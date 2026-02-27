В Кутаисском международном университете не будут преподавать «астролингвистику и астроархеологию»

В 2026-2027 учебном году в Кутаисском международном университете не будет программы «Астролингвистика и астроархеология». Соответствующие изменения в постановление правительства о квотах на программы в университетах было внесено 26 февраля.

Ранее Кутаисский государственный университет планировал принять 20 студентов (на бакалавриат) на программу «Астролингвистика и астроархеология». В общей сложности количество мест для приема студентов в государственные университеты страны было установлено на уровне 21 300.

Позже были внесены изменения, в результате которых общее количество принятых студентов увеличилось до 21 574 (на 274 места), а Кутаисский государственный университет не будет принимать студентов на программу «Астролингвистика и астроархеология».

Кутаисский государственный университет – это высшее учебное заведение, открытое 6 лет назад на средства Бидзины Иванишвили и его семьи.

Решение преподавать астролингвистику привлекло внимание Патриархии Грузинской православной церкви. Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмайдзе, в разговоре с грузинской службой Радио Свобода не исключил, что этот вопрос может стать предметом обсуждения среди священнослужителей.