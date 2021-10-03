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В Кабуле при взрыве у мечети погибли несколько человек
Несколько человек погибли в Кабуле в результате взрыва недалеко от мечети Идгах. Об этом сообщил представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид. В мечети во время взрыва проходила церемония прощания с его матерью.
Афганская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя правительства талибов пишет о гибели двух человек. Еще два человека получили ранения. По данным корреспондента Tolo News, погибли восемь человек, 20 ранены.
В связи с нападением задержаны три человека. Ответственность за взрыв на себя пока что никто не взял. По данным СМИ, после взрыва талибы вступили в перестрелку с бойцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Также стало известно о том, что в Джелалабаде талибы казнили двух сторонников «Исламского государства». По данным местных СМИ, казненные были причастны к убийствам четырех человек, в том числе местного журналиста.
Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе – на фоне вывода войск США. В сентябре представители движения заявили о возобновлении казней в стране.
Ранее талибы заявляли, что в стране нет бойцов «Исламского государства», но некоторое время назад они начали операцию против радикальной группировки в провинции Нангархар.
Другие новости дня
Михаил Саакашвили обратился к Нике Мелия с открытым письмом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, написал письмо председателю «Единого национального движения» Нике Мелия.
Письмо Саакашвили опубликовано на его официальной странице в Facebook:
«Ника, дорогой, пишу тебе из твоей бывшей тюрьмы, и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси, с тем, что вы совершили настоящее чудо, которого не ждали ни враг, ни доброжелатель. Сейчас, все те города, где будет проводиться второй раунд, это все те наши большие грузинские города, которыми мы гордимся. Мы не должны расслабляться, как это было во втором второй раунде 2018 года, наоборот, мы неуклонно должны идти на более мощную атаку.
Особые поздравления твоему отцу! Давайте объединим все оппозиционные и справедливые здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране.
Никакого реванша, ни в чей адрес, потому что все - грузины и в целом все дети этой страны. Я горжусь вашим успехом и подтверждаю, что ценой своей жизни я готов бороться ради того, чтобы избавить каждого жителя Грузии от нужды и тяжелой жизни, и ради победы Грузии».
Напомним, отец председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, известный в Грузии врач-кардиолог Анзор Мелия, борется за пост мэра Зугдиди на выборах в местные органы власти. В Зугдиди, как и в Тбилиси, пройдет второй тур выборов, сообщает «Нетгазети».
Во втором туре выборов партия «Лело» поддержит оппозиционных кандидатов
По словам лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе, во втором туре его партия поддержит оппозиционных кандидатов в мэры. Об этом Джапаридзе заявил сегодня, 3 октября, на специальном брифинге, сообщает «Нетгазети».
По его словам, «Лело» будет иметь кандидатов в 25 муниципальных советов. Среди них у партии будет два члена в тбилисском городском совете, где партия планирует создать фракцию. В сакребуло Батуми (городском совете) также будет два представителя «Лело», но, по словам Джапаридзе, они надеются на отмену в одном из мажоритарный округов одного из мажоритарных протоколов, и в этом случае в составе сакребуло Батуми войдет еще один член «Лело».
«Мы будем поддерживать кандидата от оппозиции во всех округах, где кандидаты от оппозиции прошли во второй тур, включая кандидатов в мэры. Для нашей страны очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили в этих больших городах, потому что это означает изменения, заказанные грузинским народом, и совершенно другую среду, гораздо более здоровую, более прозрачную, среду, в которой можно будет противостоять кумовству, коррупции, привнесенными «Грузинской мечтой». Оппозиция может управлять городами прозрачно, при участии народа, поэтому очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили там, где запланирован второй тур», - сказал Джапаридзе.
По словам Джапаридзе, «Лело» считает, что досрочные парламентские выборы необходимы, при этом партия планирует продолжать работу в парламенте и городских советах.
СМИ: Саакашвили въехал в Грузии в вентиляционной кабине трейлера
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины.
Родственник водителя трейлера Элгуджи Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Уроженец Абаши якобы является и владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала лишь инициалы мужчины: Э. Ц. Ему предъявлены обвинения в укрывательство преступлений.
