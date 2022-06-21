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В Крыму сообщили о пожаре на нефтедобывающей платформе
На одной из нефтедобывающих платформ "Черноморнефтегаза", по которым, как заявили накануне власти аннексированного Россией Крыма, нанесли удар украинские военные, начался пожар.
Как рассказала "Интерфаксу" сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, огонь ночью подошёл к скважине, справиться с возгоранием пока не удалось. Она также сообщила, что семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их поиск продолжается.
Накануне днём глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что украинские военные нанесли удар по трём буровым платформам "Черноморскнефтегаза". На них, по его словам, в общей сложности находились 109 человек, пятеро получили ранения, еще семь человек пропали. Добыча на платформах приостановлена. Возбуждено уголовное дело.
Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам никак не прокомментировала.
Россия захватила украинские буровые платформы в Чёрном море в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Они также использовались для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
Другие новости дня
Чеченский министр обвинил журналистку Первого канала в провокации
Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев обвинил журналистку "Первого канала" Ирину Куксенкову в провокации и подрыве авторитета республики. Ранее она сообщила об обмене украинского парамедика Юлии Паевской с позывным "Тайра" на 20-летнего сына заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму Мурада Саидова Адама Саидова (Гриценко). Журналистка назвала обмен "левой мутной схемой".
О звонке Дудаева Куксенкова рассказала в своем Telegram-канале. По её словам, министр заявил, что ни Саидов, ни постпред Кадырова в Крыму Иса Хачукаев к обмену Паевской отношения не имеют. По утверждениям Куксенковой, именно они занимались сделкой, в результате которой за освобождение Адама Саидова якобы также заплатили 25 миллионов рублей.
"Эта история не про национальность, а про коррупцию… Мои источники, с которыми я работаю двадцать лет, продолжают стоять на своем и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того, как Тайра оказалась на Украине…", – пишет Куксенкова.
Накануне вечером информацию об обмене сына опроверг сам Саидов. Он заявил, что Адам Гриценко "родился и вырос в Украине, является гражданином Украины и до сих пор находится в плену". Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале написал, что обмен "украинских нацистов" – не его прерогатива. Он также пригрозил журналистам, которые пишут об обмене, уголовным преследованием по статье о публичном распространении недостоверной информации об армии России.
Один из прихожан мечети при Исламском культурном центре Запорожья, в которую ходил Адам Саидов, заявил Кавказ.Реалии, что Паевскую обменяли на сына зампредставителя Кадырова в Крыму.
Кавказ.Реалии обратился за комментарием обстоятельств обмена Паевской к пресс-секретарю СБУ Артему Дехтяренко, но он не ответил на звонки. Редакция направила письменный запрос в адрес главы СБУ Ивана Баканова, на момент публикации ответ еще не поступил.
В марте Мурад Саидов уже сообщал о похищении своего сына украинскими военными. Через месяц Адам опроверг это в интервью местному журналисту Владимиру Золкину. Он рассказал, что его действительно задержали украинские силовики, которые поместили "в более безопасное место". Сын Саидова заявил, что ему действительно грозила опасность со стороны кадыровцев - он боялся стать для них "сакральной жертвой" ради пропаганды.
Где именно был Адам Саидов и сколько времени он провел в укрытии, он не уточнил. В ходе интервью он назвал кадыровцев "заблудшими" людьми и попросил чеченцев не принимать участия в войне в Украине. После этого интервью, в течение двух месяцев, о его местоположении и состоянии ничего не было известно.
- Украинского парамедика Юлию Паевскую и ее водителя 15 марта задержали на блокпосте в поселке Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя. Последние восемь лет Паевская оказывала первую медицинскую помощь раненым украинским военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы. Она находилась в плену более месяца, ее родственники все это время не знали ничего о ее местонахождении и состоянии.
- О возвращении Паевской в Украину сообщил президент Украины Владимир Зеленский 17 июня, никаких подробностей он не раскрыл. На следующий день парамедик записала видеообращение, в котором поблагодарила Зеленского за организацию обмена
- Мурад Саидов, заместитель представителя главы Чечни, был задержан в аннексированном Крыму в 2019 год по подозрению в вымогательстве. Задержание произошло в ресторане в городе Саки, после анонимного звонка в полицию о драке в заведении. Как сообщалось в публикации, приехавшие на вызов правоохранители обнаружили вооруженных людей, избивавших чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. По данным источника радиостанции, причиной конфликта стал отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе. Также, согласно публикации, у задержанных было изъято стрелковое оружие и боеприпасы. Из СИЗО Саидов был отпущен в апреле - под подписку о невыезде.
Пермским студентам угрожали отчислением за ролик об ЛГБТ+
Редакторов издания "Ё-медиа" из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) заставили написать объяснительные из-за видео с опросом об отношении к ЛГБТ+. Студентам угрожали отчислением. Об этом сообщают журнал DOXA и пермский портал 59.ru.
В видеоролике, опубликованном в паблике "Ё-медиа" во "ВКонтакте, студентов и преподавателей вуза спрашивают об их отношении к ЛГБТ+, о важности Месяца гордости и о дискриминации представителей сообщества в России. Опрос проходил на территории университета. У поста с видео был дисклеймер о возрастном ограничении 18+.
По данным источника DOXA в университете, через три часа после публикации ролика редакторов "Ё-медиа" вызвали к проректору по молодёжной политике Елене Малковой. Студентов предупредили, что их могут обвинить в пропаганде "нетрадиционных ценностей" среди детей. Предупреждение обосновали тем, что "в университете могут присутствовать несовершеннолетние — например, школьники, желающие поступить в вуз или лицей при нём, а также студенты колледжей при ПГНИУ".
Редакторов "Ё-медиа" заставили написать объяснительные. По словам источника 59.ru, на встрече со студентами присутствовал директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, который акцентировал, что размещение такого ролика — "прямая заявка на отчисление из университета".
От редакторов "Ё-медиа" потребовали удалить видеоролик и убрать упоминание ПГНИУ из названия паблика. Источник DOXA отметил, что случаи удаления постов по требованию Малковой были и раньше. При этом "Ё-медиа" является добровольным студенческим объединением и не входит в структуру вуза.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Июнь называется Месяцем гордости, когда представители ЛГБТ+ всего мира отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
- С 2013 года в России действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "гей-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей.
Выживших срочников с «Москвы» хотят вновь отправить на войну
Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" срочников утверждают, что их сыновей вновь собираются отправить в зону боевых действий. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на обращение родственников матросов в военную прокуратуру, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека.
В нём говорится, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям. 49 матросов, переживших гибель крейсера "Москва", сейчас находятся на сторожевом корабле "Ладный", который, как предполагается, 30 июня собираются привлечь к участию в "спецоперации". Сам сторожевой корабль, указывают авторы обращения, находится в эксплуатации более 30 лет, нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.
Родители срочников требуют не отправлять их сыновей в зону боевых действий. "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в специальной военной операции на крейсере «Москва», получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - говорится в обращении.
- Крейсер "Москва" затонул 13 апреля. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
- Родственники некоторых членов экипажа "Москвы" до сих пор не знают о судьбе свои близких. Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали о не менее чем 40 погибших.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование.
- В начале июня стало известно, что Минобороны официально признало членов экипажа "Москвы" "участниками специальной военной операции". При этом российские власти пока так официально и не объявили, что сам крейсер принимал участие в войне с Украиной.
Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера Польши
В Польше глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский покинул посты вице-премьера правительства и главы комитета по нацбезопасности и обороне.
По словам Качиньского, его отставку уже приняли премьер-министр Матеуш Маровецкий и президент Анджей Дуда.
Преемником Качиньского на обеих должностях станет министр обороны Мариуш Блащак.
