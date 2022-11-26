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В Киеве без электричества остаются 130 тысяч человек
По состоянию на утро субботы, 26 ноября, 130 тысяч жителей Киева остаются без электричества, сообщает военная администрация города.
Водоснабжение полностью восстановлено, продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна практически по всему Киеву, локальные перебои возможны только в районах без электричества. В администрации заявили, что планируют завершить все восстановительные работы в течение суток.
23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве и Киевской области, Винницкой области, Львове, Одесской области и Полтавской области. Погибли минимум шесть человек, 36 получили ранения, в том числе один ребенок. В Киеве были зафиксированы отключения электричества, было приостановлено водоснабжение всего города.
Другие новости дня
Самхарадзе: РФ продолжает дискриминацию этнических грузин на оккупированных территориях
Глава делегации Грузии в ПА ОБСЕ, председатель Комитета Ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе принял участие в работе осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Варшаве, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Выступая с трибуны Парламентской ассамблее ОБСЕ, Николоз Самхарадзе осудил бомбардировки Россией объектов гражданской инфраструктуры Украины, в том числе энергетических объектов.
«Бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры и энергетики направлена на создание гуманитарной катастрофы в Украине. Эта попытка России очень похожа на сценарий, реализованный ею на оккупированных территориях Грузии, где она создала гуманитарную катастрофу в виде недопущения возвращения в свои дома до 250 тысяч этнических грузин. Грузинским детям не дают права на обучение на грузинском языке, кроме того в оккупированных районах идет постоянный процесс по уничтожению грузинского наследия.
Сегодня Российская Федерация установила в оккупированных регионах режим апартеида, где продолжается дискриминация грузин по этническому признаку. Этот факт подтвердил Европейский суд по правам человека, где Грузия выиграла судебный процесс против Российской Федерации. Грузия также выиграла тяжбу в Международном уголовном суде Грузии, согласно которому граждане России были признаны виновными в совершении военных преступлений», - отметил в ходе своего выступления Николоз Самхарадзе.
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии рассказал о помощи, оказываемой Грузией Украине, в том числе, чтобы Украина могла выигрывать споры против РФ в международных уголовных судах. По его словам, Грузия была страной, посредством которой Украина подала иск против России в Гааге.
«Грузия помогла Украине, которая не является членом Международного уголовного суда, подать иск против России, и Грузия и в дальнейшем будет оказывать аналогичную помощь нашему другу Украине», - сказал Николоз Самхарадзе.
Bloomberg: Кремль запретит продажу нефти странам, которые ввели потолок цен
В администрации президента России готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Запрет будет распространяться как на компании, так и на страны, которые присоединились к механизму ограничения цен. Источник издания не уточнил, каким образом будет определяться участие в этом механизме. Утверждается, что будет запрещено «любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты». В Кремле пока не комментировали информацию о предполагаемом указе.
Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
24 ноября Bloomberg и Politico написали, что большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе.
- 5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
- В случае неспособности стран – членов Евросоюза достичь договоренности о пределе цен импортируемой российской нефти с 5 декабря в силу должен вступить европейский запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти. Это может, как опасается Белый дом, привести к резкому взлету мировых цен нефти.
- Россия уже заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
NYT: треть переданных Украине западных гаубиц выведены из строя
Треть из примерно 350 западных гаубиц, поставленных Украине, постоянно находятся в небоеспособном состоянии из-за активного использования или полученных в бою повреждений. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и украинские источники.
Сейчас украинские военные используют от 2 тысяч до 4 тысяч снарядов в день, а российская армия часто делает еще больше артиллерийских выстрелов. Такие темпы приводят к быстрому износу гаубиц, они теряют точность и дальность стрельбы. В публикации также отмечается, что некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.
Для восстановления поврежденного вооружения Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую. Как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
Токаев добавил, что республика будет «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами».
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.
Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, пять его соперников получили по 2–3%. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.
