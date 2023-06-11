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В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Мазепы
В Киево-Печерской лавре впервые в ее истории помолились за упокой украинского гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Мазепа, украинский политический деятель конца XVII- начала XVIII веков еще при жизни, в 1708 году, был предан анафеме Русской православной церковью, которая обвинила его в измене царю Петру I и православию. Мазепа, гетман Войска Запорожского, во время Северной войны заключил союз с шведским королем Карлом XII. Анафема до сих пор не снята. В Украине Мазепа считается выдающимся государственным деятелем, его именем называют улицы и другие объекты.
С прошлого года в ряде храмов Киево-Печерской лавры богослужения проводит автокефальная Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Молитва за упокой Ивана Мазепы состоялась 11 июня в церкви Всех Святых, которую в 1696-1698 годах построили на средства Ивана Мазепы. Богослужение прошло по благословению предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что Мазепа внес большой вклад в развитие Украины, в особенности ее культурно-религиозной жизни. В частности, он уделял внимание развитию Киево-Печерской лавры. По словам Ткаченко, на территории Лавры будет создан музейный центр «Гетман Иван Мазепа и его эпоха». Его разместят в Онуфриевской башне, которую тоже построили на средства гетмана.
Другие новости дня
3 человека погибли при обстреле лодки во время эвакуации под Херсоном
Три человека погибли, от 10 до 23, по разным данным, пострадали в Херсонской области в результате обстрела лодки, в которой с левого, подконтрольного России, берега Днепра на правый, подконтрольный Украине, переправлялись эвакуированные гражданские лица.
Украинские официальные лица обвиняют в обстреле российских военных.
«Они открыли огонь в спины гражданским», - написал в телеграме глава областной военной администрации Александр Прокудин. Первоначально он написал о шестерых пострадавших. Затем он сообщил, что три человека в результате стрельбы погибли, десять были ранены.
«74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь», - написал, в частности, Прокудин.
Херсонская областная прокуратура также сообщила о троих погибших, но привела другое число пострадавших - 23 человека. Украинские власти утверждают, что большая часть эвакуированных с левого берега - пожилые и маломобильные люди. «Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы», - говорится в сообщении национальной полиции.
Российские представители обвинения в обстреле пока не комментировали. Ранее они сами обвиняли Украину в обстрелах эвакуационных пунктов.
- Людей в Херсонской области эвакуируют в связи с масштабным наводнением, вызванным разрушением плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вышедший из берегов Днепр затопил десятки населенных пунктов как на правом, так и на левом берегу. На левом затопленная территория больше. Волонтеры, оказывающие помощь людям, писали о трудностях с эвакуацией на подконтрольных России территориях.
- Обе стороны сообщают о том, что есть погибшие. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В ряде населенных пунктов уровень воды уже начал снижаться, однако многие еще остаются в зоне затопления.
- При этом выше по течению Днепра резко упал уровень воды в Каховском водохранилище - оно фактически исчезло, Днепр возвращается в свое естественное русло. Падение уровня воды в водохранилище привело к проблемам с водоснабжением в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Украина обвиняет Россию в целенаправленном подрыве плотины. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.
- Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив в свою очередь Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила. Существует и версия о том, что плотина разрушилась не в результате подрыва.
- Страны Запада пока официально не заявляли о том, какую версию они считают наиболее вероятной, однако отмечали, что именно действия России привели к угрозе Каховской ГЭС - такой угрозы не было бы, не начни Россия широкомасштабное вторжение в Украину в прошлом году.
Россия и Украина сообщили об обмене пленными: 94 на 95
Россия и Украина произвели очередной обмен пленными. О нем в воскресенье почти синхронно сообщили обе стороны конфликта.
По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина вернула 95 военнослужащих, в том числе двух офицеров. Это военные ВСУ, Нацгвардии и пограничники, взятые в плен в Мариуполе, в том числе защитники «Азовстали», на Чернобыльской атомной электростанции, на острове Змеиный и под Бахмутом. «Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в осажденный Мариуполь на «Азовсталь», - отметил Ермак. Среди обменянных, по его словам, немало раненых.
Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что «в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность». Другие подробности не приводятся.
О предыдущем масштабном обмене пленными сообщалось 20 мая.
В Москве арестован гражданин США. Его обвиняют в сбыте наркотиков
Хамовнический районный суд Москвы отправил в СИЗО 51-летнего гражданина США, музыканта и продюсера Майкла Трэвиса Лика. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Госдепартамент сообщил, что ему «известно о задержании гражданина США в Москве». Представитель Госдепартамента также отметил, что Соединенные Штаты будут добиваться консульского доступа к американскому гражданину. Других комментариев властей США пока нет.