Источник Cnews также сообщил, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно сделать предположение, что грузовик прибыл в порт паромом из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.
Источник при этом опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложены в сеть уже из Тбилиси.
По данным CNews, о возвращении Михаила Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.
В сакребуло Батуми у оппозиции будет 19 депутатов, а у «Грузинской мечты» - 16
Согласно итогам муниципальных выборов 2 октября, в сакребуло Батуми проходят по пропорциональной системе представители четырех партий. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби» со ссылкой на данные счетной комиссии Аджарии на 17:00.
В городской совет второго по величине города Грузии проходят следующие партии: правящая «Грузинская мечта», «Объединенная оппозиция – Единое национальное движение», «За Грузию» и «Лело».
По информации с 79 окружных комиссий в Батуми к этому времени, «Грузинская мечта» получила 39,42% (29 789 голосов), «Национальное движение» 38,3% (28 970 голосов), партия Георгий Гахария «За Грузию» – 10,4% (7 587 голосов), «Лело» - 3,2% (2447 голосов).
В Батумском сакребуло 35 мест. Соответственно, «Грузинская мечта» сможет получить 12 мест по пропорциональной системе. К ним прибавятся еще четыре депутата, которые, согласно предварительным данным, выиграли выборы в мажоритарных округах.
Также, по предварительным данным, «Объединенная оппозиция – Национальное движение» получит 12 мест в сакребуло по пропорциональному списку и еще три места мажоритарных депутатов. В сумме оппозиционные партии получат в Батумском сакребуло 19 мандатов, а «Грузинская мечта» - 16 мандатов.
Исходя из этого, во время принятия решений по тому или иному вопросу в городском совете особое значение будет иметь то, какую позицию займут представители партии Гахария.
Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия
Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия и передал на землю снимки планеты. На фотографии – часть северного полушария Меркурия с кратерами Лермонтова и Кальвино.
Миссия по исследованию ближайшей к Солнцу планеты – это совместный проект Европейского космического агентства и Японии. По планам зонд выйдет на орбиту Меркурия через четыре года. А до этого шесть раз пролетит мимо планеты.
BepiColombo назван в честь итальянского учёного. Он работал над гравитационными маневрами, которые помогли впервые добраться до планеты в 1970-х годах. Зонд будет изучать поверхность Меркурия, его магнитное поле и солнечный ветер.
Глава абхазского МВД отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября
Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар попросил президента отстранить его от работы на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября на набережной Сухуми.
Такое обращение он сделала на совещании Аслана Бжания с силовыми структурами, правительством и руководством президентской администрации.
Дбар выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят так же.
Бжания принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время расследования инцидента на набережной и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Руслана Ажиба, сообщает «Нужная газета».
Президент Грузии дала оценку прошедшим выборам
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, выборы в органы местного самоуправления 2 октября прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде, без существенных нарушений. Однако президент отмечает, что, несмотря на положительную оценку, она отмечает наличие трех важных моментов:
«Первое, прискорбно, и об этом говорили и международные наблюдатели - главной темой этих местных выборов были не проблемы местного самоуправления, надеюсь, что во втором туре этот вопрос будет подниматься гораздо дальше, потому что избиратели решают свое местное будущее в этом плане.
Также я упомянула, что установлена, подтверждена многопартийность. Маленькие партии будут представлены в сакребуло, но было бы желательно, чтобы маленькие партии получали больше шансов, больше ресурсов, больше средств, потому что в будущем победить деполяризацию можно только маленькими партиями, третьими силами.
И, в-третьих, как женщина-президент этой страны, я хотела бы, чтобы женщинам было предоставлено больше места на этих выборах, особенно на местных выборах, потому что мы знаем, насколько женщины вовлечены в местную экономику и насколько важны их инициативы. Очень жаль, что ни в списках, ни среди кандидатов в мэры не выдвигали больше женщин».
Саломе Зурабишвили выразила благодарность гражданам Грузии за участие в выборах, отметив, что выборы 2 октября - это «еще один шаг к демократии и стабилизации», сообщает «Нетгазети».
