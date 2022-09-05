В Канаде 10 человек погибли в результате нападений с ножом

По меньшей мере 10 человек погибли и ещё 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск сообщила местная полиция.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и деревне Уэлдон.

Полиция объявила в розыск двух подозреваемых - Дэмиена Сандерсона и Майлза Сандерсона. Являются ли они родственниками незвестно. По заявлению полицейских, они передвигаются на автомобиле Nissan Rogue черного цвета. В последний раз их видели в воскресенье днём в городе Реджайна, который находится примерно в 300 километрах южнее места атак.

Местные власти призвали жителей Саскачевана укрыться в безопасных местах и не покидать их. В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение. Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими".