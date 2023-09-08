В Кривом Роге ракета ударила в здание полиции. Есть жертвы

В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты по административному зданию погиб один человек, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Как уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, ракета попала в здание полиции, погиб полицейский.

По последним данным, пострадали 54 человека, среди них девять сотрудников полиции. Поисково-спасательные работы завершены.

После удара загорелись гаражи на площади 200 квадратных метров. Повреждены соседние дома.

В селе Отрадокаменка в Херсонской области в результате взрыва авиабомбы погибли трое местных жителей, четверо ранены. Об этом написал в телеграме глава МВД Украины Игорь Клименко.

В городе Сумы в результате российского обстрела пострадали два человека, сообщает военная администрация Сумской области.

По последним данным, ракета попала в двухэтажный жилой дом. Он разрушен, повреждения получили еще более 20 домов и несколько автомобилей. После ракетного удара начался пожар, его потушили.

В городе Орехов Запорожской области из-под завалов дома, разрушенного в результате обстрела накануне, в пятницу достали тела двух человек.

В Запорожье несколько ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры, пострадал как минимум один человек, сообщил глава региона Юрия Малашко.

Российские войска в ночь на 8 сентября в очередной раз атаковали беспилотниками «Шахед» Одесскую область. Целями российских атак, по данным ВСУ, была портовая инфраструктура.

Всего, по данным украинских военных, по региону было выпущено 20 ударных дронов, 16 из них удалось сбить над территорией Одесской и Николаевской областей. Какой ущерб причинили оставшиеся беспилотники, не уточняется.

Россия почти ежедневно наносит удары по Одесской области. Сегодняшняя атака была пятой за неделю. Минобороны России утверждает, что целью ударов становится производство морских дронов. Власти Украины сообщают в свою очередь о планомерном разрушении портовой инфраструктуры на Дунае, которая используется для экспорта зерна после выхода России из зерновой сделки.