Наблюдатели сообщали о десятках нарушениях своих прав: их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней.
В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против «выборов без выбора». Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция.
- Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. После внесения поправок в Конституцию его срок «обнулился». По итогам нынешних выборов Токаев, которому сейчас 69 лет, сможет оставаться у власти до 2029 года.
Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на продажу
Тюремный комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге передадут госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи, сообщает РБК. Издание ссылается на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.
Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) – в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8. Для передачи комплекса «Дом.РФ» это право будет прекращено.
«Кресты» находятся на участке площадью 4,2 гектара на набережной Невы, основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделят на три участка, основной из них (3,9 га) передадут «Дом.РФ». Но компания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей. Фасады этих зданий выходят на набережную.
Как следует из протокола, «Дом.РФ» должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести). 80% выручки госкомпания перечислит федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН.
«Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», – рассказали в «Дом.РФ».
- Официально «Кресты» назывались Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Несколько лет комплекс не используется как СИЗО. В декабре 2017 года в пригороде Петербурга Колпино построили новый изолятор – «Кресты-2». Он стал самым крупным следственным изолятором в Европе.
Экс-мэр Краснодара назначен «главой правительства» в оккупационной администрации Херсонской области
Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост мэра Краснодара, назначен «главой правительства» в российской оккупационной администрации Херсонской области. До этого Алексеенко некоторое время возглавлял «совет министров» в оккупационной администрации Харьковской области.
О назначении Алексеенко сообщил телеграм-канал оккупационной администрации. В публикации Алексеенко называют «настоящим профессионалом своего дела», который «добился всего своим упорным трудом».
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что Алексеенко, прибывшего Харьковскую область 21 августа, вывезли из региона вместе с разведывательным батальоном десантников 11 сентября – во время наступления ВСУ, которое привело к освобождению территории Харьковской области. Продолжая наступательные операции, ВСУ освободили Херсон и вошли в город 11 ноября, однако под контролем российских войск остается значительная часть территории области. Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, включая Херсонскую область – соответствующие законы президент Путин подписал 5 октября.
- Андрей Алексеенко возглавлял администрацию Краснодара на протяжении десяти месяцев – гордума утвердила его отставку в августе, за несколько дней до прибытия Алексеенко в Харьковскую область Украины.
- В декабре 2021 года Алексеенко в качестве подозреваемого доставили на допрос по уголовному делу о получении крупной взятки. Как считает следствие, в 2018 году застройщик Мисак Казарян за заключение о соответствии многоквартирного дома нормативам передал чиновнику ружье стоимостью 1,6 млн рублей.
- Следственный комитет опубликовал видео, на котором мэру сообщали о задержании и его причине, однако спустя несколько часов удалил его и откорректировал пресс-релиз о деле Алексеенко. В мае 2022 года прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ответ на запрос СМИ сообщил, что возбужденное в декабре 2021 года уголовное дело в отношении мэра ведется, «решение о прекращении уголовного преследования Алексеенко следователями аппарата СУ СК России по краю не принималось».
- После скандала с уголовным делом в отношении Алексеенко СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на его семью. На странице в социальной сети, предположительно принадлежащей сыну Алексеенко Игорю, обнаружены фото с криминальными подписями.
В Хашури неизвестные напали на женский монастырь
Несколько человек ворвались накануне вечером, 25 ноября, на территорию женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета, в центральной части Грузии.
Предположительно, целью было ограбление, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Prime Time.
Настоятельница монастыря и прихожане оказали сопротивление. Одна монахиня была избита, она доставлена в больницу Хашури, где ей оказали первую помощь, но затем врачи решили перевезти женщину в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило о задержании двух человек.
Житель Западной Грузии, поджегший бывшую жену, скончался в больнице
Житель Западной Грузии, обливший бывшую жену горючим и поджегший ее, скончался в больнице. Леонид Звиададзе был помещен в ожоговый центр в Кутаиси. Он получил 70% ожогов и находился на искусственной вентиляции легких, пишет SOVA.
