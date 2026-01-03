В Каракасе взрывы, власти Венесуэлы заявили об ударах США

В столице Венесуэлы Каракасе в ночь на 3 января произошла серия взрывов. Начались пожары. На юге города, где расположена крупная военная база, пропало электричество. Власти страны во главе с авторитарным президентом Николасом Мадуро заявили, что Соединённые Штаты нанесли удары по Венесуэле, и ввели чрезвычайное положение.

Об убитых или пострадавших в результате предполагаемых ударов пока не сообщалось, также нет полной информации о том, какие объекты подверглись атаке.

Официальных заявлений Белого дома и Пентагона к 10.55 мск не было. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс утверждает, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал президент США Дональд Трамп. Со ссылкой на неназванных представителей Белого дома об этом же пишет и Fox News. Ранее Белый дом заявлял о нелегитимности властей Венесуэлы, обвинив их в причастности к наркоторговле. В последние месяцы в регионе была собрана значительная группировка ВМС США. Соединённые Штаты, помимо прочего, начали задерживать танкеры с нефтью.

Власти Венесуэлы заявили о «серьёзной военной агрессии» со стороны США и обратились в Совет безопасности ООН. В заявлении говорится, что под атаку попали «гражданские и военные цели» не только в Каракасе, но и в штатах Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.

Мадуро — авторитарный преемник левого президента Уго Чавеса. Оппозиция и правозащитные организации обвиняют его режим в фальсификациях на выборах и нарушениях прав человека.





Новость дополняется