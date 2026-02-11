В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе

Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в средней школе города Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Об этом сообщила местная полиция.

Восемь человек, включая стрелявшего, который покончил с собой, погибли в здании самой школы или по дороге в больницу. Ещё двое убитых были найдены в жилом доме, который, по мнению полиции, связан со стрелявшим.

В экстренном оповещении, которое рассылали на мобильные телефоны горожан во время стрельбы, подозреваемую описывали как женщину. Официально, однако, личность пока не подтверждена. О мотивах также пока не сообщается.

Ранены более 20 человек. Около 100 человек были эвакуированы из здания школы, некоторые из учеников сообщили, что во время стрельбы они забаррикадировались в классе.

Тамблер-Ридж - город с населением более 2 тысяч человек, расположенный в малонаселённой части Британской Колумбии, более чем в тысяче километров к северу от Ванкувера.

Премьер-министр Канады Марк Карни написал, что он «опустошён сегодняшней ужасающей стрельбой» и выразил соболезнования близким погибших. Речь идёт о втором по числу жертв случае стрельбы в школе в истории Канады после стрельбы в Политехнической школе Монреаля 6 декабря 1989 года, когда погибли 14 человек.