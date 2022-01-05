В охваченном протестами Казахстане полностью отключили интернет

Оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck. По информации сервиса, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов. Полную блокировку интернета в Казахстане подтверждает британская компания NetBlocks, следящая за состоянием интернета по всему миру.

Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают "Интерфаксу", что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и через популярные мессенджеры. Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны.

О блокировках в отдельных городах начали сообщать еще во вторник. Представители операторов Beeline и Kcell тогда сказали, что не виноваты в перебоях со связью.

"Cейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности", - прокомментировал в понедельник отключение представитель Kcell.

Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.