В Киеве сообщили о десятках новых обстрелов со стороны сепаратистов

Украинские власти за воскресенье, 20 февраля, зафиксировали десятки новых обстрелов со стороны сепаратистов на востоке страны.

В Киеве сообщили, по меньшей мере, о 53-х обстрелах, и практически все они, как отмечается, велись с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате стрельбы один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован.

В штабе украинской Операции объединенных сил в Донбассе, среди прочего, сообщили об обстреле на мосту возле контрольно-пропускного пункта «Счастье» в Луганской области. Там был уничтожен грузовик украинских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. В штабе уточнили, что обстрел велся с применением миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сепаратисты также обвиняют украинских военных в обстрелах и нарушениях режима тишины.

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляют, что с начала суток украинские военные обстреляли территорию ЛНР более 40 раз. При этом сепаратисты утверждают, что правительственные силы применяли тяжелую артиллерию и минометы, гранатометы различных систем, а также стрелковое оружие. Также в ЛНР утверждают, что украинские военные используют турецкие беспилотники «Байрактар» для ведения разведки.

В самопровозглашенной ДНР с начала воскресенья насчитали 37 обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР отмечают, что силы так называемой «народной республики» наносили ответные удары по позициям украинской армии «с целью защиты мирного населения…из незапрещенных минскими соглашениями вооружений», передает «Интерфакс».