Как поясняют в клинике, состояние больного было тяжелым, спасти его не удалось. Он скончался в ночь на 26 ноября.
Напомним, инцидент произошел два дня назад в одном из супермаркетов небольшого городка Терджола. Звиададзе облил бывшую жену бензином и поджег ее, затем совершил попытку суицида. 37-летняя женщина скончалась на месте.
Украина решила бойкотировать ПА ОБСЕ до исключения из нее России
Украинская делегация решила бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. В ПА ОБСЕ не смогли изменить правила, чтобы удалить российских представителей из своего состава. Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.
«Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», – написала Кравчук.
Накануне украинская делегация предложила внести правки в регламент ассамблеи, позволяющий лишить Россию полномочий. В четверг президент Украины Владимир Зеленский также призвал исключить Россию из состава организации. В ПА ОБСЕ, которая отвечает за безопасность и сотрудничество в Европе, входят представители 57 государств. В том числе – России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Сегодня последний день 20-й сессии ПА ОБСЕ в Варшаве. Российские делегаты в ней не участвуют, так как Польша не выдала им визы. По словам главы польской делегации Барбары Бартус, допуск россиян «нарушил бы принцип солидарности с Украиной».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это почти 30 международных организаций исключили Россию из своих составов. В их числе Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация ООН, Совет Европы и Международный газовый союз.
Польша лоббирует наложение санкций на участок нефтепровода «Дружба»
Польша обратилась за поддержкой к Германии, чтобы пролоббировать наложение санкций Евросоюза на польско-германский участок нефтепровода «Дружба». Санкции помогут Польше разорвать контракты с российскими нефтяными компаниями без штрафов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
Согласно шестому пакету санкций, 5 декабря страны Евросоюза прекратят импорт российской нефти по морю, однако трубопроводные поставки под эмбарго не подпадут. При этом власти Польши публично обязались полностью отказаться от использования российской нефти к концу 2022 года. Для этого польской нефтеперерабатывающей компании Orlen придется расторгнуть долгосрочные контракты с российскими поставщиками и выплатить им компенсации.
Санкции же позволят разорвать сделку без неустойки. Как сообщает «Коммерсант», Orlen уже подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн нефти по «Дружбе» в 2023 году. В Orlen уточнили, что это техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов. На вопросы Reuters о переговорах по санкциям в Orlen отвечать отказались.
Orlen уже сократила импорт российской нефти до 30% своих потребностей, заменив ее поставками из Саудовской Аравии и Норвегии. Также компания намерена наладить поставки из польского портового города Гданьска в германский город Шведт. Маршрут включает в себя участок нефтепровода «Дружба», который в случае наложения на него санкций освободится от российской нефти.
Германия заинтересована в предложении Польши, так как в Шведте находится нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает топливом Берлин. Ранее заводом руководила «Роснефть», однако в сентябре власти Германии взяли ее долю под свой контроль – пока на полгода.
Макаревича признали иноагентом за комментарии в СМИ
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признан иноагентом за комментарии в СМИ, в том числе иностранных. Минюст посчитал это «иностранным влиянием». Об этом РБК рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.
«Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали иностранным влиянием. Якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», – сказал Передрук, который передал копию мнения Минюста журналистам.
Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за «иностранного влияния», отмечает юрист Павел Чиков. Закон, по которому иноагентом смогут объявить любого, кто находится под «иностранным влиянием», вступает в силу 1 декабря.
В случае Макаревича «иностранным влиянием» Минюст счел его мартовские интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу «Дождь», где он в частности высказывался о войне в Украине. Также Минюст заявил, что Макаревич в своем телеграм-канале систематически распространяет негативные комментарии о решениях российских властей, обвиняет их в военных преступлениях и отождествляет современную Россию и нацистскую Германию.
