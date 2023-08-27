В Калужской области от мигрантов требуют заключить контракт с ВС РФ

В Калужской области у мигрантов не принимают документы для получения гражданства России, пока они не подпишут контракт на участие в войне в Украине - утверждают правозащитники.



Правозащитница Татьяна Котляр рассказала изданию «7х7» о пяти таких случаях, однако, по ее словам, в регионе известно о гораздо большем их числе.

Гражданин Таджикистана, имя которого не называется, рассказал «7х7», что при подаче документов на гражданство его отправили в военкомат за справкой о заключении контракта на службу в армии. Утверждается, что он был готов его заключить, но в армию его не взяли из-за наличия пяти несовершеннолетних детей. Документы на гражданство без справки у него не приняли. Издание расказывает о еще нескольких похожиъ историях, в том числе и о беженце из Харьковской области Украины. Он, как утверждается, получил временное убежище в Калужской области и подал документы на российское гражданство. Однако в МВД в Обнинске у него попросили справку из военкомата о заключении контракта. В результате он отказался от подачи документов на гражданство.

При этом, как утверждает один из собеседников «7х7», у женщин документы на гражданство принимают в обычном порядке.

В августе 2023 года в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, прошли рейды, в ходе которых искали не только мигрантов с просроченными документами или без документов, но и тех, кто недавно получил российское гражданство и не встал на воинский учет. Их задерживали и отвозили в военкомат. Никакого законного требования заключать контракт на службу в армии для получения гражданства России не существует.