Лик – бывший американский десантник. Он живет в Москве около десяти лет. Он является музыкантом группы «Лови ночь», а также продюсирует группы Louna, «Слот» и «Тараканы!» – сообщает «Медиазона» со ссылкой на группу Лика.
Как отмечает CNN, Лик был гостем программы этого телеканала еще в 2014 году – тогда он уже жил в России и рассказывал о проблемах независимых музыкантов с цензурой в стране.
Уголовное дело против Лика возбуждено по статье о незаконном производстве или сбыте наркотиков в крупном размере – ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Утверждается, что американца подозревают в продаже мефедрона молодым покупателям. Ранее по этому же делу арестовали знакомую Лика – россиянку Валерию Гробанюк, сообщили в пресс-службе суда.
Как утверждает РЕН ТВ, еще 6 июня в квартире у Лика прошел обыск. Гражданин США, как утверждается, не признал вину, сказав, что «не понимает, что мог сделать и в чем его обвиняют».
- В августе 2022 года суд назначил американской баскетболистке Бриттни Грайнер 9 лет колонии по делу о хранении и контрабанде наркотиков после того, как в ее ручной клади нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом (легальные в США). В декабре американку обменяли на россиянина Виктора Бута.
- Под стражей в России находятся еще двое американцев, о делах которых стало широко известно и освобождения которых добиваются власти США. Это осужденный по обвинению в шпионаже Пол Уилан и арестованный в марте 2023 года по такому же обвинению журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. После начала широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно призывал американцев покинуть Россию и не ездить в эту страну.
Украинские военные сообщили об освобождении двух сёл под Угледаром
Украинская 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша в фейсбуке опубликовала видео, подтверждающее взятие украинскими военными населенного пункта Благодатное Донецкой области.
На видео украинские военные устанавливают флаг на здании, значительно поврежденном обстрелами. Сообщается, что в плен были взяты российские военные. Другие подробности не приводятся.
Речь идет о селе Благодатное в Донецкой области недалеко от Угледара, подтвердил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Там – к югу от поселка Великая Новоселовка – в последние дни идут бои, сообщается о наступлении украинских сил.
Украинские военные и официальные лица практически не комментируют в деталях боевые действия, которые идут на фронте сейчас и которые – по оценкам российских представителей и многих комментаторов – являются одной из фаз масштабного украинского наступления. Благодатное – первый населённый пункт, об освобождении которого украинская сторона объявила официально за последние дни.
Поступают также сообщения о взятии ещё одного села на том же направлении – Нескучное.
О его взятии сообщило добровольческое подразделение «Арей». Как утверждает со ссылкой на них украинский телеграм-канал DeepState, российские военные «разграбили и уничтожили мемориальный музей-усадьбу Владимира Ивановича Немировича-Данченко», находящийся в селе. Независимых подтверждений этого нет.
Более активно, чем украинские источники – делая упор на действительных или мнимых неудачах украинских сил – события на фронте освещают российские телеграм-каналы. Многие из них в воскресенье подтвердили потерю Нескучного и Благодатного. При этом они утверждают, что о прорыве обороны речь не идет.
- Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прокомментировал сообщения о наступлении. «В Украине ведутся определенные оборонительные и контрнаступательные действия, на какой стадии – я не буду говорить детально», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
- Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. Из слов Зеленского также не следует, что речь идет именно о начале наступления с решительными целями, а не о тактических наступательных маневрах.
Германия может выдать России сбежавших от войны дочь и внука Шамиля Басаева
Власти Германии могут депортировать дочь и старшего внука чеченского полевого командира Шамиля Басаева, уехавших из России, чтобы избежать принудительной отправки на войну в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сайту Кавказ.Реалии сообщил чеченский правозащитник и активист Абубакар Янгулбаев.
Сейчас Хава Абдулмежидова и ее сын находятся в лагере для беженцев. Власти рассматривают заявку о предоставлении международной защиты, но, учитывая депортацию из Германии в Россию в прошлом, им с высокой долей вероятности могут отказать.
Семья дочери Басаева в 2013 году уже пыталась получить международную защиту в Германии, но получила отказ и в 2018 году была депортирована в Россию, где вернулась в Чечню. С началом мобилизации ее старшего сына вынудили подписать повестку, угрожая в случае отказа направить его мать «чистить картошку и обслуживать российских солдат в Украину», рассказал правозащитник. Чтобы избежать отправки на войну, семья через Турцию и Хорватию прибыла в Германию.
«Из отправки на фронт внука Шамиля Басаева власти Чечни хотели сделать представление, это громкий инфоповод. Он отказывался, тогда стали угрожать принуждением его матери. Пока оформлялись документы они покинули республику», – пояснил Янгулбаев.
Он уточнил, что причиной для депортации может стать то, что по международным соглашениям семья должна была запросить убежище в первой стране въезда в Евросоюз – Хорватии.
