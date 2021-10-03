В Кабуле при взрыве у мечети погибли несколько человек

Несколько человек погибли в Кабуле в результате взрыва недалеко от мечети Идгах. Об этом сообщил представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид. В мечети во время взрыва проходила церемония прощания с его матерью.

Афганская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя правительства талибов пишет о гибели двух человек. Еще два человека получили ранения. По данным корреспондента Tolo News, погибли восемь человек, 20 ранены.

В связи с нападением задержаны три человека. Ответственность за взрыв на себя пока что никто не взял. По данным СМИ, после взрыва талибы вступили в перестрелку с бойцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Также стало известно о том, что в Джелалабаде талибы казнили двух сторонников «Исламского государства». По данным местных СМИ, казненные были причастны к убийствам четырех человек, в том числе местного журналиста.

Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе – на фоне вывода войск США. В сентябре представители движения заявили о возобновлении казней в стране.

Ранее талибы заявляли, что в стране нет бойцов «Исламского государства», но некоторое время назад они начали операцию против радикальной группировки в провинции Нангархар.