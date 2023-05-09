В Ливерпуле начинается музыкальный конкурс «Евровидение-2023»

В Ливерпуле во вторник, 9 мая, стартует ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение», в котором участвуют артисты из 37 стран.

Английский город принимает 67-й по счету конкурс от имени Украины, победу которой в прошлом году принесла группа группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Сама Украина как победитель не может провести «Евровидение-2023» из-за российского военного вторжения.

Великобритания, занявшая год назад второе место, предложила организовать мероприятие на своей территории под слоганом «Объединенные музыкой».

Участников и зрителей ждут два полуфинала - 9 и 11 мая, и финальное шоу, которое состоится в ближайшую субботу, когда определят победителя.

Украина, как предыдущий победитель, автоматически выходит сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Эти страны считаются основателями (кроме Великобритании) и главными спонсорами конкурса. Украину в этом году представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Участвующая от Хорватии рок-группа Let 3, некоторые композиции которой называют провокационными, выступает на конкурсе с песней о российском президенте Владимире Путине, как рассказали сами музыканты. «Мы хотим направить послание тем, кто считает планету своей игрушкой и управляет всеми как марионетками. Путин - заметный образец такого стиля, так что пришло время посвятить ему песню», - цитирует музыкантов телеканал N1.

Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.