«Своим участием во вчерашних выборах грузинский народ показал, что его выбор - мир, стабильность, а не волнения, не конфронтация, не насилие и поляризация. Если есть необходимость в изменениях, то для этого и существует путь выборов. Избиратели всем ясно дали понять», - сказала президент.
По словам Зурабишвили, эти выборы также ознаменовались участием многих малых партий, что, по ее мнению, важно для разнообразия политической среды.
По словам Саакашвили, полицейские, задержавшие его, сделали с ним селфи
Член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе рассказала журналистам о встрече в руставской тюрьме с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По ее словам, у экс-главы государства нет претензий ни к правоохранителям, задержавшим его, ни к сотрудникам исправительного учреждения, где он содержится, передает SOVA.
«Он сказал, что полицейские не обращались с ним грубо, вели себя очень хорошо. Также он позитивно относится к персоналу администрации тюрьмы, они тоже не проявляли никакой грубости. Он рассказал, что все, кто вошел [в квартиру] задерживать его, сделали с ним селфи. По его словам, это главный индикатор того, насколько они «рассыпаны», - сказала Херхеулидзе.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в квартире одного из жилых домов в тбилисском районе Санзона 1 октября. При аресте он не оказывал сопротивления. В настоящее время экс-президент содержится в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку.
Прокуратура Грузии сегодня не выдвинет Саакашвили обвинение в незаконном переходе границы
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. В прокуратуре пояснили, что Саакашвили находится в тюрьме по другим делам - согласно заочно вынесенному судебному вердикту экс-президент был приговорен к шести годам тюрьмы, передам «Новости-Грузия».
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. По данным прокуратуры, он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины.
Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
«Михаил Саакашвили задержан уже как осужденный. Он разыскиваемое лицо, он осужден, и на этом этапе приговорен к шести годам, поэтому находится в пенитенциарном учреждении. В этом случае не определен никакой правовой срок на предъявление обвинения по новому следствию. Это не задержанное лицо, которое впервые совершило преступление. Исходя из этого, сегодня ему не будет предъявлено обвинение», - пояснили в пресс-центре.
В прокуратуре подчеркнули, что следствие не ограничено во времени и установит все другие обстоятельства по делу экс-президента. Что касается дела о пересечении границы, то оно ведется, но когда будет предъявлено обвинение, пока не известно.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии.
- Саакашвили находится в тюрьме №12 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и продолжает в заключении голодовку, так как считает себя политическим заключенным и не согласен с предъявленными ему обвинениями.
Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлены обвинения
Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания. Э. Ц. вменяется в вину укрывательство преступлений (статья 375 УК Грузии).
По данным ведомства, обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Михаил Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее, 30 сентября 2021 года он предоставил ему свою квартиру.
1 октября там был задержан экс-президент, признанный в Грузии виновным по статьям 25 (Ответственность исполнителей и соучастников), 117 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 333 (Превышение служебных полномочий). Кроме того, в отношении Саакашвили начато расследование по статье 344 (Незаконное пересечение государственной границы). Экс-президент является фигурантом и других уголовных дел.
По данным прокуратуры Грузии, 1 октября был задержан и гражданин Э. Ц. Ему грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Обвинение обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста, сообщает SOVA.
Аслан Бжания вернулся в Абхазию, прервав рабочую поездку в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся сегодня днем в Абхазию.
Главе республики пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным конфликтом между депутатом парламента Гарри Кокая и ветеранами войны, с одной стороны, и сотрудниками милиции 30 сентября.
В эти часы в президентской администрации проходит закрытое совещание с представителями силовых структур и членов правительства, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Как сообщалось ранее, у Бжания был запланирован ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
- Сегодня организация ветеранов «Аруаа» призвала жителей республики 4 октября, в 11:00 часов выйти на митинг к зданию парламента в связи с инцидентом 30 сентября. Ветераны возмущены тем, что в инциденте участвовало руководство МВД во главе с министром, «тем самым фактически подавая пример всем своим подчинённым».
ISFED опубликовало результаты параллельного подсчета голосов на местных органах в Грузии
НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) публикует результаты параллельного подсчета голосов [PVT] на основе информации, полученной от 95% наблюдателей, сообщает «Нетгазети». Результаты показывают максимальные и минимальные результаты партий, набравших более 1% на национальном уровне.