- По состоянию на 26 ноября 2022 года, во все пять списков иностранных агентов, которые формирует Минюст, включены более 340 граждан, СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений. Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- Недавно законодательство в отношении «иноагентов» ужесточили. В частности им будет запрещено преподавать несовершеннолетним, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий. Любая информация, произведенная «иноагентами», будет запрещена к распространению среди детей.
Глава МИД Эстонии отправит в Гаагу наручники для Евгения Пригожина
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отправит в Гаагу наручники для основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Так он отреагировал на обещание Пригожина отправить в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови в скрипичном чехле.
«Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине», – заявил Рейнсалу в видеообращении.
Ранее пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» сообщила, что «информационный кейс для отправки в Европарламент» был передан представителю телеграм-канала «КИБЕР ФРОНТ Z», называющего себя «информационными войсками России». Так Пригожин ответил на новость о том, что Европарламента намерен признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией.
Как пишет издание «Сота», убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой «ЧВК Вагнера» еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии. Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, который был завербован ЧВК на войну в Украине, сдался в плен, а потом был обменян.
Напрямую в убийстве Нужина ЧВК не признавалась. В пресс-службе Пригожина тогда опубликовали комментарий от его лица: «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми». Однако затем, когда вопросы о ролике стали задавать властям, в том числе Кремлю, Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного американских спецслужб.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимают участие в войне в Украине. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Грета Тунберг и ее соратники подали судебный иск против Швеции
Экологическая активистка Герта Тунберг и ее соратники по молодежному движению Auroras подали судебный иск против Королевства Швеция за то, что оно, по мнению активистов, не выполняет своих обещаний в области борьбы с глобальным потеплением. Иск подписали более 600 молодых людей, самым старшим из них – 26 лет. Дело будет рассматривать окружной суд Стокгольма.
Авторы иска указывают, что климатическая политика Швеции нарушает их человеческие права, предпринимая недостаточно действий в борьбе с климатической угрозой. Чтобы подать иск в суд, сотни активистов в пятницу прошли маршем по центру Стокгольма.
Движение Auroras разрабатывало иск в течение почти двух лет. Активисты подчеркивают, что недавно избранное новое правительство Швеции, представляющее в большом количестве правые партии, подвергается критике из-за пренебрежения вопросами климатической политики.
Ранее на этой неделе Шведский институт метеорологии и гидрологии опубликовал доклад, в котором утверждается, что с конца XIX века средняя температура в Швеции повысилась примерно на два градуса Цельсия; снежный покров в стране теперь держится на две недели меньше, чем ранее, а число жидких осадков возросло.
- С 6 по 18 ноября в Египте проходил ежегодный климатический саммит, инициированный ООН. В нем приняли участие представители почти 200 стран, включая глав государств и правительств, а также представители более чем 1700 неправительственных организаций. На открытии саммита Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что человечество пока недостаточно борется с глобальным потеплением. «Мы на пути в климатический ад - и жмем на газ», – предупредил он.
- Страны-участницы договорились создать фонд помощи бедным странам, которые страдают от климатических катастроф. Обсуждались также вопросы уменьшения выбросов в атмосферу парниковых газов, отказа от углеводородов и перехода на экологически чистые источники энергии.
Журналисты подтвердили гибель более 9300 военных РФ в войне в Украине
На 25 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 9311 российских военнослужащих, 326 из них – это мобилизованные россияне. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.
К концу девятого месяца войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (407 погибших). На втором месте – Бурятия (348 человек), на третьем – Дагестан (345 человек).
Из общего числа погибших 1449 человек, то есть 15%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 47 полковников. Более 2500 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К концу девятого месяца войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.
290 мобилизованных погибли в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.
«Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 18 600 человек», – говорится в публикации.
Как пишет издание «Важные истории» со ссылкой на источники, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери среди мобилизованных могут составить около 100 тысяч человек. По словам одного из источников, к весне 2023 года Минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить воевать в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. «Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации», – заявил не названный по имени собеседник издания.
