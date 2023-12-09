В Киеве начали демонтировать памятник Николаю Щорсу

В Киеве утром 9 декабря коммунальные службы начали демонтаж памятника большевику Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко.

Перед началом работ с монумента был снят охранный статус. В дальнейшем памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.

В начале ноября правительство Украины разрешило демонтировать памятники поэту Александру Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям в ряде украинских городов. Речь идет о тех монументах, которые значились в Государственном реестре недвижимых памятников культурного наследия национального значения, отмечает УНИАН.

Николай Щорс был офицером Русской императорской армии, а во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии. Погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР). Памятник ему установили в Киеве в 1954 году, пишет РБК.