В результате параллельного подсчета голосов ISFED «Грузинская мечта» получила наибольшее количество пропорциональных голосов по стране. Расчетный процент партии 46,6%, степень погрешности +/- 1,18%, минимальный результат 45,4%, максимальный 47,8%.
На втором месте «Национальное движение», расчетный процент которого составляет 31,1%, степень погрешности - +/- 1,07%, минимальный результат - 30,0%, максимальный - 32,2%.
Третье место заняла партия экс-премьера Гиоргия Гахария «За Грузию». Расчетный процент партии составляет 7,7%, степень погрешности - +/- 0,53%, минимальный результат - 7,2%, максимальный - 8,2%.
В Тбилиси, согласно параллельному подсчету ISFED, среди первых трех партий оказались:
«Грузинская мечта» - расчетный процент 39,7%, погрешность +/- 0,99%.
- Минимальный результат - 38,7%
- Максимальный результат - 40,7%
«Единое национальное движение» - расчетный процент 28,3%, степень погрешности +/- 0,89%:
- Минимальный результат - 27,4%
- Максимальный результат - 29,1%
Гахария – «За Грузию» - расчетный процент 8,8%, степень погрешности +/- 0,39%:
- Минимальный результат - 8,4%
- Максимальный результат - 9,2%.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
Миссия ОБСЕ/БДИПЧ: Выборы в Грузии прошли в спокойной обстановке
По словам главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберта Джонсона, голосование на местных выборах 2 октября в Грузии прошло в спокойной и мирной обстановке. Однако мониторинговая миссия отметила единичные случаи насилия.
Он указал на проблемы, которые были зафиксированы в ходе выборов: «Выборы 2 октября в целом управлялись хорошо, но они прошли на фоне затянувшегося политического кризиса и острой поляризации. Кандидаты имели возможность вести избирательную кампанию в свободной и конкурентной среде, но этот период характеризовался обвинениями, которые были связаны с запугиванием, подкупом, давлением на кандидатов и избирателей и неравной средой.
Местные выборы оказывали влияние на национальные политические вопросы, что перекрыло местные вопросы. Многосторонний медиа-ландшафт был поляризован, аналитического освещения событий было мало, само освещение было пристрастным, что позже ограничило возможность избирателей сделать информированный выбор. Запугивание и насилие против журналистов было тревожным. Отмечается значительный дисбаланс в ресурсах и недостаточный надзор за финансами избирательных компаний. Неподобающее преимущество правящей партии, в конечном итоге сработало в её пользу», - заявил Джонсон.
Он подчеркнул, подчеркнул недостаточную представленность женщин на выборах, а также отметил важность расширения прав и возможностей в этом отношении.
По словам главы наблюдательной миссии, «день голосования прошел организованно и прозрачно, несмотря на малые процессуальные вызовы, особенно в процессе подсчета голосов. Был использован ресурс партийных наблюдателей. В частности, группы оказывали влияние на избирателей».
Миссия оценила процедуру подсчета голосов как прозрачную, но отметила технические проблемы при заполнении итоговых протоколов. «В целом, избирательная администрация технически эффективно управляла процессами», - отметил Джонсон.
Он также отметил неравную предвыборную среду и поляризованную медиасреду. «Многие оппозиционеры сняли кандидатуру, поскольку имело место давление со стороны правительства. Кампания была конкурентной. В целом кампания была спокойной, но было зафиксировано словесное и физическое противостояние, агрессивной была риторика в соцсетях», - заявил он.
По его оценке, «вовлеченность должностных лиц в избирательный процесс дало правящей партии преимущество».
Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ действовала в Грузии с 26 августа, с 4 сентября работали 30 долгосрочных наблюдателей, сообщает «Нетгазети». В целом, за выборами 300 представителей от миссии.
В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии
В России, включая аннексированный Крым, от COVID-19 за сутки умерли 890 человек – это максимальное число с начала пандемии коронавируса.
Предыдущий максимум, по официальным данным, выявили 1 октября. Тогда умерли 887 человек. Кроме того, впервые с начала пандемии в стране зарегистрировали более шести тысяч случаев за неделю.