В разговоре с польскими СМИ лидер "Права и справедливости" сказал, что намерен посвятить освободившееся время работе в партии и подготовке к парламентским выборам.
Ярослав Качиньский – брат-близнец президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском весной 2010 года. После смерти брата Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но проиграл Брониславу Комаровскому. Больше политик свою кандидатуру на выборах не выставлял.
"Право и справедливость" Ярослав Качиньский возглавляет с 2003 года. В 2006–2007 годы занимал должность премьер-министра. Его партия выигрывала парламентские выборы в 2015 и 2019 годах. В Польше Качиньского считают самым влиятельным политиком и "серым кардиналом".
Москва предлагает провести Женевские дискуссии в «более нейтральном месте»
Москва может потребовать изменить место проведения Женевских дискуссий. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с сопредседателями дискуссий. Встреча с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС прошла в онлайн–режиме.
«С российской стороны подчеркнута деструктивность шагов США, Евросоюза, ОБСЕ, а также Швейцарии, создающих серьезные препятствия для нормального функционирования Женевского формата. В нынешних условиях объективно встает вопрос о необходимости переноса заседания из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», – сказано в заявлении российского МИДа.
В Москве утверждают, что решение отложить запланированный на март 56-й раунд Женевских дискуссий было принято сопредседателями в одностороннем порядке без консультаций с государствами-участниками.
В заявлении МИДа также говорится о «попытках стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ». В Москве считают, что в этих условиях приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы (документ, по версии РФ, должны заключить Грузия и самопровозглашенные республики – Абхазия и Южная Осетия), а также запуск процесса делимитации де-факто границ (между Грузией и этими республиками).
«Без решения этих принципиальных вопросов цели обеспечения устойчивого мира и стабильности в Закавказье не достичь», – сказано в заявлении.
Отметим, что ранее сопредседатели Женевских дискуссий посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. В Абхазии выразили надежду на проведение очередного раунда дискуссий в июне, в Южной Осетии заявили, что «для проведения 56-го раунда Женевских дискуссий на данный момент нет непреодолимых препятствий».
Европейские страны готовы вернуть в строй угольные электростанции
Самые крупные европейские потребители российского природного газа разрабатывают планы возобновления работы угольных электростанций как резервного варианта в случае резкого сокращения или прекращения поставок российского природного газа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В понедельник правительство Нидерландов объявило об отмене ограничений на производство электроэнергии угольными электростанциями и об осуществлении первого этапа плана борьбы с энергетическим кризисом. По данным Reuters, Италия может ввести в действие чрезвычайный энергетический режим после того, как в понедельник российский Газпром объявил о том, что запросы Италии о поставках природного газа будут выполнены лишь частично. Крупнейший европейский потребитель российского природного газа Германия сообщила о готовности возобновить работу угольных электростанций, многие из которых были законсервированы и должны были быть демонтированы в недалеком будущем. Министр экономики Германии Питер Хабек назвал это решение "болезненным", но необходимым, поскольку в случае дефицита природного газа страна может будущей зимой объектом "шантажа на политическом уровне". Правительство Австрии одобрило план перевода электростанции, работающей на природном газе, на уголь.
На прошлой неделе Газпром снизил объемы подачи природного газа по газопроводу "Северный поток-1", настаивая на безотлагательном возвращении ему оборудования для перекачки газа, находящегося на обслуживании на заводе концерна Siemens в Канаде. Представители Германии и Италии заявляют, что Москва использует искусственный повод для сокращения поставок газа.
Пока возобновление работы угольных электростанций рассматривается как запасной вариант , к которому прибегнут, если европейским странам не удастся полностью заполнить хранилища природного газа из-за сократившихся поставок российского газа.
Боррель: Россия совершает преступление, блокируя экспорт зерна из Украины
Россия совершает военное преступление, блокируя украинские порты и не позволяя экспортировать украинское и другие сельскохозяйственные продукты, что может спровоцировать голод в разных частях мира, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель.