Сайт Кавказ.Реалии писал, что в начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Суд страны отказал ряду чеченских беженцев в предоставлении международной защиты.
- Шамиль Басаев (1965-2006) – чеченский полевой командир и политик, один из лидеров вооруженной борьбы за независимость Чеченской республики Ичкерия и боевых действий на Северном Кавказе. Имел звание генерала армии Ичкерии (посмертно присвоено звание генералиссимуса). Организовал ряд терактов в Ставропольском крае, Северной Осетии, Дагестане, Москве. В России официально значился как террорист №1, внесен в списки террористов ООН, Евросоюза и госдепа США.
- На войне в Украине убит завербованный в ЧВК «Вагнер» Сайд-Хусейн Ямадаев – сын бывшего чеченского полевого командира, депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева. Некогда влиятельная семья Ямадаевых в прошлом считалась политическими конкурентами и личными врагами главы Чечни Рамзана Кадырова – на протяжении последних десятилетий в этом клане произошла череда смертей.
- В Австрии прошел пикет с требованием предоставить убежище спасающимся от мобилизации уроженцам Чечни. Акция была приурочена к международному дню сознательных отказчиков от военной службы.
Минобороны России обвинило Украину в атаке на корабль «Приазовье»
Минобороны России заявило об атаке украинских морских беспилотников по российскому разведывательному кораблю «Приазовье» в Черном море, в 300 километрах от аннексированного Севастополя. По данным ведомства, корабль охранял газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Повреждений «Приазовье» не получил, утверждает министерство.
На видео, распространенном российской стороной запечатлен беспилотник с надписью «Кот и енот» на украинском языке. По дрону запускают снаряды с палубы корабля.
В заявлении Минобороны России также говорится, что в ходе атаки в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский беспилотник.
«Приазовье» был заложен в 1986 году в Гданьске, в том же году спущен на воду и вступил в строй в 1977 году. В 2006-2007 годах прошел модернизацию радиотехнических средств. Корабль входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота.
Последний раз об атаке по российским кораблям Минобороны сообщало 24 мая. Тогда ведомство обвинило Украину в нападении на корабль «Иван Хурс».
Киев атаку на корабли не комментировал.
В свою очередь командование воздушных сил Украины сообщило, что в ночь на воскресенье, 11 июня, российская армия атаковала прифронтовые районы Сумской и Харьковской областей дронами-камикадзе «Шахед». По его данным, шесть беспилотников сбили системы ПВО. Сколько всего было выпущено дронов, не уточняется.
Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил о российском ударе по гражданскому предприятию в Богодуховском районе. На территории объекта случился пожар.
В Сумской области три беспилотника атаковали город Белополье. По данным местных властей, дроны повредили гражданские объекты, среди которых учебное заведение. Повреждения получил многоэтажный дом.
Власти приграничной с Украиной Белгородской области сообщили что 10 июня по населенным пунктам региона украинская армия выпустила более 170 снарядов. Пострадавших нет.
В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
В аннексированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.
По данным Baza, взрыв произошел днем в воскресенье. Машинист товарного поезда, как утверждается, заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение. В результате взрыва, по предварительным данным, повреждены пути и грузовой локомотив, «Осторожно, новости» пишет, что нескольким людям была оказана помощь на месте, госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных рабочих.
Взрыв произошел в Кировском районе Крыма - это восток полуострова. Движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов - написал в телеграм-канале назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он не сообщил о том, что послужило причиной повреждения.
18 мая в Симферопольском районе с рельсов сошло несколько вагонов. «Крымские железные дороги» заявили, что причина аварии – «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Речь шла о подрыве путей. Пострадавших не было.
- В ночь на воскресенье в граничащей с Украиной российской Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет.
Кобахидзе: Мы добросовестны в плане осуществления реформ
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, 12 пунктов, установленных Еврокомиссией, будут выполнены до конца июня. Как сообщил Кобахидзе журналистам, он надеется, что в декабре будет принято справедливое политическое решение, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Мы активно работаем над выполнением плана из 12 пунктов. До конца июня будет завершено осуществление всех реформ, и страна будет полностью готова к получению статуса кандидата. Мы надеемся, что политическое решение, которое должен принять Европейский совет, будет справедливым. К сожалению, в прошлом году Европейским советом было принято разочаровывающее для нашего общества решение. Надеемся, что в декабре будет принято справедливое политическое решение», - сказал Кобахидзе.
Он пояснил, что партнеры проинформированы о шагах, предпринятых властью. Кроме того, Ираклий Кобахидзе отмечает, что проблематичен пункт поляризации.
