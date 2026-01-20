В Киеве после ночной атаки без тепла остались более 5600 многоэтажек

В Киеве после российской атаки в ночь на вторник без теплоснабжения остались 5635 многоэтажных домов, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кличко отметил, что почти 80 процентов пострадавшего жилья - это те дома, в которых восстанавливали теплоснабжение после предыдущей массированной атаки на Киев 9 января.

«На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры», — написал Кличко. Кроме того, по его словам, из-за ночной атаки левый берег столицы остаётся без водоснабжения.

В Киевской городской администрации сообщили, что из-за очередного российского обстрела и проблем с энергоснабжением поезда метро на красной и зеленой линиях подземки будут курсировать с изменениями.

В Днепровском районе, по данным мэра Кличко, было попадание по нежилым зданиям. Кроме того, дрон упал на открытой территории, загорелись автомобили. Пострадала женщина, её госпитализировали, передаёт Настоящее время.

Во вторник сообщается также о двух пострадавших женщинах при ночном обстреле Днепра. Как написал в своём телеграм-канале, глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пострадавшим женщинам 76 и 67 лет. В городе в результате атаки возник пожар, были повреждены многоэтажный дом, объекты инфраструктуры, несколько автомобилей.

Российские военные ночные атаки по украинским городам не комментировали.