"Вы не можете использовать угрозу голода в качестве инструмента войны. Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине в то время, как люди во многих частях мира страдают от голода. Это реальное военное преступление. Я не могу представить, что оно будет продолжаться", - сказал Боррель в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел ЕС.
Газета New York Times называет эти слова одним из самых сильных заявлений прозвучавших из уст западных лидеров по поводу поведения России в войне с Украиной. Россия отрицает свою ответственность за срыв экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Африканского союза в понедельник настаивал на том, что российское вторжение в Украину вызвало дефицит продовольствия: "Если бы Россия не начала войну против Украины, не было бы дефицита на рынке продовольствия".
Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе в США за 103 с половиной миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги. Имя покупателя неизвестно.
Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Торги были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня.
Дмитрий Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им "Новой газеты". Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса — за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
Как пишут СМИ, это стало самой дорогой продажей нобелевской медали за всю историю премии.
В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.
Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в Донбасс
Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в Донбасс. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Согласно документу, заработную плату в рублях в двукратном размере будут получать «работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». О каких именно «иных территориях» идет речь - в постановлении не уточняется.
В последнее время российские чиновники высшего звена регулярно посещают оккупированные войсками РФ территории Украины - в частности, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Среди тех, кто сделал эти поездки публичными - первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
На акции «Домой, в Европу» власти Грузии предупредили о массовом неповиновении
Организаторы многотысячной акции «Домой, в Европу» объявили о создании нового общественного движения в поддержку евроинтеграции Грузии и анонсировали новые протесты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
План действий на митинге в Тбилиси огласил один из лидеров движения «Позор», активист Шота Дигмелашвили. Главные тезисы:
- Создание нового общественного движения «Домой, в Европу».
- Проведение новой акции в Тбилиси 24 июня, после того как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество.
- Создание национального совета – руководящего органа нового движения, в который войдут гражданские активисты, НПО, журналисты, политики, студенты, профсоюзы.
- Народное движение будет предъявлять требования правительству на основе консенсуса всех входящих в него групп
- Невыполнение требований приведет к массовым акциям неповиновения. «Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу», - предупредили демонстранты.
Митинг на проспекте Руставели завершен. Участники акции проводят шествие к площади Европы в исторической части Тбилиси. Именно там сегодня должна завершиться акция «Домой, в Европу».
В Грузию не пустили участницу Pussy Riot Ольгу Борисову
Участнице Pussy Riot Ольге Борисовой отказали во въезде в Грузию. Об этом Борисова написала в Twitter.
По словам активистки, её не пустили в Грузию без объяснения причин. Она возвращалась в Тбилиси после европейского тура Pussy Riot, который был организован в поддержку украинцев, пострадавших от войны.
«У меня нет дома кроме Тбилиси, у меня там мой парень и квартира, за которую я плачу», – пишет она.
Борисова говорит, что её вернули из Грузии в Стамбул, откуда ей, предположительно, придется отправиться в Амстердам.
О проблеме, возникшей у Ольги Борисовой, сообщила и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.
«В прошлом году в страну не пустили меня, и в итоге Грузия стала единственной страной в мире, которая выдала мне запрет на въезд. Все это нельзя трактовать иначе как помощь путинскому режиму», – пишет Соболь в Twitter.
Как сообщалось ранее, в Грузию не пускают российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, находящуюся под уголовным преследованием в России. Она уже более недели остается в нейтральной зоне при грузино-российской границе. К активистке не допустили представителей аппарата Народного защитника Грузии.
Израиль планирует распустить парламент и провести новые выборы
Правящая коалиция Израиля намерена распустить парламент и объявить новые выборы, сообщает The New York Times. Голосование за самороспуск состоится в Кнессете на следующей неделе. Если предложение будет поддержано, осенью в Израиле состоятся уже пятые парламентские выборы за последние три года.
Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в июне 2021 года достигли коалиционного соглашения, согласно которому первые два года на посту премьер-министра должен был провести Беннет, а затем – по ротации – эту должность получил бы Лапид. Но в свете продолжающегося парламентского кризиса обоим лидерам вряд ли удастся удержать свои позиции.
- Нынешнее правительство с самого начала подвергалось критике: оно состоит из представителей восьми партий, в числе которых есть как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские группы. Парламенту удалось принять новый бюджет страны, произвести назначения на ключевые посты и улучшить отношения с государствами арабского мира. Но все же члены Кнессета регулярно вступают в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.
- Самороспуск Кнессета и новые выборы – это «спасательный круг» для бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху, чья партия «Ликуд» сейчас лидирует по опросам общественного мнения, считает New York Times. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и 3 месяца.
На многотысячном митинге в Тбилиси попросили ЕС предоставить Грузии статус кандидата
Организаторы многотысячной акции в Тбилиси обратились к Европейскому Совету, призвав предоставить Грузии статус кандидата на вступление в сообщество, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы верили в Европу больше, чем кто-либо, на протяжении последних трех десятилетий после обретения нашей независимости и заплатили огромную цену за наш европейский выбор… Теперь, когда самый важный шаг на нашем европейском пути так близок, мы надеемся, что вы верите в нас больше, чем в кого-либо, и предоставите Грузии статус кандидата», - говорится в послании.
Акцию под лозунгом «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции Грузии организовало движение «Позор». Митинг продолжается в эти минуты.
Провести масштабную демонстрацию активисты решили за три дня до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Его примут с учетом рекомендации Еврокомиссии, которая сочла, что Грузия заслуживает европейскую перспективу, но статус сможет получить только после того, как выполнит длинный список реформ.
Шарль Мишель: Сейчас время осознать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии за ЕС
«Сейчас время осознать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии за ЕС. Призываю вас, предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим сильную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку Украине», - написал в своем аккаунте в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель и поделился видеообращением.
По его словам, этим странам придется выполнять условия на европейском пути, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Я считаю, что сейчас время признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их народов - в Европейском Союзе. Более специфично, мое намерение заключается в том, что мы решим предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Очевидно, что этим странам придется выполнять условия на европейском пути. Особенно в сфере верховенства закона и с точки зрения борьбы с коррупцией. Украинский народ выбрал свободу, демократию и европейское будущее. И теперь они борются за это, и мы на их стороне. Когда война вернулась в Европу, мы должны укрепить нашу стабильность и безопасность не только внутри ЕС, но и с другими европейскими партнерами на континенте. Идея европейского политического объединения может укрепить сотрудничество и сделать Европу более безопасной и развитой. И эта идея не заменяет расширение. Мы активизируем процесс расширения со странами Западных Балкан, чтобы продвигать их интеграцию. Западные Балканы важны для Евросоюза, и Евросоюз важен для Западных Балкан», - отмечает Шарль Мишель в обращении.
- Еврокомиссия предоставила Грузии европейские перспективы вместо ожидаемого статуса кандидата на вступление в ЕС. Накануне, 17 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.
- В рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией, говорится, что Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.
Орбан призывает предоставить статус кандидата в члены ЕС Грузии и Боснии и Герцеговине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает членов ЕС наряду с Украиной и Молдовой предоставить статус кандидата Грузии и Боснии и Герцеговине.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Венгрии, такое заявление Орбан сделал во время видеоконференции в рамках подготовки к саммиту ЕС.
По имеющимся данным, наряду с Орбаном, предоставление Грузии статуса кандидата поддержали и лидеры ряда других стран. Видеоконференция проходила под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Президент Грузии приветствовала участников митингов в поддержку евроинтеграции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала граждан, которые сегодня, 20 июня, выходят на митинги в поддержку евроинтеграции, и призвала их обойтись без эксцессов.
«Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным… Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной», - сказала Зурабишвили во время своего обращения.
Глава государства указала, что кадры с сегодняшних акций «будут на всех экранах в Европе» и повлияют на решения, которые принимают в ЕС.
