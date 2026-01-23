В Кремле прошла встреча Путина с посланниками президента США

В Кремле поздно вечером в четверг прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Основным результатом встречи, по словам Юрия Ушакова, помощника президента России, стала договоренность о проведении трехсторонней встречи рабочей группы с участием представителей России, Украины и США в Абу Даби. Встреча должна состояться 23 января. Российскую делегацию возглавит адмирал Игорь Костюков, в ее составе будет глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который проведет переговоры с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как отмечает агентство Reuters, Ушаков подчеркнул, что прочный мир не может быть достигнут без разрешения территориальных вопросов.

Выступая утром 22 января в швейцарском городе Давос на так называемом Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума, Стив Уиткофф заявил, что стороны переговоров близки к заключению соглашения о прекращении войны в Украине. По словам спецпосланника Трампа, остаётся только один нерешённый вопрос - по всей видимости, речь идёт о контроле над территориями.

Владимир Путин говорил, что рассчитывает обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов, в том числе на восстановление территорий, пострадавших в ходе украинского конфликта, но после его завершения.

Агентство Bloomberg писало на прошлой неделе, что Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным намерены представить актуальные проекты мирного плана США по Украине. На повестке переговоров с российской стороной - обсуждение гарантий безопасности для Украины от США и Европы, а также вопрос послевоенного восстановления страны, отмечало агентство.