По официальным данным российских властей, по мобилизации были призваны чуть более 300 тысяч человек (включая добровольцев). 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих, которые были отправлены на войну в Украине, Владимир Путин на вопрос одной из женщин, не отправится ли ее 17-летний сын на войну, ответил: «Не надо, не надо, хватит». Ранее сам Путин и другие представители российских властей говорили, что призыв по мобилизации закончен. Однако указ о ней не отменен, то есть с юридической точки зрения мобилизация продолжается, и призыв теоретически может быть возобновлен.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
Норвегия выделила 15 миллионов долларов на обучение ВСУ
Норвегия выделила 150 миллионов норвежских крон (это чуть больше 15 миллионов долларов) на миссию Евросоюза по обучению украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина зависит от поддержки со стороны других стран, в том числе от достаточного количества оружия и материалов, чтобы противостоять российской агрессии.
Как рассказывает норвежский телеканал TV2, также Норвегия передала украинским военнослужащим 55 тысяч единиц зимней одежды на 250 миллионов норвежских крон, артиллерийскую установку M109, а также 30 тысяч сухих пайков и 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов.
Вооруженные силы Норвегии – одни из самых маленьких в НАТО. В них, включая сухопутные войска, флот и авиацию, служат меньше 24 тысяч человек, из которых половина – призывники и резервисты.
Путин встретился с матерями мобилизованных. Часть из них были чиновницы
Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огареве. После шестиминутной вступительной речи Путина прямая трансляция закончилась, ответы на вопросы матерей зрители, предположительно, увидят в записи. К президенту не были приглашены общественные организации – «Комитет солдатских матерей» и «Союз матерей и жен военнослужащих».
Во вступительной речи президент обратился к матерям мобилизованных, заявив, что разделяет их тревогу за сыновей, и к родителям погибших, уверив, что разделяет их боль. В то же время он призвал не верить тому, что показывают по телевидению, и особенно в интернете – там, по мнению Путина, «вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи». Интернет он назвал полем информационных атак, одним из «эффективных видов борьбы».
Путин пообещал поддержку семьям погибших на войне в Украине.
Телеграм-канал «Можем объяснить» идентифицировал некоторых участниц встречи: по утверждению канала, среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Издание не уточняет, есть ли у допущенных к встрече родственники, участвующие в боевых действия в Украине.
- Президент России Владимир Путин объявил о начала всеобщей мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать предполагалось 300 тыс. резервистов. В ходе мобилизации практически из всех регионов страны поступали сообщения о нарушениях правил призыва, а также о проблемах со снабжением, экипировкой и обучением призывников.
- Общественное движение «Совет матерей и жен военнослужащих» на этой неделе провело съезд в Москве. Участницы добивались встречи 23 сентября с чиновниками Минобороны, но министерство отказало им. Лидер движения Ольга Цуканова сообщила, что заметила за собой слежку. Прокремлевская пресса обвинила «Совет» в попытке расколоть общественное мнение и предположила, что он финансируется из-за рубежа.
Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом
Сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов - Голодомор - признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг - она может быть принята в следующую среду.
По словам депутата румынского парламента от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару, «Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы.» В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии (советской Молдавской ССР) были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации.
Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, еще в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.
- Голодомор - массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах - был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся Советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году.
- В июне 2022 года Сенат Ирландии признал геноцидом действия России в Украине в ходе нынешнего военного вторжения. В резолюции отмечалось, что «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него». Сенаторы тогда призывали усилить санкции против России.
Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали Дорожную карту по Среднему коридору
В Актау прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции по Транскаспийской взаимосвязанности.
Грузию на встрече представляли министр экономики Леван Давиташвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.
По информации МИД Казахстана, стороны рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления сотрудничества в Каспийско-Черноморском регионе.
По итогам встречи была подписана Дорожная карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию «Среднего коридора» на 2022–2027 года, сказано в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.
Документ, в частности, предусматривает согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями.
«Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 миллионов тонн в год», – сказано в сообщении.