Зурабишвили обратилась к гражданам Грузии за час до начала в Тбилиси митинга «Домой, в Европу», пишет агентство «Новости-Грузия».
Движение «Позор» решило провести ее за три дня до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Одновременно организаторы выражают протест в связи с политикой грузинских властей, которые, по их мнению, прилагают недостаточно усилий в процессе евроинтеграции.
Параллельно митингу в Тбилиси, под слоганом «Домой, в Европу» граждане собираются сегодня в Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Озургети.
Власти Грузии заявили, что акции носят деструктивный характер. В правительстве утверждают, что за ними стоит бывшая правящая партия «Единое Нацдвижение», которая рассчитывает взять реванш и пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Премьер Ираклий Гарибашвили предупредил, что в случае необходимости власти ответят на попытки дестабилизации.
Сама Зурабишвили ранее призывала отложить акцию 20 июня, поскольку, по ее мнению, она разделила общество и вызвала неоднозначную реакцию в политических кругах.
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция «Домой в Европу»
Перед зданием парламента Грузии проходит акция «Домой в Европу», организованная гражданским движением «Позор», сообщает грузинская служба Радио Свобода. Сегодня, 20 июня, также проходит акция, посвященная третьей годовщине «Гавриловской ночи», целью которой является поддержка евроинтеграции.
К собравшимся присоединились студенты различных высших учебных заведений. В ней принимают участие представители неправительственных организаций и политических партий. Акцию поддержали некоторые компании, работающие в Грузии.
- 17 июня стало известно о рекомендациях Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран-членов ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с обязательными условиями, а Грузия сначала должна выполнить конкретные условия, после чего будет решен вопрос о предоставлении ей статуса. Окончательное решение о статусе кандидата лидеры стран-членов ЕС примут на саммите, запланированном на 23-24 июня в Брюсселе.
- Согласно рекомендации Еврокомиссии, для получения статуса кандидата Грузия должна будет выполнить 12 требований, одним из которых является деолигархизация.
- Правящая партия заявляет, что олигархами являются Давид Кезерашвили, акционер телеканала «Формула», и Михаил Саакашвили, находящийся в заключении третий президент Грузии, а не основатель партии Бидзина Иванишвили.
Алан Гаглоев представил югоосетинскому правительству нового премьера
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев сегодня подписал указ о назначении на должность премьер-министра Константина Джуссоева. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
«В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джуссоева Константина Хасановича председателем правительства Республики Южная Осетия», – говорится в указе Гаглоева.
Как пишет агентство «Рес», сегодня югоосетинский президент представил правительству нового премьера.
«Как мы знаем, депутаты парламента единогласно одобрили кандидатуру Константина Хасановича. Всех прошу принять нового руководителя правительства. Он нацелен на результат и плодотворную работу», – сказал Гаглоев, обращаясь к членам правительства.
В свою очередь, новый премьер поблагодарил президента за проявленное доверие и выразил надежду на взаимопонимание в дальнейшей работе.
МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград
МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область и вызвал в министерство временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.
МИД считает решение Литвы "открыто враждебным" и нарушающим международно-правовые обязательства. В министерстве заявили, что, если транзит не будет восстановлен в полном объеме, "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".
Ранее Литовские железные дороги объявили, что с полуночи 18 июня прекращается транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, между Калининградской областью и остальной территорией России. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.
Запрет транзита грузов через страны Евросоюза, даже если транзит осуществляется из одной российской территории в другую, коснется угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. Разрешение на транзит в Калининградскую область нефтепродуктов будет действовать до 10 августа, после этой даты они тоже могут попасть под санкции, однако окончательно этот вопрос еще не прояснен.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 20 июня пояснил, что запрет на транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область предусмотрен пакетом санкций ЕС, вступившим в силу 17 июня. Он также отметил, что запрет был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.
