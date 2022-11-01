В Израиле проходят пятые за три с половиной года выборы в парламент

В Израиле 1 ноября проходят выборы в Кнессет - это уже пятые парламентские выборы в стране за последние три с половиной года.

Нынешний оппозиционный лидер Биньямин Нетаньяху, который в прошлом неоднократно занимал пост премьер-министра, рассчитывает вновь возглавить правительство. Его правая консервативная партия "Ликуд", согласно последним опросам общественного мнения, может вновь стать правящей силой. Неясно, однако, будет ли у сторонников Нетаньяху решающее число мандатов. Для парламентского большинства необходимы минимум 61 место, сторонникам экс-премьера пока прогнозируют 60 мест из 120.

Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвуют 40 партий, у 11 из которых, судя по опросам, есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Основным соперником "Ликуда" считается центристская партия "Еш Атид", которой руководит нынешний премьер Яир Лапид.

В понедельник Лапид написал в твиттере, что израильтяне заслуживают "правительство, состоящее из честных и трудолюбивых людей".

Во многом как и после выборов в прошлом году формирование нового кабинета может занять недели и даже месяцы. В Израиле, как отмечают агентства, даже партии из схожего политического сектора часто не могут сформировать альянсы. 73-летний Нетаньяху прежде уже сталкивался с неудачными попытками собрать правительственную коалицию. В лагере его оппонентов сейчас как левые, так и правые силы, которые стремятся не допустить возвращения в кресло лидера "Ликуда". Помимо этого Биньямин Нетаньяху остаётся под следствием по обвинениям в коррупции.

Одним из решающих факторов в ходе нынешнего голосования называют явку среди арабского населения, которое составляет 20% от общего числа граждан примерно в 9 миллионов 400 тысяч человек.

В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.