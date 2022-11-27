В Китае проходят протесты из-за коронавирусных локдаунов

В городах Китая проходят массовые протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, которую проводит китайское правительство. Китайские власти объявляют жесткие локдауны в населенных пунктах, где есть заболевшие.

Протесты начались после того, как в городе Урумчи на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнем квартиры.

Урумчи находится в локдауне уже более трех месяцев. В нем проживает около 4 миллионов человек. Из-за жестких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. 24 ноября в одном из многоэтажных домов возник пожар, и из-за , предположительно, закрытых на локдаун дверей многие жильцы не смогли выбраться наружу. Городские власти отвергли эту версию, заявив, что жильцы неправильно поняли правила техники безопасности.

Протесты, которые начались в Урумчи охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпина и отмены руководства Коммунистической партии Китая в целом. Полиция разгоняет митинги и проводит задержания.

С начала пандемии коронавируса Китай придерживается максимально жестких мер, чтобы сдерживать распространение инфекции. В то время как большинство стран мира ослабили эпидемиологические правила, Китай по-прежнему объявляет строгие локдауны при выявлении заболевших, закрывая целые районы, жителям которых неделями и месяцами не разрешается выходить на улицу.