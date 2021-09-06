В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией

Гражданин США Джексон Пол Крамер, находившийся в туристическом походе и задержанный российскими военнослужащими на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, в Джавском районе (граничит с высокогорным регионом Рача на западе Грузии), освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).

По данным СГБ, после незаконного задержания американца была активирована «горячая линия», по которой информация предоставляется Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) и сопредседателям Женевских международных дискуссий.

«Несколько минут назад мы перевезли американского гражданина на территорию, контролируемую центральным правительством. Он находится в Грузии в туристических целях и был незаконно задержан российскими оккупационными силами. После его ареста была активирована «горячая линия», информация была предоставлена МНЕС в Грузии, а также сопредседателям Женевских международных дискуссий, и были задействованы все доступные средства для своевременного освобождения незаконно задержанного гражданина США и его доставки на территорию, которая контролируется центральными властями Грузии», - сказал пресс-секретарь Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе.

Он отмечает, что интенсивные консультации для обеспечения освобождения незаконно задержанного американца проводились в ежедневном режиме. СГБ Грузии также заявляют, что ответственность за произошедшее лежит на Российской Федерации.

«Меня обвинили в пересечении границы, я не знал об этом, исходя из ситуации, я вернулся. Я немного могу сказать: какое-то время я был в тюрьме, потом меня освободили. Я находился в походе по Кавказскому региону, в направлении Черного моря и это [задержание] мне помешало», - заявил после освобождения Джексон Пол Крамер, передает «Новости-Грузия».

«6 сентября Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности и в соответствии со Статьей 14 Законом «О государственной границе» выдворен и передан грузинской стороне», - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь в югоосетинском КГБ заявили, что ответственность за кризисную ситуацию, вызванную нарушением гражданином США де-факто границы грузино-осетинской границы и его задержанием, «целиком и полностью лежит на руководстве США и Грузии, которые не просто отказываются признавать факт существования Южной Осетии в качестве независимого государства, но целенаправленно скрывают от граждан США, пребывающих в Грузию с туристическими целями, информацию о наличии Государственной границы между РЮО и Грузией».

«Полагаем, что полноценное обеспечение личной безопасности иностранных туристов, выбирающих Грузию в качестве места отдыха, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии, а также предоставления всем гражданам третьих стран исчерпывающих сведений относительно линии прохождения госграницы с Грузией и режима ее функционирования», - отмечает КГБ.