Бжания посетил объекты военной инфраструктуры на востоке Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в поездке его сопровождали спикер парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы, председатель СГБ Роберт Киут.
«Президент уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и технического оснащения, дал соответствующие поручения», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе Бжания провел заседание Совбеза и обратил внимание на необходимость усиления и укрепления контроля на де-факто границе по реке Ингури.
Ранее он рассказал о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО, а выступая перед депутатами парламента назвал стремление Грузии в НАТО «угрозой национальной безопасности Абхазии».
Суд в Украине запретил партию политика Виктора Медведчука
Суд в Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" политика Виктора Медведчука. Недвижимость, средства и другие активы партии будут обращены в пользу государства. Об этом сообщается на странице в фейсбуке Министерства юстиции Украины.
Ранее в Украине была запрещена деятельность партий "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария" и "Держава".
Медведчук считается в Украине пророссийским политиком. СМИ называет его "кумом Путина". Украинские власти обвиняют Медведчука в государственной измене. Он находится под арестом. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах. Политик записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали".
- В конце марта Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность нескольких оппозиционных партий по обвинению в связях с Россией. Под ограничения попали "Оппозиционная платформа – За жизнь!", которую ранее возглавлял бывший глава администрации президента Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.
- Решение о приостановке работы партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.
- В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.
Глава ВТБ Андрей Костин: «Мы уходим только из Грузии»
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что попавший под санкции российский банк уходит с грузинского рынка.
«Мы за исключением одного единственного случая нигде не продаем (дочерние банки – ред.), нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация. А в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Индии мы остаемся и продвигаем вопрос взаимодействия с национальными банками, с местными банками, для того чтобы быть ключевым банком по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах. Видим перспективы для своего бизнеса в этих странах», – сказал Костин в интервью «Интерфаксу».
Говоря о влиянии санкций на деятельность российского банка, он отметил, что «многие вещи болезненны».
«Не все последствия санкций мы просчитали, но пока есть главный итог: пока мы живы и работаем, я думаю, что и дальше сможем», – заявил Костин.
Как сообщалось ранее, грузинское отделение банка ВТБ лишили права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку», а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».
Власти Крыма заявили об ударе ВСУ по буровым платформам в Черном море
Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморскнефтегаза".
По его словам, на платформах находились 12 человек. "Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он добавил, что Минобороны РФ проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации.
Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам пока никак не прокомментировала.
Россия захватила украинские буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Они также использовались для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
Президентом Колумбии впервые стал кандидат от левых сил
На выборах президента Колумбии победил кандидат-социалист Густаво Петро. Он станет первым в истории страны президентом левых взглядов. О результатах выборов рассказывают издания The Guardian и CNN.
Выборы проходили в два тура. Согласно официальным результатам, Густаво Петро набрал 50,47% голосов избирателей, а его соперник бизнес-магнат Родольфо Эрнандес — 47,27%. Эрнандес признал своё поражение. С избранием Петро поздравил и нынешний президент Колумбии, консерватор Иван Дуке Маркес.
В своей победной речи Петро заявил, что открыт для диалога с Эрнандесом. Петро призвал его к сотрудничеству, чтобы положить конец насилию в стране: "Здесь грядут настоящие перемены, настоящие перемены. Это то, чему мы посвятим свою жизнь. Мы не предадим электорат, который требует перемен в Колумбии с сегодняшнего дня".
Во время предвыборной гонки оба кандидата обещали перемены, используя недовольство колумбийцев тем, как президент Дуке справлялся с неравенством, действиями полиции и столкновениями между преступными группировками. Петро выступал за повышение корпоративных налогов и увеличение государственных субсидий для бедных и рабочего класса.
Вице-президентом при Петро станет афроколумбийка Франсия Маркес, выступающая за права человека и в защиту окружающей среды. В истории Колумбии это также первый случай, когда пост вице-президента займёт темнокожая женщина. "Сегодня побеждают все женщины", — написала Маркес после закрытия избирательных участков.
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