Отметим, что в июне текущего года в Баку прошел трехсторонний министериал Азербайджана, Турции и Казахстана. Ко встрече в Актау присоединилась и Грузия.
Абхазский омбудсмен предложила создать комиссию по энергетике
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашённой республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с предложением о создание профильной энергетической комиссии.
Как отмечается в письме, направленном на имя абхазского президента, «целью работы комиссии должна стать оценка состояния энергетической отрасли, в том числе осуществленных в данной сфере мероприятий, а также подготовка концепции развития энергетической отрасли».
Концепция должна предусматривать меры по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах, пишет агентство «Апсныпресс» со ссылкой на письмо омбудсмена.
«На наш взгляд, комиссия в первую очередь должна состоять из представителей РУП «Черноморэнерго», парламента, администрации президента, политических партий, гражданского общества и экспертов, что позволит уйти от различного рода спекуляций и использования данной проблемы в политических целях. А самое главное, создание такой Комиссии положит начало конструктивному диалогу с обществом для поиска решения энергетической проблемы. Поэтому в целях эффективной работы Комиссии ее состав может быть утвержден только путем достижения консенсуса между разными политическими силами», – отмечается в письме.
Омбудсмен напоминает, что в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2021 год уже отмечались проблемы отключения электроэнергии в Абхазии. Там указано, что ежегодно причиной отключения электроэнергии, особенно в зимний период времени, является ограниченность электроэнергетических ресурсов, устаревшие электрические сети и оборудование, нерыночные тарифы и ежегодный большой долг населения за электроэнергию. Негативное влияние на ситуацию оказывает отсутствие ясной стратегии и программы развития электроэнергетической отрасли Абхазии в целом.
Асида Шакрыл отмечает, что 2022 год также не стал исключением, и Абхазию второй год подряд сотрясают последствия неразрешенного кризиса в энергетической отрасли.
«В начале ноября 2022 года авария на ВЛ-220 «Ачгуара» стала причиной того, что десятки тысяч людей в очередной раз не имели доступа к свету, теплу и воде в течение нескольких дней подряд. Отсутствие элементарных бытовых удобств, невозможность удовлетворения базовых человеческих потребностей серьезно влияют на физическое и психологическое здоровье граждан республики. Постоянные проблемы, связанные с обеспечением граждан электроэнергией, демонстрируют, что в сложившихся обстоятельствах государство не справляется с исполнением своих позитивных обязательств по обеспечению минимальных потребностей населения. На сегодняшний день, в отсутствие национальной концепции реабилитации и развития энергической отрасли Абхазии, принимаются решения, которые представляют собой разрозненные, не основанные на скрупулезном анализе ситуации шаги по устранению проблем с электроэнергией. Без общественного обсуждения принимаются такие решения, как, например, внесение поправок в Закон Республики Абхазия «Об электроэнергетике», согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей, а также объектов, предназначенных для производства электроэнергии мощностью свыше 5 МВт. Подобные решения вызывают обоснованную обеспокоенность граждан, поскольку они принимаются без публичного обсуждения, в результате чего обществу неизвестны условия приватизации и их последствия для национальной безопасности страны», – говорится в письме.
- 22 ноября вечером Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. Вопрос поставок российской электроэнергии связан с необходимостью завершения ремонтных работ на ЛЭП «Ачгуара». Кроме того, на критически низкой отметке находится уровень воды в водохранилище «Ингури ГЭС».
Алексей Кудрин возглавит «Яндекс» и разделит компанию
Глава Счётной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин перейдёт на работу в "Яндекс". Он разделит компанию, получив над ней контроль вместо основателя Аркадия Воложа. За реорганизацию чиновник получит пакет акций, стоимость которого сейчас оценивается в 300 миллионов долларов. Об этом пишут российская версия журнала Forbes, The Bell и "Агентство" со ссылкой на анонимные источники.