«У нас твердые позиции по всем темам. Работа в связи с каждым пунктом завершается до конца июня. Конечно, поляризация - проблемный пункт, поляризация не может закончиться реформами, требуется сокращение радикализма в оппозиции. К сожалению, шаги в этом направлении не предпринимаются. Что касается тех пунктов, за которые мы ответственны, это реформы, избрание должностных лиц, все соответствующие пункты мы выполнили должным образом или выполним до конца июня. Естественно, мы постоянно делимся информацией о ходе реформ с нашими партнерами. Соответственно, мы добросовестны в плане осуществления реформ. Широкое информирование наших партнеров - это наша ответственность, и мы ее выполняем», - заявил Кобахидзе.
- Напомним, Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
Глава МИД Лихтенштейн побывала на линии разделения в селе Одзиси
Глава МИД Лихтенштейн, министр образования и спорта Доминик Хаслер побывала на линии разделения в селе Одзиси, которое напрямую граничит с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.
К разделительной линии Хаслер сопроводил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представитель Службы госбезопасности страны.
Лаша Дарсалия проинформировал министра о тяжелой гуманитарной ситуации в селах в зоне грузино-осетинского конфликта, подчеркнув важность для Грузии поддержки международным сообществом территориальной целостности и суверенитета страны.
Как сообщает SOVA, министр иностранных дел, образования и спорт Княжества Лихтенштейн Доминик Хаслер прибыла в Тбилиси сегодня, 11 июня, и в течение двухдневного визита проведет встречи с главой МИД Грузии, премьер-министром, президентом и спикером парламента Грузии.
Пригожин: ЧВК «Вагнер» не будет подписывать контакт с Минобороны
ЧВК «Вагнер» не будет подписывать контакт с Минобороны России. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
10 июня министр обороны России министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем российским добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Минобороны, чтобы создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».
Минобороны в своих сводках называло наемников ЧВК «Вагнер» добровольцами штурмовых отрядов.
В ответ Пригожин заявил, что указы Шойгу распространяются на сотрудников Минобороны и военнослужащих. «ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему, ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», - говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.
Бизнесмен также отметил, что «Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями».
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды заключенных и отправлять их на войну. В ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов.
- На фоне боев за Бахмут Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
- Пригожин обвинял их в нехватке боеприпасов, сдаче «российской земли» и обещал, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие». Минобороны такие заявления не комментирует.
Минобороны Украины: Россия взорвала ГЭС для переброски своих резервов
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступление украинской армии в Херсонской области.
Кроме того, по данным Маляр, Россия намерена освободить необходимые резервы для переброски на бахмутское и запорожское направления. Переброска наиболее боеспособных частей российской армии - морской пехоты и воздушно-десантных войск - из Херсонской области уже началась, написала замминистра в телеграме.
Москва сообщение Маляр не комментировала.
Россия ранее все обвинения в целенаправленном подрыве плотины отвергла, обвинив Украину в диверсии. Доказательства российская сторона при этом не представила.
- Официально Генштаб Украины о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы, не сообщал.
- Минобороны России и провоенные блогеры активно публикуют фото и видео, сделанные, как утверждается, в ходе боев, на которых запечатлена подбитая техника. Американский Институт изучения считает, что украинские войска ведут наступательные операции в Запорожской области и очевидно теряют технику в боях, но сам по себе этот факт не может служить показателем успеха или провала наступления.
- Не комментируя события на Запорожском направлении, украинские военные заявляют об успешном ходе наступления под Бахмутом, где россияне постепенно теряют позиции к северу и югу от города.
Зурабишвили поздравила езидскую общину с праздником «Тавафа Эзид»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила езидскую общину Грузии с праздником «Тавафа Эзид».
Как написала в социальной сети Саломе Зурабишвили, религиозное разнообразие страны является важным примером толерантности грузинской культуры и общества.
«Поздравляю езидскую общину Грузии с праздником Тбилисского храма езидов Тавафа Эзид и желаю вам благополучия. Религиозное разнообразие страны - важный пример толерантности грузинской культуры и общества, который ясно указывает на то, что Грузия является частью европейской семьи и должна вернуться в нее», - пишет Саломе Зурабишвили.
Чечню, Ингушетию и КЧР в Минобороны РФ назвали «лучшими» по набору контрактников
Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия вошли в число регионов, которые в Минобороны РФ назвали лучшими по выполнению плана набора на контрактную службу. При этом правозащитные организации неоднократно заявляли о насильственной отправке на войну против Украины жителей Чечни, включая родственников оппозиционеров, пишет Кавказ.Реалии.
Помимо этих регионов, заместитель министра обороны РФ Николай Панков «отметил в лучшую сторону по выполнению плана» Москву, Алтай, Башкортостан, Коми, Тыву, Астраханскую, Воронежскую, Мурманскую, Пензенскую, Сахалинскую и Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Москву, а также аннексированный Россией Севастополь.