Продолжают расти и цифры по заболеваемости коронавирусом. Оперативный штаб зафиксировал 25 тысяч 769 новых случаев. Больше всего заразившихся в Москве. Там показатели заболеваемости достигли значений середины июля. Власти связывают это с окончанием сезона отпусков. При этом рост смертности и заболеваемости в стране фиксируется еще с начала лета.
Некоторые российские регионы вводят ограничения, но на федеральном уровне о таких мерах речи не идет, заявил на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он призвал россиян вакцинироваться.
- По официальным данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в России выявлено более семи с половиной миллионов заражений коронавирусом. Умерли почти 210 тысяч пациентов.
- По данным Росстата, смертность от COVID-19 примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что дает оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.
- В стране с конца 2020 года идет вакцинация против COVID-19 препаратами отечественного производства, но темпы прививочной кампании остаются низкими. По последним данным, полностью вакцинировано менее 30 процентов жителей. Один компонент вакцины получили 33 процента россиян.
Бюджет на оборону в России превысит расходы на экономику
В 2022 году бюджет России на оборону, как и до пандемии, превысит бюджет на национальную экономику. Соответствующий проект бюджета на ближайшие три года в Госдуму внесло правительство России. Об этом пишет РБК.
Ожидается, что в 2022 году на оборону будет потрачено более трех с половиной триллионов рублей – это почти 15 процентов от общего годового бюджета. На экономику будет потрачено менее трех с половиной триллионов рублей.
Самой затратной статьей федерального бюджета, как и прежде, будет социальная политика. В 2022 году на нее потратят более пяти триллионов восьми миллиардов рублей.
РБК напоминает, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса расходы на национальную экономику превысили расходы на оборону впервые с 2014 года.
В национальной экономике больше половины бюджета пойдет на субсидии банкам в связи с льготными кредитами для сельхозпроизводителей, малому и среднему бизнесу в пострадавших от COVID-19 отраслях. Почти треть бюджета выделено на дорожное хозяйство.
Расходы на оборону засекречены. При этом прямые и косвенные военные расходы в бюджете больше, чем по разделу «Национальная оборона». Например, у Минобороны есть расходы на связь, проходящие по разделу «Национальная экономика», уточняет РБК.
«Грузинская мечта» получила 40,3% голосов на выборах в Тбилиси
Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала 100% голосов, отданных за политические партии на муниципальных выборах в Тбилиси.
Проходной барьер для партий в Тбилисское сакребуло (городской совет) составляет 2,5%.
Рейтинг политических партий в Тбилиси выглядит так:
- «Грузинская мечта» - 40,3%,
- «Единое национальное движение» - 27,97%,
- «За Грузию» Георгий Гахария - 8,85%
- «Лело» - 3,63%
- «Гирчи - Больше свободы» - 3,3%
- «Для народа» Анна Долидзе - 2,57%
- «Граждане» - 2,45%
- «Дроа» - 2,15%
- «Альянс патриотов» - 1,65%
- «Гирчи» - 1,62%
- Лейбористская партия - 1,32%
- «Европейская Грузия» - 1,18%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» - 1,01%
Что касается общенациональных результатов, то из 3740 избирательных участков по всей Грузии на данный момент подсчитано 3740 участков, что составляет 99,92%.
В пропорциональной части партийные рейтинги распределились следующим образом:
- «Грузинская мечта» - 46,65%
- «Единое национальное движение» - 30,7%
- «За Грузию» - 7,79%
- «Лело» - 2,71%
- «Европейская Грузия» - 1,66%
- «Альянс патриотов Грузии» - 1,46%
- Лейбористская партия - 1,38%
- «Гирчи-больше свободы» - 1,44%.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
Во Франции умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи
Во Франции умер политик и бизнесмен, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи. Ему было 78 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Тапи родился во Франции в 1943 году. Занимался автогонками, но ушел из спорта после серьезной аварии.
В 1967 году Тапи основал компанию, которая занималась обанкротившимися организациями. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель». При нем команда четыре раза становилась чемпионом Франции и выигрывала Лигу чемпионов. С 1990 по 1993 год Тапи был владельцем Adidas.
