В Красноярском крае введен режим ЧС из-за пожаров

В субботу власти Красноярского края из-за многочисленных пожаров и штормового ветра ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, на сегодняшний день в красноярских селах погибли пять человек.

В регионе горят сразу несколько районов. Огонь уничтожил около сотни строений, в поселке Белый Яр полностью сгорела улица. Как сообщает Сибирь.Реалии, пожары добрались и до столицы региона: в Красноярске огонь пришлось тушить посетителям парка. Местные жители и очевидцы пожаров отмечают, что для тушения огня не хватает людей и техники.

Эксперты, опрошенные электронной рассылкой Axios, считают, что из-за войны с Украиной и западных санкций России может не хватить ресурсов для борьбы с пожарами. Пожарных расчетов, которые комплектуются военной авиацией, в Сибири не хватало и в мирное время, а теперь военнослужащих отправляют на войну. Кроме того, санкции США и Европы препятствуют международному сотрудничеству в области мониторинга и изучения пожаров.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи компаний свернули свою деятельность в России. США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.