Как пишет The Bell, в ночь с четверга на пятницу Кудрин встречался с президентом России Владимиром Путиным. Там он, как утверждается, согласовал схему раздела компании. Издание "Медуза" ещё в сентябре сообщало, что президент лично согласовал переход 62-летнего Кудрина с госслужбы в бизнес.
Как пишет The Bell, у "Яндекса" появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она займётся бизнесом в России, следует из материала, контроль над ней получат Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры. Уехавшему в Израиль Воложу достанутся лицензии на развитие за рубежом беспилотных и облачных сервисов, образовательного сервиса и сервиса по распознаванию образов ("Толоки").
Кудрин за свою работу получит около 5 процентов акций "Яндекса", утверждают издания. Выплата будет осуществляться поэтапно, следует из текстов, но на какие этапы разделён процесс журналисты не пишут.
По данным издания, за помощью к Кудрину первым обратился Волож. Кудрин — давний соратник Путина, они вместе были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и почти одновременно переехали в Москву на работу в Администрации президента.
"Кремлю он гарантирует, что "Яндекс" с его технологиями не утечет за рубеж", — утверждает один из собеседников The Bell.
Spectator: польские МиГ-29 не передали Украине из-за Китая
Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Об этом пишет британское издание The Spectator в большом материале, посвящённом попыткам китайской дипломатии оказывать влияние на принятие решений в Вашингтоне и Москве в контексте войны в Украине.
Как утверждается в статье, с начала российского вторжения Пекин играл "решающую", хотя и малозаметную со стороны, роль в ряде моментов, связанных с войной, в том числе и в недавнем ослаблении риторики о возможности применить ядерное оружие со стороны российских властей.
Как отмечает The Spectator, однозначно оценить позицию Китая в конфликте трудно, поскольку Пекин "говорит обеим сторонам то, что они хотят слушать". На встречах с российскими представителями китайские политики возлагают ответственность за войну на США, а представителям стран НАТО говорят о намерении развивать отношения с ними.
Масштаб вторжения удивил Пекин
Как отмечается в статье, президент России Владимир Путин, возможно, просчитался, думая, что Китай однозначно поддерживает Москву, и эта иллюзия была одной из причин, по которым он решился начать войну. Как утверждается, Пекин знал о планах российского вторжения, однако, по данным источников издания, Путин описал их как "ограниченную операцию для возвращения утраченных Россией территорий" (имелись в виду так называемые народные республики Донбасса) - масштаб же в реальности начавшейся "спецоперации", включавшей наступление на Киев, удивил Пекин. Как утверждается, власти Китая пришли к мнению, что действия Путина угрожают масштабным конфликтом с Западом. Приоритетом для Пекина стала не поддержка России, а "избежание любой эскалации с применением ядерного оружия и помощь в достижении перемирия".
"Ситуативные союзники"
На достижение этих целей были направлены и усилия Пекина помешать передаче Украине польских МиГ-29. Вначале, как утверждается, Вашингтон выступал в поддержку этого, но уже 8 марта изменил своё мнение - как утверждается, после того, как по конфиденциальным каналам через бывших европейских лидеров Китай передал свои опасения. В то же время, Пекин высказывал их и Москве, напрямую связываясь с российскими высокопоставленными военными по вопросу недопущения ядерной эскалации.
Как утверждается, США и Китай достигли неформальной договорённости о том, что в обмен на отказ от поставки МиГов Китай сделает всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия. Китай также не стал поставлять России оружие, а также помогать Москве в поисках путей обхода санкций. В результате, как констатирует Spectator, НАТО и Китай стали ситуативными союзниками по вопросу недопущения применения ядерного оружия Россией против Украины, и именно влиянием Китая вызваны недавние заявления мировых держав (включая Россию) о невозможности ядерной войны.
При этом отмечается, что Китай выступает за мирное урегулирование на основе возвращения сторон к ситуации на 24 февраля, что предусматривает российский контроль над аннексированным Крымом. Это, однако, неприемлемо для украинской стороны, которая ставит своей целью возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны.