Чиновник заявил, что с начала мая этого года на службу по контракту были приняты 13,5 тыс. человек – это в три раза превышает апрельский показатель, уточняет «Коммерсант». При этом данные по каждому региону отдельно не называются.
В мае глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что с начала войны России в Украине в зону боевых действий было направлено более 26 тысяч человек из республики, из них 12 тысяч – так называемые «добровольцы», прошедшие военную подготовку в «университете спецназа» в Гудермесе. В настоящее время, по заявлению чиновника, на фронте находятся более семи тысяч военных из Чечни.
Напомним, в январе председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что в войне в Украине приняла участие 21 тысяча жителей республики, а Кадыров сообщал, что на фронте находились девять тысяч человек из Чечни. Глава региона, который стал крупнейшим плацдармом для отправки солдат в зону боевых действий, регулярно отчитывается о количестве подготовленных сил, однако объективность таких оценок вызывает у экспертов серьезные сомнения.
- В мае на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины власти Чечни отчитались об отправке на фронт новых военных из подразделения ОМОН «Ахмат-1», 94-го и 96-го полков оперативного назначения Росгвардии. Предполагается, что эти бойцы прибыли на смену другим участникам вторжения.
- В недавних сводках эксперты американского Института изучения войны (ISW) отметили усиливающиеся опасения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за возможного сопротивления местных жителей и потенциальной потери расположения президента Владимира Путина.
- В интервью Кавказ.Реалии эксперт ISW Катерина Степаненко отметила, что Кадыров объявил об открытии нового военного лагеря «Север-Ахмат» в Чечне и заявил, что в построении по этому поводу приняли участие около 3300 военнослужащих. Он добавил, что полк будет готов к размещению на передовой «в любой момент».
- В октябре прошлого года Рамзан Кадыров предложил отправить на войну в Украину 300-400 тысяч жителей республики - это примерно четверть ее населения. Сообщения о принудительной отправке жителей Чечни на войну с Украиной поступают и после объявления российскими властями завершения мобилизации.
ООН: около 700 тысяч человек в Украине остались без питьевой воды
Около 700 тысяч человек в Украине лишены доступа к чистой питьевой воде в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Речь идет о жителях, которые находятся как на подконтрольных Украине территориях, так и в оккупированных Россией областях.
Сейчас в Херсонской области из-за загрязнения воды запрещены купание в водоемах и рыбная ловля, а в самом Херсоне - водопой животных и забор воды из местных источников.
По словам Гриффитса, ООН уже оказала помощь 30 тысячам жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине. На месте работают также многочисленные волонтеры. Российские военные не предоставили представителям ООН доступ на контролируемые ими территории.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за ночь уровень воды в затопленных областях правобережья Днепра снизился на 26 сантиметров. По его данным, на правом берегу Днепра в зоне подтопления остаются 32 населенных пункта. Эвакуированы 2716 человек.
В субботу украинское МВД сообщило, что в результате затопления погибли 4 человека. 27 человек считаются пропавшими без вести. Это данные только по областям, подконтрольным Украине. Реальное число жертв может быть намного больше: по подсчетам волонтеров, сейчас неизвестна судьба более чем 300 человек.
Российское МЧС заявило, что с 6 июня из затопленных районов Херсонской области, которые контролирует Россия, эвакуированы 1736 человек.
По сообщению «Укргидроэнерго», уровень воды в Каховском водохранилище критически снижается. По состоянию на 8 часов утра 11 июня он составил 9,35 метров, снизившись за сутки более чем на метр, а с момента разрушения плотины ГЭС - более, чем на 7 метров. На тех участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, появились признаки обмеления. Это может привести к проблемам с водоснабжением аннексированного Россией Крыма.
«Манчестер сити» впервые выиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА
Английский футбольный клуб «Манчестер сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, состоявшемся в Стамбуле, англичане обыграли миланский «Интер» со счетом 1:0. Гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес.
«Манчестер сити» сыграл в финале Лиги чемпионов второй раз. В 2021 году он проиграл «Челси» со счетом 0:1.
«Манчестер сити» стал 10-й командой, которой удалось сделать требл («золотой хет-трик»). Это победа в национальном первенстве, национальном кубке и в главном континентальном турнире Европы. Ранее в этом сезоне клуб выиграл Английскую премьер-лигу и Кубок Англии.
Тренер «Манчестер сити» испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, выигравшим требл с двумя командами. Первой в сезоне 2008-2009 годов была «Барселона»
«Интер» выигрывал Лигу чемпионов три раза – в 1964, 1965 и 2010 годах. До финала Лиги чемпионов команда доходила шесть раз.
