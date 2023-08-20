В Курске произошел взрыв в районе железнодорожного вокзала

В Курске в ночь с субботы на воскресенье произошел взрыв в районе железнодорожного вокзала. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. По утверждениям областных властей, причиной стала атака украинского беспилотника.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что дрон врезался в здание вокзала, и на крыше возник пожар.

На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Министерство обороны России сообщило о еще одном беспилотнике самолетного типа, который направлялся, предположительно, на Москву и был сбит в Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Также утром в воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что на территории области средствами ПВО были сбиты три дрона-камикадзе. Два из них упали рядом с военной частью в Каменске, еще один - неподалеку от Новошахтинска. Жертв и разрушений тоже нет.