Официальные представители США статью пока не комментировали.
Абхазским властям напомнили о недопустимости цензуры
Союз журналистов Абхазии выразил обеспокоенность в связи с участившимися фактами вмешательства органов исполнительной власти в деятельность государственных СМИ самопровозглашенной республики.
Речь идет, в частности, о прошедшем 23 ноября собрании общественно-политических сил Абхазии, на котором отсутствовали журналисты всех госСМИ. В Союзе журналистов считают, что это – яркий пример цензуры.
«Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений» (статья 35 закона о СМИ Республики Абхазия)», – отмечается в заявлении.
Союз журналистов официально обращается к абхазскому президенту, спикеру парламента, генеральному прокурору с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства, а также на действие, которое «направлено на установление цензуры в государственных средствах массовой информации».
«Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазии, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ», – сказано в заявлении, которое подписал председатель Союза Руслан Хашиг.
- Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Зеленский: Украина выдержит российские удары и вернёт Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая российская стратегия - наносить удары по энергетической инфраструктуре с целью лишить жителей страны электричества и тепла - не сможет сломить волю Украины и помешать освобождению её территорий. В интервью британскому изданию Financial Times Зеленский подтвердил, что цель Украины в войне - возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны, включая Крым.
Зеленский считает, что цель российских ударов - добиться того, чтобы Украина пошла на территориальные уступки или согласилась на заморозку конфликта. Однако, по словам украинского президента, заморозка будет лишь означать, что боевые действия возобновятся в будущем, а прочный мир принесёт только восстановление территориальной целостности страны.
Отдельно Зеленский коснулся вопроса Крыма, непрямо подтвердив, что на Западе существуют разные подходы к вопросу освобождения его территории военным путём. "Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за" - сказал украинский президент, однако добавил, что мирные решения, предполагающие, что Крым останется под контролем России, для Украины неприемлемы: "Никто не должен тратить на них время".
Ранее в СМИ появлялись утверждения, что, в частности, Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, призывал Украину отказаться от цели отвоевать Крым. Официально это не подтверждалось.
До начала российского вторжения 24 февраля и некоторое время после него Украина официально заявляла, что не планирует военной операции по освобождению аннексированного Крыма. Однако впоследствии позиция Киева изменилась, и сейчас он настаивает на полном возвращении всех территорий как условии мирного договора.
После отступления российских войск из Херсона северные районы Крыма оказались в зоне поражения находящихся на вооружении Украины установок HIMARS. Появились сообщения, что российские власти Крыма строят на севере полуострова защитные линии.
В результате российских ударов по инфраструктуре Украины значительная часть жителей страны испытывает перебои с подачей электричества, воды и тепла. Последний массированный удар 23 ноября привёл к почти полному блэкауту. К 25 ноября значительная часть Украины по-прежнему без света; в Киеве, как сообщают власти, до стабилизации системы свет в дома будут подавать всего на 2-3 часа в сутки.
- Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си, сославшись на данные недавно проведённого социологического опроса, сказала, что больше 90 процентов опрошенных жителей Украины сказали, что готовы 2 или 3 года терпеть жизнь без света и тепла "ради победы, ради чувства собственного достоинства" и перспективы вступления в Европейский союз. Множество ранее проведённых опросов свидетельствует о том, что большинство граждан Украины отвергает любые территориальные уступки.
Парламент Нидерландов признал Россию спонсором терроризма
Нижняя палата парламента Нидерландов – палата представителей – объявила Россию государством – спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает агентство NRC.
За такое решение 24 ноября проголосовало большинство парламентариев. Они поддержали инициативу члена партии "Зеленых левых" Тома ван дер Ли. Российские войска "структурно и преднамеренно" наносят удары по гражданским объектам в Украине, цитирует телеканал WNL выдержки из принятого документа. Члены парламента призывают максимально поддерживать Киев.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма.
Ранее в среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признаётся страной – спонсором терроризма.
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