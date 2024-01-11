В Кабардино-Балкарии заключённые устроили бунт в колонии

Шестеро заключенных исправительной колонии №3 в поселке Каменка в Кабардино-Балкарии устроили бунт, протестуя против помещения их в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает Кавказ.Реалии.

9 января заключённые в двух камерах ШИЗО подожгли матрасы – это заметили сотрудники колонии, пишет телеграм-канал «Шот». Они потребовали послабления условий содержания. Утверждается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

По неподтверждённым данным, в бунте участвовали осуждённые за разбой, кражу, грабёж и убийство. Им от 22 до 33 лет. В колонии идёт проверка, заключённые от дачи показаний отказались, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

В управлении ФСИН по Кабардино-Балкарии подтвердили факт попытки поджога в колонии, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, колония сейчас работает в штатном режиме. При этом во ФСИН отказались называть произошедшее бунтом.

Несколько осужденных попытались поджечь матрасы в колонии, никто не пострадал, колония работает штатно, рассказали РИА «Новости» в УФСИН.

По данным источника агентства, заключенные требовали послабления режима, никакого бунта не было.

Представители республиканского управления ФСИН, Следкома и прокуратуры не комментируют сообщения о бунте заключённых. Редакции Кавказ.Реалии также связаться с дежурным сотрудником колонии в Каменке и членами местной общественной наблюдательной комиссии не удалось.

Ранее на колонию в поселке Каменка уже поступала жалоба. В 2016 году Халиса Алиева сообщила об издевательствах на почве национальной неприязни над её супругом Мурадом Раджабовым и ещё над двумя заключёнными из Азербайджана и Дагестана. По словам Алиевой, заключённых избили сотрудники колонии. Несмотря на наличие ссадин на лице Раджабова, в ОНК заявили, что информация об избиении не подтверждается.

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