До 2000-х годов Тапи занимался политикой и был членом Радикальной левой партии Франции. Избирался депутатом Национального собрания. С 1994 по 1997 год был депутатом Европарламента.
«Амбиции, энергия и энтузиазм Бернара Тапи вдохновляли поколения французов», - отметил в своем заявлении президент Франции Эммануэль Макрон.
Премьер-министр Франции отметил, что для него Тапи ассоциируется с образом «борца». По словам Жана Кастекса, Тапи всегда преданно относился к тому, что делал.
«Аруаа» призвала жителей Абхазии выйти на митинг к зданию парламента
Организация ветеранов «Аруаа» призвала жителей самопровозглашенной республики Абхазия 4 октября, в 11:00 часов выйти на митинг к зданию парламента в связи с инцидентом 30 сентября.
«Около полуночи 30 сентября, в День Победы, на сухумской набережной по подозрению в производстве нескольких выстрелов в воздух сотрудниками милиции были жестоко избиты ветераны Отечественной войны 1992-1993 г.г., инвалиды войны, а также сопровождавший их депутат парламента, отмечавшие праздник в столице Абхазии. Им не было предъявлено никаких обвинений, они не были доставлены в отделение милиции, не составлен протокол задержания. Им просто нанесли тяжёлые увечья, оставили на улице и ушли», – говорится в обращении, которое зачитал сегодня на пресс-конференции председатель «Аруаа» Тимур Гулиа.
Ветераны возмущены тем, что в инциденте участвовало руководство МВД во главе с министром, «тем самым фактически подавая пример всем своим подчинённым».
«Обращение жителей с. Адзюбжа, односельчан пострадавших в инциденте, к Президенту Абхазии об отстранении руководства МВД от работы на время расследования инцидента, не вызвало должного внимания. Экстренное заседание Парламента прошло при отсутствии почти половины депутатов и не привело к принятию Постановления Парламента по происшествию на набережной. В связи с вышеизложенным обращаемся к членам "Аруаа", другим ветеранским и общественным организациям с призывом принять участие в митинге протеста на площади перед Парламентом в понедельник, 4 октября, в 11:00 часов», – сказано в обращении.
«Мы, «Аруаа», понимаем, что многим нашим гражданам не нравится использование оружия в салютовании в общественных и других местах, даже если это является традиционной практикой на свадьбах, при рождении детей, на Новой год или в качестве салюта в День Победы, хотя так сложилось за многие годы и даже века. Считаем, что органы правопорядка должны вести постоянную разъяснительную и оперативную работу. А парламент законодательно должен выработать правила, регулирующие, где можно салютовать, а где этого нельзя делать. Вместе с тем хотим заявить, что хуже отсутствия правопорядка может быть только попытки его установления незаконными способами с нарушением процессуальных действий и применением неправомерного и неадекватного насилия в отношении граждан», – говорится в обращении.
- В пятницу, 1 октября из-за инцидента в Сухуми депутаты абхазского парламента провели экстренное заседание, а у здания парламента собрались люди, требующие отставки министра внутренних дел. Обсуждение вопроса продолжится в понедельник.
- Накануне депутат Гарри Кокая, которого обвинили в «грубом нарушении общественного порядка», был госпитализирован.
«Грузинская мечта» после подсчета голосов с 99.92% участков лидирует с 46,65% голосов
Правящая партия «Грузинская мечта» после подсчета голосов с 99.92% участков лидирует на муниципальных выборах с 46,65% голосов избирателей. Самая крупная оппозиционная партия страны «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, набирает 30,7%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» с 7,79% голосов.
- В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
В «Нацдвижении» надеются на объединение оппозиции перед вторым туром
В самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» призывают к объединению оппозиции перед вторыми турами голосования на муниципальных выборах. Отдельные партийные интересы отошли на второй план, ко второму туру выборов оппозиционный спектр станет еще сплоченнее, уверен один из лидеров ЕНД Гия Барамидзе.
«Это будет второй тур референдума, в котором оппозиционный спектр будет более объединенным. Мы протягиваем руку для сотрудничества всем партиям. Сейчас речь уже не идет о том, кто выиграет от этого как партия», - сказал Барамидзе.