Грузию посетит министр иностранных дел Лихтенштейна
Сегодня, 11 июня, министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер посетит Грузию с двухдневным визитом. Коллегу примет Илья Дарчиашвили, после чего министры иностранных дел двух стран выступят с совместными заявлениями для прессы.
В рамках визита главу МИД Лихтенштейна примут премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также запланирована встреча с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.
В рамках визита глава МИД Лихтенштейна почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и посетит село Одзиси, расположенное на разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Грузинские активисты обратились к лидеру «Грузинской мечты»
Грузинские активисты движения «Джиути» обратились к лидеру «Грузинской мечты». На своих плакатах они в неприличной интерпретации написали имя «Ираклий», заявив: «И ты хорош, Ирак(ყ)лий!» и «Мне нужна жена?!».
Активисты отреагировали на слова Ираклия Кобахидзе о том, что студенты, которые 10 июня в знак протеста против прокремлевской политики «Грузинской мечты» бросили в лидера партии власти российскую валюту во втором корпусе Тбилисского госуниверситета (где Кобахидзе читает лекции), утратили «всякую ориентацию» и что «нужно, чтобы мальчики привели жен, а девочки – вышли замуж, размножались».
Отметим, что неприличная интерпретация имени «Ираклий» впервые была использована в отношении премьера Грузии Ираклия Гарибашвили – это была реакция на задержания 2 июня оппозиционных активистов разных политических объединений всего лишь за протестные баннеры – как в России, пишет SOVA.
Грузинские полицейские задерживали протестующих, не интересуясь тем, что именно написано на плакатах. Они не могли объяснить, почему была незаконной эта форма выражения мнения. Вместе с активистами были арестованы правозащитники – например, Эдуард Марикашвили был задержан только за то, что держал в руках чистый лист бумаги (снова параллель с российской практикой задержаний).
Позже дело о задержаниях на основании баннеров назвали «делом белых листов» и, получив решения трех инстанций суда Грузии, где оно разбирается, правозащитники намерены направить дело в Страсбургский суд по правам человека.
Напомним, представители оппозиционного движения «Джиути» собираются перед зданием парламента Грузии ежедневно, в 21:00 часов.
Шон Пенн снимет документальный фильм о «Грузинском легионе» в Украине
Американский актер и режиссер Шонн Пенн снимет документальную ленту о грузинских бойцах, которые воюют в Украине против российской агрессии. Они обратили его внимание во время одного из его визитов в Украину.
Грузинские бойцы являются членами самого крупного легиона на войне против российского режима, и для Шона Пенна это стало причиной снять еще один документальный фильм. Режиссер уже побеседовал с грузинскими бойцами в Украине и назначил время начала съемок.
«Он хорошо знаком с «Грузинским легионом», поскольку у нас много общих друзей. В США наш легион, к сожалению, намного более известен, чем в Грузии. В конечном итоге мы договорились о съемках документального фильма, и, скорее всего, они начнутся в начале августа», - заявил командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили.
Как сообщает SOVA, оскароносный актер и американский режиссер основал Фонд помощи Украине. Он три раза встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время - до победы Украины в войне против РФ - подарил ему свою статуэтку «Оскар».
18 февраля 2023 года состоялась премьера документальной ленты Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Суперсила» - о президенте Зеленском и войне в Украине. Съемки начались в ноябре 2021 года - тогда режиссер хотел показать феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Но 24 февраля 2022 года - начало полномасштабного вторжения РФ в Украину - изменило замысел картины: съемки проходили не только в тылу, но и на передовой.
Россия в документальном фильме «Суперсила» представлена как террористическое государство - показаны многочисленные свидетельства преступлений Вооруженных сил РФ против мирного населения. Режиссер показал квартиры многоэтажного дома, который разрушила российская ракета, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу.
В Тбилиси Шон Пенн 10 июня выступил на фестивале сторителлинга ZEG, где заявил, что «без Грузии нет Украины, и наоборот». Пенн отметил, что до визита в Тбилиси не знал о Грузии столько, сколько узнал в день пребывания. И признался в любви к стране Руставели и Пиросмани.
15 железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
В ночь на воскресенье в Белгородской области произошло ЧП: с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет. Движение поездов по железнодорожной ветке временно приостановлено, причины происшествия выясняются.
В Калужской области ночью упали два беспилотника - в Жуковском и Медынском районе. Пострадавших нет. В Жуковском районе частично разрушены два садовых дома. Падение дронов подтвердил губернатор Владислав Шапша. На опубликованных им фотографиях можно увидеть выбитое окно в здании садового товарищества. О какого типа дронах идет речь, по снимкам определить невозможно.
- Граничащие с Украиной регионы России в последние месяцы регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Российская сторона обвиняет в них Украину. Украинское командование обстрелы не комментирует.
