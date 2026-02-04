В Ливии убит Саиф Каддафи, один из сыновей бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщают ведущие информагентства, местные медиа и арабские телеканалы. Агентство AFP ссылается на родственников Саифа Каддафи и его советника.

По данным саудовского телеканала Al Hadath, 53-летний Саиф Каддафи был убит недалеко от города Зинтан на западе Ливии. Его, как утверждается, застрелили в собственном саду.

Саиф Каддафи – второй сын Муаммара Каддафи, правившего Ливией в 1979–2011 годах. Саиф Каддафи не занимал официальных государственных должностей, но до падения режима его в 2011 году руководил внешнеполитическими переговорами и внутренними вопросами.

После падения режима Муаммара Каддафи Саифа задержали и приговорили к смертной казни по обвинениям в преступлениях против мирных жителей. В 2017 году стало известно, что он освобождён. В 2021 году Каддафи-младший объявил, что будет баллотироваться на пост президента Ливии, но выборы были отложены.

Ливия с 2011 года находится в состоянии гражданской войны и политической нестабильности. Власть в стране делят несколько групп: запад страны со столицей Триполи находится под контролем Правительства национального единства, поддерживаемого ООН, а восток контролирует Халифа Хафтар и управляемая им Ливийская национальная армия.

Турция, США и ряд других стран неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в ливийский конфликт, в том числе с использованием сил ЧВК «Вагнер».