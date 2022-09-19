В Лондоне сегодня пройдут похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, пробыв на престоле дольше всех в британской истории – более 70 лет.

В понедельник утром был прекращен доступ в Вестминстерский дворец для желающих проститься с умершим монархом. С 14 сентября дань уважения Елизавете II отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.

Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесут в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где в 11 утра местного времени начнется панихида, которая продлится час. В ней примут участие архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, представители конфессий. На поминальную службу приглашены две тысячи персон.

На похоронах Елизаветы II будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров. Среди них – президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же как представители Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы.

Знаменитые часы на британском парламенте - Биг-Бен - будет звонить каждую минуту, когда гроб с телом королевы будет покидать Вестминстерское аббатство на лафете, который 98 британских моряков доставят к Арке Веллингтона. Там гроб перенесут в катафалк, который отправится в Виндзорский замок, где в присутствии семьи и ближайших родственников королевы пройдет частная погребальная церемония. Елизавета II будет похоронена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.

Би-би-си сообщает, что в Лондон по случаю похорон королевы могут приехать до одного миллиона человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.

Британскую столицу ждёт один из самых больших логистических вызовов за её современную историю. Большинство главных улиц в центре города будет перекрыто с пяти утра.

В полиции Лондона заявили, что обеспечение порядка на мероприятиях в связи со смертью королевы — крупнейшая операция в истории этой службы. "Крупнее, чем Олимпиада-2012, крупнее, чем Платиновый юбилей королевы", — сказал представитель Скотленд-Ярда.

Это будет день эмоций и похоронных церемоний, подобных которым не было в Великобритании почти 60 лет, со времени последних государственных похорон в стране - похорон Уинстона Черчилля, отмечает Би-би-си.

Канада станет одним из немногих королевств Содружества, которые проведут собственную церемонию в день государственных похорон, сообщает Русская служба Би-би-си. Елизавета II посещала эту страну чаще, чем любую другую. В мероприятиях примут участие бывшие премьер-министры и генерал-губернаторы Канады, а также лидеры коренных народов. В Оттаве состоятся мемориальный и воздушный парады в честь покойной королевы и будет дан салют из 96 орудий.

Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.