В Казахстане комика Сабурова могут проверить по статье о наёмничестве

Генпрокуратура Казахстана намерена проверить комика Нурлана Сабурова по уголовной статье о наёмничестве из-за его возможного участия в снабжении российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель генпрокурора республики Галымжан Койгельдиев.

По казахстанскому законодательству финансирование вооруженных конфликтов влечет уголовную ответственность. Статья предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

Поводом для проверки, по данным СМИ, стал пост в телеграм-канале главы города Истра Татьяны Викушевой, опубликованный летом 2025 года. В нём утверждалось, что Сабуров, проживавший в Истринском районе, передал в зону боевых действий 10 мотоциклов.

«10 мощных питбайков отправляются бойцам «Легиона Вагнер Истра» по командованием героя России Ратибора. Командир, принимай технику!», — писала Викушева.

Сейчас публикация удалена, но её копии сохранились в ряде пабликов.