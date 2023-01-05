В Киеве назвали призыв РПЦ к перемирию на Рождество «ловушкой»

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявить 6-7 января так называемое рождественское перемирие между Россией и Украиной "циничной ловушкой".

Как написал Подоляк в твиттере, РПЦ "не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как «пропагандист войны»". Украинский чиновник, охарактеризовав деятельность РПЦ как "призывы к геноциду украинцев", назвал предложение патриарха Кирилла "элементом пропаганды".

Руководители Украины и ведущих украинских религиозных конфессий пока не комментировали предложение Кирилла.

Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ. В нём говорится: "Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Большинство православных верующих в Украине и России отмечают Рождество 7 января.

Это первый случай после широкомасштабного российского вторжения в Украину, когда от РПЦ исходит инициатива перемирия, приуроченного к церковному празднику. В апреле 2022 года ООН и папа римский предлагали объявить перемирие на Пасху. Тогда, однако, РПЦ не присоединилась к этому призыву, а власти России отвергли его, заявив, что Украина якобы использует перемирие для наращивания поставок вооружения с Запада и перегруппировки своих сил. Нынешнюю инициативу Кирилла Кремль пока не комментировал.

Ряд комментаторов обратил внимание, что патриарх Кирилл в своём обращении назвал российско-украинскую войну междоусобным конфликтом, то есть по сути гражданской войной. Такое определение встречается, впрочем, и в других его высказываниях, посвящённых войне.

В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.