По его словам, требование провести досрочные выборы в парламент оппозиция выдвинет только после окончательного завершения местных выборов.
По предварительным результатам, «Единое национальное движение» лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах, сообщает «Новости-Грузия». На первое место ЕНД вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.
При этом кандидаты в мэры от «Национального движения» лидируют в шести городах: Кутаиси, Батуми, Цхалтубо, Сенаки, Зугдиди и Рустави.
Также, судя по официальным данным ЦИК, вторые туры для выборов мэров будут назначены в 20 городах.
2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
Явка на муниципальные выборы составила 51,92%
Владимир Зеленский: Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях
Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце. Информацию распространяют украинские СМИ.
Зеленский подчеркнул, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и что он, как президент, постоянно занимается возвращением граждан.
«Все институции, включая Министерство иностранных дел, наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров мы все будем этим заниматься», - заявил Зеленский.
При этом президент Украины отметил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию и был очень удивлен, узнав о ней из СМИ. Зеленский назвал решение Саакашвили неправильным, но подчеркнул, что нужно узнать все детали.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оказывать всю необходимую поддержку Михаилу Саакашвили, поскольку он является их гражданином. «Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – подчеркнул глава МИД.
- Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси вечером 1 октября, вскоре после того как впервые за восемь лет вернулся на родину.
- Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну - он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.
- Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
Предварительные данные ЦИК: кандидаты «Мечты» победили в 9 из 10 мажоритарных округов Тбилиси
По предварительным данным ЦИК [12:30], в 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». Все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.
Проведение второго тура, по предварительным данным, понадобится только в округе Сабуртало, где кандидат от правящей партии Автандил Цинадзе получил 38,16% голосов. Во втором туре ему будет противостоять единый кандидат от части оппозиции Борис Куруа, набравший 14,34% голосов.
Победители [по предварительным данным] в мажоритарных округах Тбилиси:
- Мтацминда - Зураб Абашидзе (46,74%);
- Крцаниси - Леван Джапаридзе (52,03%);
- Ваке - Гиорги Ткемаладзе (42,35%);
- Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);
- Надзаладеви - Иракли Хеладзе (45,24%);
- Дидубе - Гиви Чхартишвили (45,26%);
- Исани - Кахабер Лабучидзе (45,87%);
- Самгори - Реваз Сохадзе (49,24%);
- Глдани - Константине Зарнадзе (42,24%).
Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров, сообщает «Нетгазети».
ЕС создаст на территории Украины военную учебную миссию
Евросоюз может создать на территории Украины военную консультативную и учебную миссию. Об этом пишет германское издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние рабочие документы Европейской службы внешних связей.
По данным журналистов, на создании миссии настаивают страны Балтии, а также Румыния, Словакия и Польша. Их поддерживают Швеция и Финляндия. В документе отмечается, что создание миссии станет выражением солидарности с Киевом на фоне военной активности России возле границ с Украиной и в аннексированном Крыму.
По данным Welt, с просьбой о проведении миссии к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю еще летом обратились главы украинских МИД и Минобороны.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях и заслужил стать членом этих организации. По словам Зеленского, большие шаги в области международного сотрудничества Украине позволила сделать «наглость», но этого недостаточно. В Евросоюзе и НАТО ранее заявляли о поддержке Киева, но сроков приема Украины ЕС и военный союз не называли.
Весной Россия перебросила к юго-западным границам часть войск. Это стало причиной очередного обострения отношений с Украиной. Страны Запада призвали Москву отвести войска. Минобороны России объяснило переброску войск учениями на своей территории. Кремль заявил, что Москва не стремится к обострению ситуации на Украине. Через некоторое время войска были отведены. Сколько сейчас солдат находится на границе с Украиной, неизвестно, пишет Welt.
Саакашвили, предположительно, сегодня будет предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения границы
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, предположительно, сегодня, 3 октября, будет предъявлено обвинение в связи с фактом незаконного пересечения границы. Осужденного Саакашвили официально ознакомят с обвинением в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Министерство внутренних дел 1 октября начало расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Следствие ведется по статье 344 УК Грузии. По данным МВД, по делу в активном режиме ведутся все необходимые и процессуальные следственные действия.
Для справки, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
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