

По сообщению ряда телеграм-каналов, самолёт упал в Фурмановском районе. Впоследствии ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что самолёт упал в районе Уводьского водохранилища к северу от Иваново, его фрагменты найдены на воде.

Ан-22 «Антей» — самый большой в мире турбовинтовой самолёт, предназначенный для перевозки тяжёлого и крупногабаритного вооружения. Таких самолётов в СССР было произведено всего 69 экземпляров, в эксплуатации остаются считанные единицы. Ряд телеграм-каналов пишут о том, что упавший Ан-22 был последним остававшимся самолётом подобного типа в распоряжении Минобороны России.