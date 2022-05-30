В Лувре посетитель измазал тортом защитное стекло «Джоконды»

В Париже в воскресенье посетитель Лувра, переодетый в пожилую женщину, в инвалидной коляске измазал тортом защитное стекло "Джоконды" - картины Леонардо да Винчи, также известной как "Мона Лиза".

По словам очевидцев, он неожиданно вскочил из кресла, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, затем измазал его тортом с кремом и разбросал розовые лепестки и стебли. Его задержала охрана. При этом он выкрикивал, что художники должны задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение.

Картина и стекло не пострадали. Руководство Лувра и правоохранительные органы пока не комментировали инцидент. О нём стало известно из публикаций очевидцев соцсетях.

"Мона Лиза" неоднократно становилась объектом нападения вандалов. В 1956 году один из посетителей Лувра облил полотно кислотой. В том же году в картину бросили камень, повредив красочный слой. После этого работу да Винчи закрыли пуленепробиваемым стеклом. В 1974 году на выставке в Токио посетительница в инвалидной коляске попыталась запачкать полотно красной краской из баллончика, протестуя против отсутствия условий для инвалидов. В 2009 году гражданка России бросила в картину да Винчи чашку с чаем, свой поступок она позже объяснила отказом в получении гражданства Франции.

В 1911 году "Джоконда" была украдена, а нашли ее только спустя два года.