В Колумбии разбился самолёт – на борту находились более 100 военных

На юге Колумбии потерпел крушение самолет военно-воздушных сил страны, сообщил министр обороны Педро Санчес. Самолет перевозил военных, предположительно, в рамках ротации. По предварительным данным, на борту находились более 100 человек.

Санчес заявил, что авария произошла во время взлета самолета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо. Причины катастрофы пока не установлены.

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что, по последним данным, один человек погиб, 77 ранены, судьба еще 43 человек неизвестна.

Местное издание BluRadio сообщило, что на борту находились 110 солдат. Телеканал Caracol передает, что, по предварительным данным, в самолете находились 125 человек: 11 членов экипажа и 114 военнослужащих. Отмечается, что эта информация официально не подтверждена.

Разбившийся самолет – C-130 Hercules, произведенный американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Первые самолеты Hercules C-130 были выпущены в 1950-х годах, а Колумбия приобрела свои первые модели в конце 1960-х годов.

Как пишет Reuters, в Боливии в конце февраля разбился самолет Hercules C-130, принадлежащий военно-воздушным силам страны. В результате погибли более 20 человек, еще 30 получили ранения.