Шон Пенн: Без Грузии нет Украины и наоборот
«Без Грузии нет Украины и наоборот», - заявил оскароносный актер и режиссер Шон Пенн во время своего выступления на тбилисском фестивале сторителлинга ZEG, сообщает SOVA.
В рамках мероприятия актер принял участие в обсуждении темы войны в Украине. С начала войны Шон Пенн трижды посетил Украину. В один из своих визитов он передал президенту Владимиру Зеленскому одну из своих статуэток «Оскар» и предложил вернуть ее после победы Украины. Он также снял документальный фильм о российском вторжении в Украину - «Суперсила».
Шон Пенн поделился своим мнением о процессах, проходящих в Грузии. Один из участников фестиваля сказал актеру, что в Грузии действует пророссийское правительство, а молодежь массово покидает страну, и поинтересовался его мнением – как в такой ситуации строить будущее.
«(Грузинский народ) – это сила Грузии, как украинский – Украины, и я надеюсь, что мы будем помнить об этом в США. Я думаю, ответ тот же – вашу историю не так сложно рассказать, и мы должны помочь рассказать ее - в фильме. Лучший ответ, и я говорил это об Украине и почувствовал это здесь, правда для Грузии мощнее любого оружия и она есть у оппозиции», - ответил Шон Пенн.
Фестиваль сторителлинга ZEG открылся 8 июня, Шон Пенн выступил на его закрытии 10 июня.
Шахтеры в Чиатура требуют улучшения условий труда
Работа приостановлена во всех шахтах в Чиатура вот уже четвертый день. Около 3000 горняков проводят акции протеста у здания городской мэрии с требованием улучшения условий труда.
Среди требований шахтеров к руководству компании Georgian Manganese - повышение заработной платы и соблюдение стандартов безопасности труда.
«Наш работодатель желает преодолеть мировой кризис за счет нашего нереального и нечеловеческого труда, и мы выступаем против этого. Мы требуем нормального рабочего графика», - цитирует одного из участников акции издание tabula.
Шахтеры говорят, что протесты продолжатся до тех пор, пока компания Georgian Manganese не выполнит их требования.
«Мы никуда не уйдем, до тех пор, пока не будут решены проблемы, фактически, нам некуда отступать. Я считаю, что наша работа самая трудная. Мы спускаемся под землю на километры и рискуем жизнью», - сказал участник акции.
В тюрьме в США умер Унабомбер, рассылавший бомбы по почте
В тюрьме в американском штате Северная Каролина в возрасте 81 года умер Теодор Качинский, известный как Унабомбер. С конца 1970-х до 1995 года он рассылал по почте самодельные взрывные устройства, утверждая, что речь идет о кампании протеста против современного индустриального общества. Три человека погибли и 23 были ранены в результате взрывов.
Поиски анонимного террориста-одиночки, которые велись почти два десятилетия, характеризуются американской прессой как самые длительные и затратные в истории США.
Качинский в детстве выделялся выдающимися способностями к математике (его показатель IQ составлял 167), был принят в Гарвардский университет в 16 лет, получил степень доктора в Мичиганском университете и место преподавателя в Беркли, но отказался от карьеры и поселился в хижине в лесу без электричества и других удобств в штате Монтана. Бомбы он начал рассылать в 1978 году. Как правило, они рассылались случайным людям, однако связанным или с университетами, или с авиакомпаниями (отсюда появившееся в прессе прозвище Унабомбер - University and airline bomber). Первый человек погиб в результате взрыва полученной по почте бомбы в 1985 году, еще двое - в 1994-1995. Среди тех, кто был ранен, был и президент авиакомпании United Airlines.
В апреле 1995 года Качинский отправил в газету New York Times письмо, в котором потребовал публикации манифеста с изложением его идей. По рекомендации ФБР манифест «Индустриальное общество и его будущее» с изложением радикальных анархистских и неолуддистских мотивов был опубликован. Публикация эссе позволила выйти на след Унабомбера, утверждается, что важную роль в установлении его личности сыграл брат Качинского. 3 апреля 1996 года около 40 агентов ФБР арестовали его в Монтане.
Адвокаты Унабомбера на суде пытались доказать его невменяемость - но сам он настаивал, что действовал в здравом уме, хотя признание его вменяемым и виновным грозило ему смертной казнью. В конце концов он был приговорен к восьми пожизненным заключениям без возможности досрочного освобождения. В тюрьме Качинский продолжал писать эссе и вел активную переписку.
В Чечне кадыровцы удерживают подданного Великобритании – ему вменяют взрыв в 2009 году
К похищенному в Чечне уроженцу республики Магомеду Абубакарову, имеющему, помимо российского, гражданство Великобритании, больше недели не допускают нанятого родственниками адвоката. Силовики под пытками требуют от Абубакарова признаться в причастности к взрыву 14-летней давности, сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на свои источники.
