В колонии в оккупированной Еленовке содержатся 150 граждан Украины

Мещанский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в распространении так называемых фейков о российской армии в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча. Яшин приговорён к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Прокурор запрашивал для него 9 лет лишения свободы. Яшин настаивает на своей невиновности.

8,5 лет - самый жёсткий в истории приговор по делу о так называемых фейках об армии. Предел наказания по этой статье - 10 лет.

Зачитывая приговор, судья полностью процитировала слова Яшина, сказанные им во время стрима, в том числе его фразу: "Думаю, что многих людей попытаются обвинить в распространении фейков".

Приговор должен был быть оглашён 7 декабря, однако его оглашение перенесли из-за сообщений о минировании здания. Сегодня на суд вновь пришли десятки людей, чтобы поддержать Яшина. В зал суда смогли попасть не все, трансляцию организовали в отдельном кабинете.

По версии стороны обвинения, Яшин совершил преступление 7 апреля во время прямой трансляции на ютубе. Оппозиционер приводил свидетельства того, что жителей Бучи убивали российские военные, но также и разбирал аргументы российской стороны, которая настаивает о своей непричастности к гибели людей и называет произошедшее фейком.

Предыдущий самый жесткий приговор по статье о фейках был вынесен муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Алексею Горинову. Его приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он назвал вторжение России в Украину войной. Российские власти продолжают называть её специальной военной операцией. Яшин был депутатом того же муниципального собрания.

В своём последнем слове в суде в понедельник Яшин заявил, что готов к тюремному сроку. "Я ни о чем не жалею, – сказал он. – Я мог убежать, я мог замолчать. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести десять лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени".

Евросоюз в преддверии вынесения Яшину приговора вновь призвал освободить его и других политзаключённых в России.