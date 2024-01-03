Экс-начальника пыточной тюрьмы в Донецке приговорили к 15 годам

Суд в Киеве приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего начальника тюрьмы в Донецке Дениса Куликовского. Из этой тюрьмы поступали многочисленные сообщения о пытках и издевательствах над заключенными.

Как сообщает издание «Суспильне» из зала суда, Куликовский признан виновным по статьям о терроризме и о нарушении законов и обычаев войны. Срок заключения будет считаться с момента его помещения под стражу в ноябре 2019 года. Также он приговорен к конфискации имущества.

Представители суда пояснили, что обвинение в терроризме было вынесено из-за сотрудничества с властями пророссийских сепаратистов в Донецке, признанным в Украине террористической организацией, а обвинение в нарушении законов войны - из-за жестокого обращения с гражданским населением.

Тюрьма в Донецке, известная как «Изоляция», контролировалась сепаратистскими силами. Куликовский был ее начальником в 2015-2018 годах. Там содержались в том числе люди, похищенные сепаратистами. Правозащитники и сами бывшие заключенные много раз сообщали о пытках и насилии в «Изоляции», в том числе заканчивавшихся смертью заключенных.

В тюрьму не допускали независимых наблюдателей, представителей Красного Креста и правозащитных групп. По данным МВД Украины, от рук тех, кто похищал, содержал и пытал людей в «Изоляции», пострадали не менее 3500 человек.

Денис Куликовский был задержан Службой безопасности Украины в начале ноября 2021 года в Киеве. Бывшая жена Куликовского утверждала, что он в 2019 году бежал с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области в Россию. Как он снова оказался в Украине, не уточняется.