Абубакарова пытают сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пишут правозащитники. По их данным, силовики требуют от него взять на себя взрыв, который произошел в 2009 году недалеко от военной части 6779 в Урус-Мартане. Тогда один военный погиб, а двое были ранены.
Вместе с Абубакаровым в нелегальной тюрьме удерживают еще одного уроженца республики – предпринимателя Умара Масаева. Его также обвиняют в причастности ко взрыву в 2009 году. Масаев, как следует из сообщения «Мемориала», был похищен 31 мая. Тогда сотрудники ОМВД по Курчалоевскому району пришли в дом его семьи, сначала они забрали его младшего брата Ибрагима. На следующий день в отдел пришел сам Умар Масаев – его родственника тогда отпустили, его самого удерживают до сих пор.
В тот же день был похищен Магомед Абубакаров. Он приехал из Великобритании в Чечню, чтобы навестить родственников. Около 23 часов полицейские, назвавшиеся сотрудниками Курчалоевского РОВД, забрали его из дома родственников под предлогом проверки его телефона, с тех пор о его судьбе нет известий.
Родственники Абубакарова обратились в Следственный комитет и в прокуратуру, также о случившемся уведомили МИД Великобритании. Семьи похищенных не прибегали к помощи правозащитников, так как опасаются усугубить их положение, пишет «Мемориал».
- Силовики похищали Абубакарова еще в 2009 году – тогда его под пытками заставляли взять на себя взрыв у военной части. 18-летнего Абубакарова тогда осудили по статье о пособничестве незаконному вооруженному формированию, он получил год и три месяца. При этом вдова убитого при взрыве подполковника Виктора Юдакова обращалась к президенту Дмитрию Медведеву, указывая на отсутствие у Абубакарова мотива для преступления. Она обвиняла в нем командира части.
- После получения гражданства Великобритании Абубакаров неоднократно посещал республику, проблем с правоохранительными органами у него не возникало.
- 19 мая сотрудники 2-го полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне похитили племянников главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева. Одного из них впоследствии отпустили, другого, Хусейна Закаева, по состоянию на 25 мая продолжали удерживать.
- Уроженца Чечни Идриса Арсамикова задержали в аэропорту Домодедово в ночь с 15 на 16 февраля и передали чеченским полицейским, которые увезли его в неизвестном направлении. Арсамиков более года назад приехал на похороны отца из Нидерландов, куда эмигрировал после задержания и пыток в Чечне из-за связи с мужчиной. Чеченские силовики забрали российский загранпаспорт и другие документы Арсамикова, в том числе выданные властями Нидерландов. В Чечне его неоднократно подвергали пыткам. В мае управление Следственного комитета по Чечне отказало в возбуждении уголовного дела в связи с похищением Арсамикова. В настоящее время его судьба неизвестна.
Киев: уже 20 стран официально поддержали вступление Украины в НАТО
Число государств, которые официально поддержали вступление Украины в НАТО, достигло 20. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Он указал на подписанную в субботу во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо канадско-украинскую декларацию, в которой говорится, что Оттава официально поддерживает вступление Украины в НАТО, «как только это позволят условия». Жовква отметил, что эта формулировка является сильнейшей среди всех стран «Группы семи» (G7), которые одновременно являются членами НАТО (не входит в союз Япония - РС).
Ранее Украина подписала совместные декларации с еще 19 государствами Североатлантического союза. Во всех говорится о поддержке вступления Украины в НАТО, но формулировки несколько отличаются. В частности, в документах, подписанных с Италией, Германией и Францией говорится лишь, что Украина вступит в НАТО в будущем. Другие страны, в частности Польша и страны Балтии, высказываются более определенно и призывают двигаться к скорейшему принятию Украины в союз. Всего в НАТО сейчас 31 страна.
В Вильнюсе в июле пройдет саммит НАТО, на котором, как ожидается, будут обсуждаться перспективы присоединения Украины к Североатлантическому союзу. Власти Украины, признавая, что во время войны страны с Россией ее вступление в НАТО вряд ли возможно, добиваются от НАТО четких гарантий принятия Украины после завершения войны и разработки алгоритма ее вступления в союз.
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в субботу высказал уверенность в том, что такой алгоритм на саммите будет создан. «Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате», - сказал Гаврилов. Официально представители НАТО это пока не подтверждали и не отрицали.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно ее вступления в НАТО.
Против присоединения Украины к НАТО резко возражает Россия, называя стремление Киева к вступлению в союз угрозой и одной из причин начала так называемой специальной военной операции, то есть широкомасштабного вторжения в Украину. В НАТО заявляют, что у России нет право вето на прием в Североатлантический союз новых членов.
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